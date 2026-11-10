"אנחנו לא מחרימים, מעולם לא החרמנו אף אחד. מציע לו לבדוק אילו החלטות התקבלו פה ובאיזה שיתופי פעולה". כך השיב ח"כ

מתן כהנא

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ביקורת

של שר האוצר

בצלאל סמוטריץ'