ומכניס את המערכת הביטחונית בישראל לדריכות שיא. באגף המודיעין ובחיל האוויר הושלמו ההכנות לתרחישים שונים, הן במערכי ההגנה והן בתוכניות ההתקפה, למקרה של חילופי מהלומות נוספים בין ארה"ב לאיראן - שעלולים להתדרדר למלחמה כוללת וירי על ישראל.

ומכניס את המערכת הביטחונית בישראל לדריכות שיא. באגף המודיעין ובחיל האוויר הושלמו ההכנות לתרחישים שונים, הן במערכי ההגנה והן בתוכניות ההתקפה, למקרה של חילופי מהלומות נוספים בין ארה"ב לאיראן - שעלולים להתדרדר למלחמה כוללת וירי על ישראל.