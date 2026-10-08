גם היחס לקורבנות הטבח הפך אצל קרלסון לטיעון נגד מעורבות אמריקנית. קרלסון טען שלא מצא אף אזרח אמריקני שנהרג ב-7 באוקטובר שלא החזיק גם באזרחות ישראלית, והסביר לצופיו כי מותם של בעלי אזרחות כפולה אינו שקול לפגיעה באמריקנים. בהמשך טען ש

עידן אלכסנדר