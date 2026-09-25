חשד לרצח בחיפה: אישה בשנות ה-30 לחייה אותרה הלילה (בין חמישי לשישי) במצב אנוש ברחוב העצמאות, ופונתה לבית החולים רמב"ם, שם נקבע מותה. במשטרה אמרו הבוקר כי בן זוגה נעצר לצורך בירור מעורבותו, אך מסרו כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עם זאת, בהמשך התחזק החשד כי מדובר ברצח.
במהלך החקירה התברר כי בן זוגה של האישה התקשר למשטרה ודיווח על האירוע סמוך לשעה 00:43. למקום הוזעקו ניידות משטרה ומד"א. החובשים שהגיעו למקום זיהו כי הנפגעת שהייתה בחדר המדרגות סובלת מחבלה חמורה בפלג גופה העליון. הם פינו אותה תוך כדי החייאה לבית החולים הסמוך, אך לרופאים לא נותר אלא לקבוע את מותה.
מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת חיפה ומרחב כרמל הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה, שבמהלכה נעצר בן זוגה, גבר בן 28, לצורך בירור מעורבותו. גופת המנוחה תועבר למכון לרפואה משפטית, כמקובל". היום, בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של בן הזוג בבית המשפט.