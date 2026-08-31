ממשלות ישראל לדורותיהן שיווקו אותה כדמוקרטיה ליברלית בהשראת ערכי המערב הליברלי, אבל בהיעדר חוקה שמקבעת את עקרונות החופש והשיוויון, התשתית הדמוקרטית השתמרה בעזרת מנגנון איזונים ובלמים משוכלל, בפיקוח משפטי. השפצור הזה מקרטע באופן מהותי, אבל עבד איכשהו לאורך כמעט 80 שנה. בניגוד לשכנים שלנו, המערכת הצליחה לבלום ביעילות את שאיפתו הטבעית של הריבון להחזיק בסמכויות ללא סייג, או בתרגום לעברית: "משילות". ואז הגיעה

ההפיכה המשטרית