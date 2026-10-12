בעיריית כפר סבא עוד מתקשים להתאושש מההלם מ פרשת הטיית המכרזים שנחשפה הבוקר (שני) והביאה למעצרם של 17 חשודים - בהם ראש העיר רפי סער ורעייתו מיטל. בעירייה יש מי שמאמין שסער, שבינתיים השעה את עצמו מהתפקיד, "ייצא מזה בקלות" - אך גורמים במשטרה תיארו את רעייתו מיטל, שאינה נושאת בתפקיד רשמי, כ"דמות דומיננטית" ש"ידה בכל" - ואף כמוקד הפנייה של אנשי עסקים שונים שביקשו לזכות במכרזים ובפרויקטים עירוניים.

גלריה "החזיקה את המפתח לניהול העיר". ראש העיר כפר סבא ורעייתו מיטל ( צילום: עמוד האינסטגרם של רפי סער )

חוקרי להב 433 עדיין נמצאים בבניין העירייה, עוברים על המחשבים ומחרימים חומרים שונים במטרה לבסס את החשדות. "זה הלם מוחלט, לא חשבנו לרגע שיש פה בבניין משהו פלילי", אמר עובד עירייה ששוחח עם ynet. "אני מאמין שהוא ייצא מזה בקלות כי הוא איש ישר". חלק מהעובדים הגיעו לבניין העירייה, שנמצא במרכז העיר, בשעות הבוקר המוקדמות והבחינו בחוקרים.

גורמים ביאח"ה תיארו מעורבות חריגה של אשת ראש העיר מיטל כדי להיטיב עם המשחדים ולהביא לזכייתם במכרזים רבים ומשמעותיים: החל משיפוץ מוסדות חינוך בעיר, דרך שירותי הניקיון - ועד הצבת עגלות מזון. "היא הייתה דמות דומיננטית ומרכזית בפרשה", אמרו הגורמים. "הוא נבחר ציבור, היא חסרת מעמד ציבורי - אבל ידה בכל". לטענת אחד הגורמים, "מדובר בעיר שנמכרה - לא פחות מזה", ולדבריו "יש המון רחש על זה שאשת ראש העיר מחזיקה את המפתח".

התמונה עוד מתבהרת, וגם בשעה זו יש חוקרים בבניין העירייה ובמשרדי החברה הכלכלית שלה בניסיון לאסוף כל פרט מידע. "יש בפנים לא מעט אנשי משטרה. הם פחות שואלים דברים, אלא יותר אוספים מסמכים ובודקים במחשבים", אמרה עובדת נוספת בעירייה.

תחושת דז'ה וו בעירייה: "לצערנו מכירים את הפרוטוקול"

בעירייה מתארים תחושה מוכרת, שכן ראש העיר הקודם של כפר סבא, יהודה בן חמו, הורשע בפרשת שחיתות ובאפריל 2022 נידון ל-24 חודשי מאסר. "שכולנו פה יחסית רגועים. לצערי רובנו היינו פה בפעם האחרונה שאירוע כזה קרה, אז אנחנו מכירים את הפרוטוקול", תיארה העובדת.

החקירה הסמויה החלה לפני כשנה וחצי. רפי סער ( צילום: אסף פרידמן )

אלא שהפעם גם החברה הכלכלית מעורבת, וזו מתפקדת לטענת העובדים כישות נפרדת מהעירייה. מנכ"ל החברה הכלכלית, עו"ד שגיא חן, נעצר לצד 17 חשודים נוספים בעבירות מתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד.

במרכז הפרשה עומדים כאמור ראש העיר ואשתו, ועל פי החשד בני הזוג פעלו לקידום אינטרסים של אנשי עסקים ומקורבים, בהם גורמים עברייניים, בתמורה לכספי שוחד שהועברו במזומן. במסגרת המבצע נערכים חיפושים בכ-30 זירות. החקירה הסמויה החלה לפני כשנה וחצי בעקבות עשרות ידיעות מודיעיניות שהתקבלו במשטרה והצביעו על חשדות לשחיתות נרחבת בעירייה.

על פי המידע שנאסף, בני הזוג פעלו לכאורה להעברת מכרזים, נכסים ופרויקטים עירוניים לידי מקורבים, אנשי עסקים ובעלי אינטרסים כלכליים, שחלקם מוכרים למשטרה כעבריינים. בתמורה, כך על פי החשד, קיבלה רעיית ראש העיר חבילות של מזומנים מאותם גורמים, שאיתם עמדה בקשר ישיר.

החשדות נוגעים כמעט בכל תחומי העיר

שיטת הפעולה שנחשפה בחקירה, לפי החשד, פעלה כך: אנשי עסקים פנו לרעיית ראש העיר, נוצר קשר של "תן וקח", והיא פעלה כדי שיזכו במכרזים ובפרויקטים עירוניים. במשטרה חושדים כי כדי להסתיר את העדפתם של אנשי עסקים מסוימים ואת החשד להטיית מכרזים, הועברו פרויקטים מהעירייה לחברה הכלכלית העירונית. על פי החשד, התקיים תיאום בין בני הזוג לבין מנכ"ל החברה הכלכלית, שידע מראש איזה גורם אמור לזכות במכרז שהגיע אליו.

לדברי גורמים המעורים בחקירה, בחלק מהמקרים הוצבו מכשולים בפני מתמודדים במכרזים, עד שנאלצו לוותר על השתתפותם. בהמשך, כך על פי החשד, הועברו הפרויקטים לגורמים עסקיים שבני הזוג נהנו לכאורה מקשריהם עימם. החשדות נוגעים כאמור כמעט לכל תחומי הפעילות העירונית: שיפוץ מוסדות חינוך, הצבת פודטראקים, פתיחת בתי עסק, הקמת מתחמי בילוי ובידור, פרויקטים בתחום הספורט, התחבורה, הרמזורים, תאורת הרחוב ושירותי הניקיון בעיר.

כפר סבא ( צילום: באדיבות עיריית כפר סבא )

נדבך מרכזי נוסף בחקירה, כך לפי הגורמים, נוגע לאורח החיים של בני הזוג ולשימוש הנרחב שעשו לכאורה בכסף מזומן. לדברי גורמים ביאח"ה, בני הזוג ניהלו אורח חיים נהנתני, והוצאות רבות שולמו במזומן, לרבות נסיעות לחו"ל, רכישת תכשיטים, בגדים ותיקים. "אנחנו לא חוקרים עבירה טכנית של שימוש במזומן. אם זה היה העניין, היינו מוצאים הרבה מאוד עבירות בתחום הזה", הסבירו הגורמים, והדגישו כי השימוש בכסף מזומן נבחן במסגרת החשדות לקבלת שוחד.

במהלך הפשיטות והחיפושים שביצעו החוקרים, בין השאר במשרדי העירייה, אותרו כמויות גדולות של כסף מזומן, כשהוא ארוז ומוסתר במקומות שבהם העריכו החוקרים מראש כי יימצא. ברשות הזוג נמצאו תכשיטים יקרים, שעונים יקרי ערך, ראיות על טיסות וקניות מחוץ לישראל, כאשר בחזרה האחרונה שלהם ארצה, פקידי המכס בנתב"ג תפסו 20 אלף שקלים במזומן אצל אשת ראש העיר, והיא נחקרה במקום. כמו כן, בני הזוג נהגו בכלי רכב יקרים וחדשים.

אחד מכיווני החקירה הנוספים נוגע לקשר בין ראש העיר ורעייתו לבין גורמים עברייניים באזור השרון. על פי מידע מודיעיני שהגיע למשטרה, עבריינים המוכרים למחוז מרכז היו מעורבים לכאורה בסיוע לראש העיר במהלך מערכת הבחירות המקומיות.