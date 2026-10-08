בפרק מיוחד לציון שלוש שנים ל-7 באוקטובר, השדרן האמריקני הימני-קיצוני טאקר קרלסון קידם אמש (רביעי) תיאוריית קונספירציה שלפיה הטבח היה "מבצע דגל כוזב" וראש הממשלה בנימין נתניהו אפשר לו להתרחש כדי להישאר בשלטון.
בכותרות שפרסם לפרק עם הפרשן דייב סמית, שאורכו כ-95 דקות, כתב קרלסון כי פעיל הימין צ'רלי קירק, שנרצח בשנה שעברה, חשד כבר בימים הראשונים שהטבח היה ״מבצע כזב ישראלי״, כלומר אירוע שיוחס לאויב אך שירת לכאורה את מי שאפשר אותו. קרלסון הקרין בפרק קטע שבו קירק שואל אם ניתנה הוראה לכוחות צה"ל שלא להתערב. אף שקירק סייג שאינו קובע שנתניהו אפשר למתקפה להתרחש, קרלסון הציג את דבריו כהאשמה במתקפת חמאס שהובילה למותם של יותר מ-1,200 אזרחים וחיילים.
הקטע של קירק שהוקרן בפרק היה מריאיון שנתן ב-12 באוקטובר 2023, חמישה ימים אחרי המתקפה. קירק תיאר את ישראל כמדינה מבוצרת ומפוכחת, הזכיר את המחאה נגד המהפכה המשפטית ושאל כיצד ייתכן שחלפו שעות עד שהגיעו כוחות לחלק מזירות הטבח. ״האם ניתנה הוראה לא להתערב?״ שאל פעמיים. הוא גם אמר במפורש: ״אני לא אומר שנתניהו אפשר לזה לקרות כי עמד לאבד את השלטון״.
מדובר היה בספקולציה שהעלה קירק כשפרטי הכשל עוד לא התבררו, והוא לא קבע שנתניהו ידע על המתקפה או נתן הוראה כזאת. אך לדברי קרלסון, קירק דווקא כן עשה זאת, והוא מסכים כי המתקפה הצילה את ממשלת נתניהו מהמשבר הפוליטי שבו הייתה שרויה ואפשרה לו להישאר בתפקיד. קרלסון לא הציג ראיה לכך שנתניהו ידע מראש על תוכנית חמאס או הורה לכוחות להימנע מפעולה.
השימוש בקירק בולט גם בגלל יחסיו עם ישראל. קירק, מייסד ארגון הצעירים השמרני Turning Point USA, נרצח בספטמבר אשתקד בעת שהופיע באוניברסיטה ביוטה. אחרי מותו הגדיר אותו נתניהו ״ידיד אמיץ של ישראל״, סיפר ששוחח עמו כשבועיים קודם לכן והזמין אותו לביקור בארץ. קרלסון טען בתוכנית שנתניהו ואחרים ״חטפו את זכרו״ של קירק כדי להציגו כתומך בלתי מסויג בישראל. באותו קטע ישן ששידר קרלסון, קירק גם תיאר את רצח הנשים והילדים ב-7 באוקטובר והכיר בזכותה של ישראל לפעול נגד מבצעיו.
גם היחס לקורבנות הטבח הפך אצל קרלסון לטיעון נגד מעורבות אמריקנית. קרלסון טען שלא מצא אף אזרח אמריקני שנהרג ב-7 באוקטובר שלא החזיק גם באזרחות ישראלית, והסביר לצופיו כי מותם של בעלי אזרחות כפולה אינו שקול לפגיעה באמריקנים. בהמשך טען שעידן אלכסנדר, שהוחזק בשבי חמאס, ״לא היה אפילו מבחינה טכנית אמריקני״ - על אף שגדל בארה"ב והחזיק באזרחות אמריקנית - והאשים את הנשיא דונלד טראמפ בשקר כשהציגו כאזרח.
בשאר הפרק, קשר קרלסון בין הטבח למלחמות שבאו אחריו בעולם, תקף את הסיוע האמריקני לישראל וכינה את נתניהו "שקרן שחושב שדם ישראלים שווה יותר מדמם של אמריקנים". הוא טען, ללא ביסוס שהציג לצופים, כי מספר ההרוגים בעזה מגיע ל-190 עד 200 אלף בני אדם, וכי הדבר ״ברור״ מצילומי לוויין. קרלסון גם מתח ביקורת על מי שלדבריו משתמשים בהאשמות באנטישמיות כדי להשתיק ביקורת על ישראל.
זו אינה הפעם הראשונה שקרלסון מקדם תיאוריות ומעורר סערה סביב ישראל. בשנה שעברה אירח בתוכניתו את ניק פואנטס, פעיל ימין קיצוני הידוע בהתבטאויות אנטישמיות. בפברואר הגיע לנתב״ג כדי לראיין את שגריר ארה״ב בישראל, מייק האקבי, וטען אחרי הביקור כי הוא ואנשי צוותו עוכבו ונחקרו. רשות שדות התעופה דחתה את תיאורו ומסרה שהם נשאלו כמה שאלות שגרתיות בחדר נפרד בטרקלין האח״מים, כדי לשמור על פרטיותם. באותו ראיון העלה קרלסון גם טענה חסרת בסיס על ביקור של הנשיא יצחק הרצוג באי של עבריין המין ג׳פרי אפשטיין, ובהמשך התנצל עליה.
קרלסון מקדם תיאוריות קונספירציה ומעורר סערות גם במדינות אחרות, ורק בשבוע שעבר, בריאיון שערך עם חבר פרלמנט בריטי לשעבר והתפרסם בסוף השבוע, הוא תהה אם הייתה הצדקה להילחם בגרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. לדבריו, היטלר פלש לפולין בשל מחלוקת טריטוריאלית לגיטימית, ו"לבריטניה לא היה שום קשר לעניין". "למי אכפת אם הייתם מדברים עכשיו גרמנית?", שאל את חבר הפרלמנט הבריטי, שנדהם מדבריו.