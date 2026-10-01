ינינה (יונית) רוסינובה, בת 31, היא האישה שנרצחה לפני כשבוע (בלילה שבין חמישי לשישי) בחיפה. היא הותירה אחריה תינוק בן חודשיים בלבד. חברתה דיאנה סיפרה על הקנאה של בעלה - החשוד ברצח - האיומים שייקח ממנה את התינוק - והמכות שספגה שבועיים לפני מותה.

גלריה "היא רצתה לחיות". ינינה (יונית) רוסינובה ז"ל ( צילום: באדיבות פורום מיכל סלה )

( צילום: באדיבות פורום מיכל סלה )

בעלה של ינינה, עלי מסוודא, בן 28, עצור בחשד למעשה. בית משפט השלום בחיפה האריך את מעצרו עד 7 באוקטובר, לאחר שקבע כי קיים חשד סביר נגדו וקיים חשש לשיבוש החקירה ולמסוכנות. סנגורו טען כי מסוודא הוא שהזעיק את כוחות ההצלה וכי הוא מכחיש את החשדות נגדו.

כזכור, בלילה שבין חמישי לשישי, בשעה 00:43, הוזעקו כוחות המשטרה ומד"א לרחוב העצמאות 59 שבעיר התחתית שבחיפה. רוסינובה אותרה בחדר מדרגות כשהיא במצב אנוש וסובלת מחבלה חמורה בפלג גופה העליון כתוצאה מדקירה. היא פונתה תוך פעולות החייאה לבית החולים רמב"ם שבעיר, שם נקבע מותה. בתחילת החקירה נבדקו כמה כיוונים, ובהם האפשרות לפגיעה עצמית, אך בהמשך התחזק החשד לרצח.

"פתאום היא נעלמה"

דיאנה מרלס, חברתה הטובה של ינינה, הכירה אותה במסגרת תוכנית "מסע". היא סיפרה ל-ynet כי ינינה עלתה לישראל עם בן זוג שממנו נפרדה, ובהמשך הכירה את עלי מסוודא, מי שיהפוך לבעלה. "הם התקרבו יותר ויותר, שמחתי בשבילה שהיא פגשה אותו. הוא דאג לה ואהב אותה - יותר מדי. אחר כך זה הגיע לאן שזה הגיע", סיפרה. לאחר הנישואים, לדבריה, החלו להופיע סימנים להתנהגות קנאית מצד מסוודא. "אם מישהו היה עוזר לה הוא היה כועס", אמרה, אך הוסיפה כי בתחילה לא ראתה בכך סימן אזהרה: "חשבתי שזה כי הוא חם כלפיה, שככה מקובל אצלו".

הפכה לאמא רק לפני חודשיםם. דיאנה, ינינה ובנה התינוק ( צילום: באדיבות פורום מיכל סלה )

ינינה (יונית) רוסינובה ז"ל ( צילום: פורום מיכל סלה )

רק לפני כחודשיים הפכה ינינה לאם, וההיריון התקבל לדבריה בשמחה גדולה אצל בני הזוג. "לעלי היה חשוב שהילד יגדל במשפחה טובה, שיהיו לו אמא ואבא - כי הוא לא גדל בבית יציב", סיפרה מרלס. ינינה, לדבריה, הקפידה מאוד על בריאותה במהלך ההיריון, ובחרה שלא לקבל אפידורל מחשש שיפגע בתינוק. אלא שלאחר הלידה, כך סיפרה, התנהגותו של מסוודא הקצינה. "הוא לא אכל, לא ישן, להעיר אותה בלילות כי הוא חשד שינינה נמצאת עם מישהו אחר - איך היא תהיה עם מישהו אחר? היא אמא של תינוק בן חודש". לדבריה, ינינה הייתה מותשת מההתנהגות שלו.

כשבועיים לפני מותה, סיפרה מרלס, ינינה שלחה לה תמונה שבה נראתה עם סימן כחול לאחר שמסוודא הכה אותה. היא סירבה לפנות למשטרה, לאחר שלדברי חברתה בעלה איים כי ייקח ממנה את התינוק אם תספר למישהו. "היא לבד בארץ, אין לה משפחה כאן. אני הייתי בחו"ל. היא היתה מבולבלת ולא ידעה מה לעשות". לאחר האירוע פנתה ינינה לאביו של מסוודא, שניסה להרגיע את בנו. "הוא אמר שאסור לו להתנהג אליה ככה, שהוא צריך להירגע", סיפרה מרלס.

בימים האחרונים לחייה מיעטה ינינה לענות לטלפונים, בעוד מרלס שהתה ברוסיה מסיבות משפחתיות. "פתאום היא נעלמה, פשוט נעלמה", סיפרה. היא ביקשה מבעלה להתקשר לינינה, אך גם הוא חשש לעשות זאת בשל הקנאה של מסוודא. רק לאחר שחברה התקשרה אליה ושאלה אם ראתה את החדשות, הבינה מרלס שינינה היא האישה שעליה דווח. מעבר לסיפור האלימות, היא ביקשה לזכור את חברתה כאישה יצירתית, מצחיקה ואופטימית, שניהלה בלוג בטיקטוק וביוטיוב, למדה עברית ודאגה מאוד לאחותה הצעירה בבלארוס. "היא הייתה השמש הקטנה שלנו, לא משנה מה עבר עליה".

נמצאה בחדר המדרגות. זירת הרצח בחיפה ( צילום: אלעד גרגשורן )

"ינינה, החברה המדהימה שלי, היתה יפהפייה, גם מבחוץ וגם מבפנים. היא הייתה כנה, פשוטה, מצחיקה, טובה והוגנת. מהאנשים שלידם אפשר להרגיש בנוח ופשוט להיות מי שאתה, כי לא היה בה שום רוע או זיוף", ספדה לה מרלס. "היא לא רצתה למות. היא רצתה לחיות, לגדל את הילד שלה, לאהוב וליצור". את דבריה חתמה בתחושת אשמה על כך שלא הייתה בישראל בימים האחרונים: "אני יודעת שאני לא צריכה להרגיש ככה, אבל אני מרגישה שאם הייתי בארץ - זה לא היה קורה".

"עלי חשד בה וקילל אותה"

לפי פורום מיכל סלה, לרוסינובה אין משפחה בישראל, ואנשי הפורום מלווים את בני משפחתה ואת אימה, אנה רוסינובה, שנמצאת בבלארוס. רוסינובה, סיפרה לכתב "וסטי" גיא מולדבסקי על הקנאה של עלי: "קשה לי לומר מתי היא התחילה, זה לא תמיד היה ככה. אבל הרגשתי שאחרי הלידה חייה של ינינה הפכו לגיהנום". לדבריה, "עלי היה מתקשר אליי מדי פעם ומספר לי שהוא חושד בינינה, קורא לבתי בשמות פוגעניים".

רוסינובה לא ביקרה את בתה לאחר הלידה, משום שהיא מטפלת בבעלה הנכה ובאחותה הצעירה של ינינה, רק בת עשר. היא סיפרה על הימים האחרונים של בתה, שעברו עליה בחוסר ודאות מוחלט. ההודעה האחרונה של יאנה לאימה הייתה מטלפון של חברה, ובה סיפרה ינינה שעלי נפרד ממנה. "היא כתבה: 'אמא, אל תתקשרי אליי, אני אתקשר אלייך בעצמי'".