סיר הלחץ במזרח התיכון מגיע שוב לנקודת רתיחה דווקא בפתח תקופת החגים המתוחה גם ככה, והעימות בין ארה"ב לאיראן שוב מסלים ומכניס את המערכת הביטחונית בישראל לדריכות שיא. באגף המודיעין ובחיל האוויר הושלמו ההכנות לתרחישים שונים, הן במערכי ההגנה והן בתוכניות ההתקפה, למקרה של חילופי מהלומות נוספים בין ארה"ב לאיראן - שעלולים להתדרדר למלחמה כוללת וירי על ישראל.
מוקדם יותר היום (רביעי) אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ בריאיון לוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה כי "ככל שהלחץ של ארה"ב על איראן גובר והחיכוך והמחנק הכלכלי על איראן גובר, יש סבירות שהם כן יתקפו. אנחנו מוכנים לזה בהגנה". לדבריו, "הם אוהבים לתקוף בחגים יהודים כי הם שונאי יהודים, שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום ארה"ב בחלק הזה".
אף שגורמי ביטחון מעריכים כי פני הצדדים אינם לעימות חזיתי כעת, בצה"ל לא לוקחים סיכונים ובמהלך החודשים האחרונים גובש בנק מטרות מעודכן לפגיעה באיראן. לצד זאת עסוקים בצה"ל בשיפור יסודי של שיטות הפעולה בהתבסס על לקחי מבצע "שאגת הארי". זאת מתוך כוונה להגיע לעימות הבא בצורה אופטימלית ולהנחית מכה קשה וכואבת בזמן קצר שתוביל את האיראנים למסגרת הסכמית טובה יותר עבור ישראל וארצות הברית. בין היתר נערכים גם למקרה שבו הציבור באיראן יצא לרחובות כפי שמייחל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
במקביל, הלחץ הכלכלי הכבד שמפעילה וושינגטון מייצר עבור ישראל פרדוקס אסטרטגי. ככל שהסנקציות יצליחו הן עלולות לדחוק את האיראנים לבצע תקיפות נואשות לעבר ישראל, לאחר שנמנעו מכך בחודשים האחרונים, דבר שיהווה אינדיקציה מרכזית לאפקטיביות הלחץ הכלכלי.
כל זאת מתרחש ברקע מגמת הסלמה בזירות השונות, מפעילות אגרסיבית ביהודה ושומרון וברצועת עזה ועד להגברת הלחץ בלבנון, שם שוגרו הלילה שני רחפני נפץ של חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי הטאהר. אחד הרחפנים יורט והשני התפוצץ ללא נפגעים. האירועים ברכס שבדרום לבנון מתרחשים במקביל לשיחות מתוחות של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שגרירי ארצות הברית בישראל ובלבנון על מתווה פיילוט בדרום לבנון שלא מתקדם כפי שציפו.
השילוב בין תקופת החגים העמוסה באירועים המוניים שיגדלו עקב הבחירות הקרבות לבין הציון הקרב של שלוש שנים למלחמה מייצר טווח זמן נפיץ במיוחד שבו צה"ל מתוח בכל הגזרות. במערכת הביטחון ערים לכך, מקיימים תרגולות ומבצעים פעולות למקרה של הסלמה באחת הזירות או בכולן.