שני בני אדם נהרגו וגבר נוסף נפצע קשה בתאונה בכביש 854 בסמוך למושב לפידות שליד כרמיאל. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו במקום את מותם של השניים, גברים כבני 30.

זירת התאונה הקשה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )





הדיווח על התאונה בין שני כלי רכב בגליל התקבל במוקד מד"א במרחב אשר בשעה 16:41. הפצוע, גבר כבן 30 מעורפל הכרה עם חבלה רב מערכתית, פונה במצב קשה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מותם של ההרוגים, שנסעו בשני רכבים שונים, נקבע במקום.

פרמדיק מד"א אדי זוגוט וחובשי מד"א, ליאור פדידה ואבראהים חלאילה, סיפרו כי "מדובר בתאונה קשה מאוד בין שני כלי רכב שהיו מרוסקים עם פגיעות פח קשות. ראינו גבר בשנות ה-30 שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו".

גלריה כמעט 300 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

"בתוך אחד הרכבים היה נלכד גבר כשגם הוא ללא הכרה וסובל מפציעות משמעותיות. הענקנו להם טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה שבסופן נאלצנו לקבוע את מותם בזירה. במקביל, טיפלנו ופינינו לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א גבר כבן 30 שנפצע באורח קשה כשהוא מעורפל הכרה".

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. שוטרי מחוז צפון ובוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל הגיעו למקום ומכווינים את תנועת כלי הרכב. "הכביש נחסם לשני הכיוונים. ציבור הנהגים מתבקש להשתמש בתוכנות ניווט ולהישמע להנחיית השוטרים הפרוסים בשטח", נמסר.

שנת 2026 עלולה להיות הקטלנית ביותר

לפי אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד), כמעט 300 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים השנה. אף שמספר ההרוגים עדיין נמוך בכ-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אנשי מקצוע מזהירים כי מגמת השיפור שנרשמה בתחילת השנה הולכת ונשחקת. בקצב הנוכחי, הם אומרים, 2026 עלולה להסתיים עם מספר הרוגים דומה לזה שנרשם בשנת 2025 - אז נהרגו בכבישים 459 בני אדם, הנתון הגבוה ביותר זה יותר משני עשורים.

צוותי כבאות והצלה בזירה סמוך ללפידות ( צילום: כב"ה מחוז צפון )

פילוח ההרוגים לפי גיל מראה כי בני 20 עד 34 הם קבוצת הגיל שנפגעה יותר מכל. גם החלוקה לפי סוג הדרך מצביעה על מגמה מוכרת: רוב ההרוגים נהרגו בכבישים בינעירוניים, שבהם מהירויות הנסיעה גבוהות יותר וחומרת התאונות קשה יותר. נוסעי ונהגי רכב פרטי ממשיכים להוות את הקבוצה הגדולה ביותר מקרב ההרוגים.

כדי להילחם בקטל בדרכים, המשטרה הודיעה בתחילת החודש כי בכבישים בעלי רמת סיכון גבוהה - סף האכיפה במצלמות המהירות יוחמר . בחלק מהמצלמות תבוצע אכיפה מחמירה יותר שתכלול תיעוד עבירה בטווח סטייה קצר מהמהירות המותרת. באמצעות חלק מהמצלמות תבוצע אכיפה מחמירה יותר שתכלול את צילום העבירה בטווח סטייה קצר מהמהירות המותרת, ובחלק אחר יעלו את המהירות שניתן לסטות ממנה מעל המותר מבלי להיקנס.