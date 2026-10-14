המתנגדים לתוכנית הצליחו לסחוף אחריהם מנהיגים רוחניים בולטים בציבור החרדי, ולפני כחודש כלל חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל - בהם האדמו"רים מגור, בעלזא, ויז'ניץ וצאנז - יצאו במכתב נוקב נגד המסלול. "בעת האחרונה נפתחו מסלולים שונים לבני היהדות הנאמנה במסווה שחיילים מפלוגות אלו ילכו ללא מדים", כתבו. "מעתה ואילך אין ללכת לכל המסלולים המיועדים לחרדים ללא יוצא מן הכלל". האדמו"רים אף האשימו כי מטרת המסלולים היא "לשנות את המהות והרוח של הציבור החרדי. אל תלכו בדרך איתם, מנעו רגליכם מנתיבתם".