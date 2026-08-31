רוכב אופנוע כבן 60 נהרג הערב (שני) מפגיעת רכב ברחוב הנצח ברמת השרון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשמצבו מוגדר אנוש, אך בהמשך מת מפצעיו בבית החולים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.

גלריה זירת הפגיעה ברמת השרון ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הדיווח במוקד 101 של מד"א התקבל בשעה 21:18. הפרמדיקים טומי קוויט וליאל שונק והחובש שמואל רוטנברג תיארו כי רוכב האופנוע שכב במרכז הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. "הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו", אמרו.

מהמשטרה נמסר כי "בוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירת תאונה קטלנית ברחוב הנצח ברמת השרון, במעורבות רוכב אופנוע ורכב פרטי. על פי גורמי הרפואה, רוכב האופנוע, בשנות ה-60 לחייו, נפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו. בוחני תאונות הדרכים נמצאים בזירה ופתחו בחקירת נסיבות התאונה".

רק בסוף השבוע האחרון, ארבעה בני אדם נהרגו בכבישים תוך שעות ספורות . לפי אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד), כמעט 300 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים השנה. אף שמספר ההרוגים עדיין נמוך בכ-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אנשי מקצוע מזהירים כי מגמת השיפור שנרשמה בתחילת השנה הולכת ונשחקת. בקצב הנוכחי, הם אומרים, 2026 עלולה להסתיים עם מספר הרוגים דומה לזה שנרשם בשנת 2025 - אז נהרגו בכבישים 459 בני אדם, הנתון הגבוה ביותר זה יותר משני עשורים.

כמעט 300 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים, השיפור במגמה ביחס לשנה שעברה הולך ונשחק ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פילוח ההרוגים לפי גיל מראה כי בני 20 עד 34 הם קבוצת הגיל שנפגעה יותר מכל. גם החלוקה לפי סוג הדרך מצביעה על מגמה מוכרת: רוב ההרוגים נהרגו בכבישים בינעירוניים, שבהם מהירויות הנסיעה גבוהות יותר וחומרת התאונות קשה יותר. נוסעי ונהגי רכב פרטי ממשיכים להוות את הקבוצה הגדולה ביותר מקרב ההרוגים.