חרדים קיצונים ניסו לפרוץ הערב (יום רביעי) אל בניין משרדים שבו יושבים חיילי תוכנית קודקוד, מסלול שמכשיר עבור צה"ל כוח אדם בתחומי תוכנה וסייבר. שוטרים התעמתו איתם, ולפחות אדם אחד נעצר.
מסלול קודקוד הוא פרויקט טכנולוגי יוקרתי שמיועד לצעירים חרדים בני 23 ומעלה שאינם כשירים ללחימה, שעד כה נחל הצלחה. התוכנית מזמינה מאות צעירים חרדים מדי שנה לשירות מותאם ללא מדים, ובארגונים נגד הגיוס שמו לעצמם מטרה להיאבק בה - דווקא מאחר שהיא קורצת לצעירים רבים, ומציעה הכשרה מקצועית שתשתלם עבורם בעתיד.
המתנגדים לתוכנית הצליחו לסחוף אחריהם מנהיגים רוחניים בולטים בציבור החרדי, ולפני כחודש כלל חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל - בהם האדמו"רים מגור, בעלזא, ויז'ניץ וצאנז - יצאו במכתב נוקב נגד המסלול. "בעת האחרונה נפתחו מסלולים שונים לבני היהדות הנאמנה במסווה שחיילים מפלוגות אלו ילכו ללא מדים", כתבו. "מעתה ואילך אין ללכת לכל המסלולים המיועדים לחרדים ללא יוצא מן הכלל". האדמו"רים אף האשימו כי מטרת המסלולים היא "לשנות את המהות והרוח של הציבור החרדי. אל תלכו בדרך איתם, מנעו רגליכם מנתיבתם".
מאז השקתו ב-2023 נמצא מסלול "קודקוד" בצמיחה מואצת: כיום משתתפים בו כ-1,000 חיילים, מתוכם כ-20% בשלבי הכשרה, והיקף הגיוס ממשיך לגדול. בצה"ל מעריכים שעד סוף 2026 יעמוד מספר המשתתפים על כ-1,100–1,200, עם קצב גיוס שנתי של מאות חיילים.