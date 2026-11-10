דבריו של אשר הגיעו לאחר שסמוטריץ' פנה בישיבת סיעת הציונות הדתית למפלגות החרדיות, על רקע

המגעים בינן לבין גוש השינוי

, והזהיר אותן מפני נטישת הגוש בראשות בנימין נתניהו. "אחיי החרדים, אל תיפלו למלכודת הדבש הזו. הם יזרקו אתכם רגע אחרי שיסיימו להשתמש בכם כדי להדיח את נתניהו והימין ולתפוס את השלטון", אמר שר האוצר. סמוטריץ' תקף גם את הכוונה ל

מנות את מתן כהנא ממפלגת ישר! ליו"ר הכנסת