חשד

לרצח

בחיפה

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אישה בשנות ה-30 לחייה אותרה הלילה (בין חמישי לשישי) במצב אנוש ברחוב העצמאות, ופונתה לבית החולים רמב"ם, שם נקבע מותה. במשטרה אמרו הבוקר כי בן זוגה נעצר לצורך בירור מעורבותו, אך מסרו כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עם זאת, בהמשך התחזק החשד כי