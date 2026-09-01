נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבטיח תגובה קשה - והערב (יום ג') מדווחים באיראן על גל תקיפות נרחב באזור מצר הורמוז. באיראן דיווחו על פיצוצים בעיר הנמל בנדר עבאס שלחופי המצר, באי קשם השוכן בתוך המצר, וכן בעיר הנמל צ'בהאר, בדרום-מזרח איראן ולחופי מפרץ עומאן. בהמשך דווח גם על פיצוצים בג'אסק, עיר נמל נוספת לחופי מפרץ עומאן, וכן בסיריק שלחופי הורמוז ובמינאב הסמוכה.

דקות אחרי הדיווחים הראשוניים על הפיצוצים אישר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) כי מדובר בתקיפות אמריקניות, ומסר כי הן מכוונות נגד יעדים שונים של משמרות המהפכה. "התקיפות מגיעות בהמשך לניסיונות לאחרונה מצד משמרות המהפכה לתקוף את תנועת השיט המסחרי במצר הורמוז וחיילים אמריקנים המוצבים באזור", נמסר. גם חצי שעה אחרי הדיווחים הראשוניים, בכיר אמריקני אמר ל"אל-ג'זירה" כי התקיפות נמשכות, ודווח על פיצוצים נוספים בבנדר עבאס. במקביל התפרסם באיראן דיווח על שיגור טילים איראניים לעבר בסיסים אמריקניים, אבל אין לכך עדיין אישור.

גלריה ( צילום: Anna Moneymaker / AFP, Stringer / Getty Images )

בצל התקיפות, מחיר הנפט הגולמי זינק בכ-5% לכ-90 דולר, והחוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט זינקו בכ-7% לכ-94.5 דולר.

כשעה וחצי אחרי תחילת התקיפות, כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו Truth social: "ארה"ב, ברגעים אלה ממש, תוקפת מטרות איראניות סמוך למצר הורמוז. התקיפות גדולות ועוצמתיות, והן מגיעות בתגובה לניסיון הכושל של האיראנים להטמין מוקשים ימיים במצר, שבו אין כרגע מוקשים (כולם הוסרו או פוצצו!), וכן לירי האיראני של שמונה טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן - כולם יורטו בהצלחה. אם האומה הכושלת איראן תגיב על התקיפה המוצדקת ביותר הזו, היא תותקף שוב בעוצמה ובדרגה גבוהות בהרבה, אבל זו לא תהיה התקיפה החזקה ביותר מכולן - זו עוד ממתינה מעבר לפינה, וכשהיא תסתיים, יישאר מעט מאוד מהרפובליקה האיסלאמית של איראן!".

בדבריו טראמפ למעשה מאותת שאינו מעוניין כעת בסבב הסלמה גדול, כחלק מהאסטרטגיה שבה הוא מתמקד במקום זאת בחנק כלכלי של משטר האייתוללות, אבל באיראן מאיימים להגיב בחריפות - כך שייתכן מאוד שהסבב הנוכחי עוד יימשך. ממש במקביל לפוסט שפרסם טראמפ, צוטט מקור צבאי בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המקורבת למשמרות המהפכה, והוא איים כי תגובת איראן "תהיה כפולה" מהיקף התקיפות האמריקניות. "התבוסה בלבלה את האמריקנים, וגרמה להם להביא על עצמם השפלה כפולה נוספת עם כל טיפשות חדשה. הפעם, האמריקנים יביטו לשמיים ויצפו בהשפלתם", התרברב הגורם האיראני. גם דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחבי איים הערב: "עונש חמור צפוי לתוקפים, אמריקה תתחרט על התקפותיה החדשות".

המתקפות האמריקניות מגיעות אחרי שכבר אתמול טראמפ הבטיח "להכות חזק" באיראן, בתגובה ל מתקפת הטילים והכטב"מים ששיגרה על בסיסים אמריקניים בירדן ובאיחוד האמירויות בלילה שבין ראשון לשני - מתקפה שהגיעה בתורה בעקבות התקיפה האמריקנית נגד משגרי טילים באי לאראק שבהורמוז. מדובר היה בחילופי האש הראשונים בין הצדדים זה חודש שלם. וושינגטון הודיעה כי התקיפה המקורית בלאראק, ביום ראשון בערב, בוצעה כדי לסכל ניסיון איראני לשגר משם מוקשים ימיים למי המצר - וכך לסכל את תנועת המכליות העוברת שם כעת במבצע בהובלת צבא ארה"ב, שנועד לאפשר הזרמה של נפט אל מחוץ למפרץ הפרסי וכך להביא להפחתת מחירי הנפט בעולם. בכיר איראני אמר כבר אתמול לסוכנות הידיעות רויטרס כי העימות הנוכחי הוא "מוגבל" בהיקפו - אבל איים בתגובה קשה אם ארה"ב תתקוף שוב.

במקביל לתקיפות, פרסמה שגרירות ארה"ב בירושלים אזהרה לאמריקנים ששוהים במזרח התיכון ולפיה "המצב הביטחוני נותר מורכב עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. עליכם לגלות ערנות מוגברת ולהיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת המרחב האווירי ושיבושים בנסיעות". לפי השגרירות, "מתקנים דיפלומטיים של ארה"ב, לרבות כאלה שמחוץ למזרח התיכון, היוו יעד לתקיפות. איראן וקבוצות התומכות בה עלולות לשים למטרה אינטרסים אמריקניים נוספים מעבר לים או אתרים המזוהים עם ארה"ב ואמריקנים ברחבי העולם, לרבות עסקים ומוסדות אמריקניים אחרים".

ההסלמה החדשה מגיעה כשברקע כאמור הנשיא טראמפ ממשיך באסטרטגיה הנוכחית שלו לחנוק כלכלית את משטר האייתוללות וכך להכניע אותו, והוא אותת שמדובר בעימות מוגבל ושאין לו כוונה לחזור למלחמה של ממש או להיכנס לסבב תקיפות ממושך. "זה מאוד מוגבל", אמר אמש טראמפ בשיחה עם כתבים, וחזר על טענותיו שלפיהן איראן במצב קשה מאוד ואף מתקשה לשלם לחייליה. "זה לא אומר שלא נחבוט בהם. נראה מה יקרה", הוא הוסיף.

המצור האמריקני, והאיום האיראני: "אם יורחב - נגיב"

אולם ייתכן מאוד שהדבר לא יהיה בשליטתו, ואיראן איימה כי לא תאפשר את המשך המצור עליה ללא הגבלת זמן, כשהמשבר הכלכלי הפנימי בה הולך ומחמיר. המשבר הזה קיים אמנם כבר שנים, אבל הוחרף מאז המלחמה האחרונה , עם קריסה נוספת של ערך המטבע המקומי לשפל היסטורי של יותר מ-2 מיליון לדולר אחד, ואינפלציה שצפויה להגיע השנה ל-70%.

שיגורי הטילים מאיראן לירדן, בלילה שבין ראשון לשני

ארה"ב מטילה מאז קריסת הסכם מזכר ההבנות ביולי מצור מחודש על נמלי איראן, שמונע ממנה לייצא נפט וכך שולל מהמשטר מאות מיליוני דולר של הכנסות מדי יום. בשבוע שעבר איים ממשל טראמפ להטיל סנקציות על כל מדינה שלא תנתק את קשרי המסחר שלה עם איראן - בניסיון להדק את טבעת החנק סביב המשטר, אם כי האיום הזה טרם מומש, ולא ברור אם טראמפ יהיה מוכן להסתכן בעימות ישיר עם בעלות בריתה המרכזיות של טהרן - סין ורוסיה.

מוקדם יותר הערב איים יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף כי ארצו "תגיב בוודאות באופן צבאי" אם המצור האמריקני יורחב. בסרטון מיוחד שפורסם בתקשורת האיראנית ובו פנה לעם האיראני, חזר קאליבאף על טענתה של איראן ולפיה היא ממשיכה כל העת להתחמש. "הבנייה מחדש והחיזוק של יכולות הכוחות נמשכים בצורה הטובה ביותר, במגזר ההתקפי ובמגזר ההגנתי. הכוחות האיראניים מנצלים כל הזדמנות לבנות מחדש את כוחם ולא יבזבזו שעה או רגע במאמץ הזה. כיום, איראן הצליחה לבנות מחדש את כוחה הצבאי לרמה העולה על זו של האויב", הוא אמר. "האויב הבין שהוא לא יכול לעצור את כוח הטילים של איראן. על האויב לדעת שבשלבים הבאים של המלחמה נהיה טובים יותר מבחינה איכותית ומבחינה כמותית", הוסיף קאליבאף.

טראמפ טען ש"30 ספינות" עוברות בהורמוז מדי לילה, איראן מנסה לחסום

איראן כאמור איימה בעבר כי לא תאפשר את המשך המצור עליה ללא הגבלת זמן, כשברקע בכירי המשטר בטהרן חוששים שהחרפת המשבר הכלכלי תצית את המחאות הפנימיות נגדו. הם מבטיחים שלא ייכנעו ללחץ האמריקני, וממשיכים להתעקש על שליטה במצר הורמוז, "עורק הנפט" של הכלכלה העולמית, אף שבשבועות האחרונים דווח כי למרות איומי התקיפה האיראניים על ספינות ומכליות שיעברו במצר ללא אישור מטהרן, ארה"ב מובילה שם מבצע חשאי שבו מכליות עוברות בנתיב הדרומי הסמוך לעומאן. כך זורם כעת נפט רב אל מחוץ למפרץ הפרסי ואל מדינות העולם - אם כי בהיקף שעדיין נמוך משמעותית מלפני המלחמה, אז התנועה במצר הייתה חופשית לחלוטין.

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף. "המצור יורחב? נגיב צבאית" ( FP PHOTO / HO /ISLAMIC CONSULTATIVE ASSEMBLY (ICANA) )

מזכר ההבנות קרס בחודש יולי סביב המחלוקת על השליטה במצר, כשארה"ב מתנגדת בתוקף לדרישות האיראניות. טהרן רק הקשיחה לאחרונה את הדרישות הללו והתעקשה שוושינגטון לא רק תסיר את המצור אלא גם תסיר את הסנקציות נגדה ותשחרר כספים ונכסים איראניים מוקפאים. איראן מציגה זאת כעמידה בתנאי מזכר ההבנות, אך בפועל מדובר בתנאי כניעה שארה"ב דחתה עד כה - והיום חזרו בכירי המשטר על הדרישה שארה"ב תעמוד בתנאי המזכר, וכך תביא לסיום המשבר הנוכחי.

בסרטון שפרסם התייחס לכך קאליבאף, ואמר: "איראן תצא מנצחת מהמבחן הגדול שלפניה. המדינה עדיין במצב מלחמה, וניצחון במלחמה משולבת דורש אחדות וסולידריות חברתית. אם אמריקה לא תעמוד בהתחייבויותיה, נכריח אותה בשפת הכוח. כל עוד התחייבויות אמריקה במזכר לא ייושמו, המצר לא ייפתח. אם המצור הימי של האויב יתעצם, ניתן את התגובה הנדרשת. אם האויב רוצה למנוע ייצוא נפט מהמפרץ הפרסי, עליו לדעת שאף אחד מהמפרץ הפרסי לא יוכל לייצא נפט. אסור לנו לשחק במגרש האויב ולאפשר לו לנצל טעויות קטנות. ההסכם עם עומאן הושג תחת ניהול איראני ואנחנו עצמנו נהיה ערבים לו. ניהול המצר הוא באחריותן של מדינות החוף, בהתבסס על החוק הבינלאומי, ולא נאפשר את התערבותה של ארה"ב או מדינות אחרות. לא נאפשר לארה"ב לעבור דרך הנתיב הדרומי של מצר הורמוז, בניגוד למזכר ההבנות".

מכליות במצר הורמוז, ארכיון. התקיפות האיראניות נגד ספינות נמשכות ( צילום: REUTERS/Stringer )

על רקע דברים אלו, ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח היום על המשך התקיפות האיראניות נגד ספינות שמנסות לחצות את המצר - כחלק מאותו מבצע בהובלת ארה"ב להזרמת נפט לכלכלת העולם, מבצע שהנשיא טראמפ טען אמש כי נערך בשעות הלילה וכי במסגרתו מדי לילה עוברות כעת כ-30 ספינות את המצר (טענה שאותה חברות ניטור תעבורה ימית לא אימתו). לפי הדיווח ב"ג'ורנל", המתבסס בתורו על דיווחיהן של חברות אבטחה ימיות, שתי מכליות שנשאו נפט סעודי הותקפו על ידי רקטות וחימושים נוספים בהפרש של שמונה דקות, בשעה שניסו לחצות בסביבות חצות בלילה האחרון את המצר. שתי המכליות, שהניפו את דגלי ליבריה וסעודיה וכל אחת מהן נשאה מטען של 2 מיליון חביות נפט, הותקפו בחלקו הדרומי של המצר, סמוך לחופי עומאן ובנתיב שדרכו מתנהל המבצע האמריקני.

פוטין נפגש עם נשיא איראן: "נותנים לכם את הסחורה הנדרשת"

במקביל לאיום של קאליבאף, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הנחשב לגורם מתון יותר בתוך המשטר הקיצוני, השתתף היום בפסגה בינלאומית בבירת קירגיזסטן בישקק, וגם הוא קרא שם לארה"ב לחזור להתחייבויותיה במזכר ההבנות, והבטיח כי במקרה שכזה גם איראן תחזור ליישם אותו - אמירה שנתפסה בחלק מהדיווחים בתקשורת הבינלאומית כמפויסת, אם כי בפועל כאמור הדבר תלוי מאוד באופן שבו מפרשת טהרן את העמידה בתנאי המזכר.

נשיא איראן פזשכיאן עם נשיא רוסיה פוטין, בפסגה היום בקירגיזסטן ( צילום: Kristina Solovyova / POOL / AFP )

( צילום: Kristina Solovyova / POOL / AFP )

בפסגה בקירגיזסטן נפגש פזשכיאן עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, מפגש שמעורר עניין מפני שהוא מגיע על רקע האיום של ארה"ב להעניש מדינות שימשיכו להעניק חבל הצלה כלכלי לאיראן, ושבוע אחרי הדיווחים שבביקור הנדיר שלו במוסקבה ראש ה-CIA ג'ון רטקליף ביקש מעמיתיו הרוסים לחדול מהענקת סיוע צבאי וכלכלי לאיראן, בצל הברית הביטחונית ההדוקה בין המדינות. אם הדיווח הזה נכון, המפגש כעת בין פוטין לפזשכיאן מהווה למעשה התרסה מבחינת הנשיא הרוסי מול טראמפ, ופוטין הצהיר במהלכו מפורשות שהקשרים הכלכליים בין מוסקבה לטהרן יימשכו.