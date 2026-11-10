יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, השיב אחר הצהריים (שלישי) בחריפות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' - שהזהיר מוקדם יותר את המפלגות החרדיות מפני חבירה לגוש השינוי והקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט. בריאיון ל-ynet, ביום השבעת הכנסת ה-26, עקץ אשר את יו"ר הציונות הדתית בעקבות דבריו על "מלכודת הדבש" שמציבים לכאורה ראשי גוש השינוי לחרדים - והבהיר כי מפלגתו עדיין לא נכנסה למשא ומתן קואליציוני.
"עד עכשיו סמוטריץ' עבד עם העוקץ, עכשיו הוא הגיע לדבש", אמר אשר. "לא אהבתי לשמוע אותו כשהוא נתן לנו את העוקץ, ושלא ייתן לי מוסר על מלכודת דבש". בהתייחסות למגעים עם גוש השינוי הוסיף: "אנחנו מדברים, אנחנו שומעים, אנחנו לא במשא ומתן עדיין, אבל נגיע לזה גם כן".
דבריו של אשר הגיעו לאחר שסמוטריץ' פנה בישיבת סיעת הציונות הדתית למפלגות החרדיות, על רקע המגעים בינן לבין גוש השינוי, והזהיר אותן מפני נטישת הגוש בראשות בנימין נתניהו. "אחיי החרדים, אל תיפלו למלכודת הדבש הזו. הם יזרקו אתכם רגע אחרי שיסיימו להשתמש בכם כדי להדיח את נתניהו והימין ולתפוס את השלטון", אמר שר האוצר. סמוטריץ' תקף גם את הכוונה למנות את מתן כהנא ממפלגת ישר! ליו"ר הכנסת, במקומו של אמיר אוחנה. לדבריו, "להתמנות ליו"ר הכנסת בקולות אויבי ישראל זה לא לגיטימי. זו פשיטת רגל מוסרית, אובדן עשתונות ערכי". הוא קרא לכהנא לסרב לקבל את התפקיד אם מינויו יתאפשר בזכות תמיכת המפלגות הערביות.
אף שיהדות התורה הייתה שותפה לגוש נתניהו במשך שנים, היא נמנעה הפעם מהתחייבות להמשך השותפות. במקביל, בגוש השינוי פועלים לצירוף המפלגות החרדיות לקואליציה, ונכונותו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן להתפשר בנושא חוק הגיוס פתחה פתח למגעים בין הצדדים. אתמול נחשף ב-ynet כי בשיחות בין יהדות התורה לגורמים בגוש השינוי אף עלתה האפשרות למנות את אשר ליו"ר הכנסת באופן זמני, כדי להבטיח שחוק הגיוס יובא להצבעה. בהמשך סיכמו איזנקוט וליברמן כי התפקיד יישאר בידי מפלגת ישר!, והבוקר הודיע איזנקוט כי מועמד הגוש יהיה מתן כהנא.
עם זאת, יהדות התורה סירבה להצטרף לדרישת גוש השינוי להחליף את אוחנה כבר ביום השבעת הכנסת. במכתב ששלח אתמול אשר ליו"ר סיעת ישר!, רועי פולקמן, הבהיר כי עמדת מפלגתו היא שהחלפת יו"ר הכנסת צריכה להתבצע במקביל להקמת ממשלה חדשה, ולא עם כינון הכנסת.
העימות בין אשר לסמוטריץ' אינו חדש. במהלך מערכת הבחירות מתח יו"ר יהדות התורה ביקורת חריפה על שר האוצר, וטען כי בתקופת כהונתם המשותפת בקואליציה הוא פעל לקידום האינטרסים של הציבור הדתי-לאומי, אך לא גילה נחישות דומה בסוגיות החשובות לציבור החרדי. בריאיון ל-ynet בחודש שעבר אף האשים אשר את סמוטריץ' בחציית "קו אדום" בעקבות התבטאויותיו נגד הציבור החרדי והרבנים.
"חוק הגיוס צריך להיפתר בהסכמה, לא במעצרים"
אשר התייחס גם לסוגיה המרכזית שמעסיקה את מפלגתו לקראת המשא ומתן הקואליציוני - הסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות. לדבריו, מדובר בנושא שמפלג ומשסע את הציבור בישראל, ושיש לפתור אותו בהסכמה ולא באמצעות צעדי אכיפה נגד החרדים. "כל אחד יודע שהנושא הכי חשוב לנו, ולא רק לנו, גם לעם ישראל בכלל, זו הסוגיה שמפלגת ושוסעת את העם היהודי בצורה בלתי רגילה - מה שקוראים לו חוק הגיוס, הסדרת מעמדם של בני הישיבות", אמר אשר. "אני חושב שהדבר הזה צריך להיפתר בהסכמה ולרדת מסדר היום לאחר שיפתרו את הדברים בצורה נכונה. זו הזדמנות לכולם. אנחנו קורעים את עצמנו מבפנים".
אשר מתח ביקורת על האמצעים שננקטו נגד חרדים שאינם מתגייסים. "זה לא יעזור, זה לא ילך בדרכים שחשבו שזה ילך קודם. לא בכוחנות, לא במעצרים, לא בסנקציות כלכליות, לא בהתנכלות לגננות חרדיות ולא בילדים שהולכים למעון. זה לא יגיע לשום דבר", טען. ברקע הדברים, ביהדות התורה דורשים כי כל הסכם קואליציוני יכלול הסדרה של מעמד בני הישיבות, ולא רק התחייבות עתידית לחקיקה. אחת הסוגיות המרכזיות שנבחנות במגעים היא האפשרות לגבש חוק שיעמוד גם בביקורת שיפוטית, לאחר שבמהלך הקדנציה הקודמת לא הצליחה ממשלת נתניהו להעביר חוק גיוס חדש.
אשר נשאל אם הוא סבור שבית המשפט העליון והיועצים המשפטיים יסכימו לכל הסדר שאליו יגיעו המפלגות במסגרת המשא ומתן, והשיב: "אני חושב שלא. כל הנושא הזה המשפטי עובד בצורה לא נכונה. אי אפשר לנהל מדינה בצורה הזו". לדבריו, "יש יתר התערבות של יועצים משפטיים, הן ברפורמות והן בדברים אחרים. אני אומר את זה כמי שהיה ראש ועדה שקידמתי בה הרבה מאוד רפורמות, וכל היום היה צריך לעבור את המכשולים כביכול המשפטיים. יושב משפטן שלא מבין בתהליכים עצמם".
אשר הוסיף כי ההתערבות המשפטית אינה פוגעת רק במפלגות החרדיות: "העודף התערבות הזאת לא רק תפריע לנו, היא תפריע לכל ממשלה שתהיה, לכל צעד. למשפטנים אני רוחש כבוד, צריך לשמוע אותם. הם צריכים לתת את הכיוון, הם צריכים לייעץ לנו משפטית ולא לתקוע אותנו".