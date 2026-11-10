"אנחנו לא מחרימים, מעולם לא החרמנו אף אחד. מציע לו לבדוק אילו החלטות התקבלו פה ובאיזה שיתופי פעולה". כך השיב ח"כ מתן כהנא לביקורת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הבחירה בו ליו"ר הכנסת הבא. "אני סומך על איזנקוט שיקים ממשלה ציונית רחבה על בסיס ארבעת העקרונות שלנו", הבהיר בשיחה עם ynet.
בינתיים, גוש השינוי בהובלת גדי איזנקוט הגיש כבר היום (רביעי) את 61 החתימות הדרושות כדי להחליף את יו״ר הכנסת אמיר אוחנה, שיהיה מחויב לכנס הצבעה על המהלך תוך שבוע לכל היותר מרגע הגשת החתימות.
על ממשלת אחדות תחת בנימין נתניהו, אמר כהנא: "באיזה עולם צריך להיות תחת נתניהו? מרבית חברי הכנסת לא רצו אותו, מרבית חברי הכנסת בחרו בגדי איזנקוט להקים ממשלה, וכל מי שמוכן להצטרף לעקרונות שלנו מוזמן".
לדברי כהנא, "תפקיד יושב ראש הכנסת הוא תפקיד חשוב מאוד. אני שמח על האמון שגדי הביע בי, על זה שהוא בחר בי למועמד לתפקיד הזה. צריכים לחכות רגע שחברי הכנסת אכן יבחרו בי. אני מקווה שאמיר אוחנה יביא את זה להצבעה כמה שיותר מהר, כבוד היושב ראש הנוכחי, ואז זה יהיה מנוי וגמור".
מוקדם יותר, פנה יו"ר הציונות הדתית סמוטריץ' בישיבת סיעתו לחברי המפלגות החרדיות, וקרא להם שלא לחבור לגוש השינוי: "אחיי החרדים, אל תיפלו למלכודת הדבש הזו. הם יזרקו אתכם רגע אחרי שיסיימו להשתמש בכם כדי להדיח את נתניהו והימין ולתפוס את השלטון". עוד הוא אמר כי החלפת יו"ר כנסת בתמיכת חברי המפלגות הערביות, אותם כינה "אויבי המדינה", היא "דבר לא לגיטימי" ו"פשיטת רגל מוסרית". הוא קרא למתן כהנא מישר! לסרב לתפקיד.
"אני מציע לסמוטריץ' לבדוק אילו החלטות התקבלו פה בשיתופי פעולה עם מפלגות כאלה ואחרות, והכול בסדר", השיב כהנא לביקורת מצד יו"ר הציונות הדתית. "יהיה לנו ראש ממשלה חדש, מעולה, גדי איזנקוט, שמרבית חברי הכנסת במשכן כנסת ישראל בחרו בו להיות זה שמרכיב את הממשלה. עוד יותר רבים מהם אמרו לנתניהו שהם לא רוצים אותו כראש ממשלה, ולכן איזנקוט יהיה ראש ממשלה וירכיב ממשלה שנשענת על בסיס ארבעת העקרונות".
גדי איזנקוט עדכן הבוקר את ראשי גוש השינוי כי יו"ר הכנסת הבא יהיה כהנא ממפלגתו. כך נחשף ב-ynet. יו"ר ישר! רצה לשמור תחילה את התפקיד לעצמו, אך לבסוף החליט שלפחות בזמן המגעים להקמת ממשלה, כהנא יחזיק בתפקיד. את ההחלטה קיבל איזנקוט כבר אתמול, בין היתר לנוכח הביקורת על כך שיו"ר כנסת חייב להיות אדם שמכיר את עבודת הכנסת מקרוב.
במסגרת ההסכמות בגוש השינוי סוכם גם על זהות המועמדים לתפקידים הבאים: המועמד לראשות הוועדה המסדרת של הכנסת הוא רועי פולקמן, יו"ר סיעת ישר!, המועמד לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון יהיה שר הביטחון לשעבר, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן - ולתפקיד יו"ר ועדת הכספים מיועדת לירן אבישר בן חורין ממפלגת ביחד - שאם אכן תיבחר תהיה האישה הראשונה בתפקיד.
מפלגת הדמוקרטים, שלפחות כרגע לא קיבלה תפקיד, חותרת וצפויה לקבל את הוועדה שתעסוק בביטול החוקים של המהפכה המשפטית. הודעה בנושא צפויה לצאת בהמשך היום. במפלגה שואפים להגיש "חבילת חקיקה רחבה לביטול ההפיכה המשטרית", כלשונם, ובהם חוק מח"ש, פיצול היועמ"ש, שינוי שיטת הוועדה לבחירת שופטים, רפורמת התקשורת וחוקים רבים נוספים. לא ברור כמה מהחוקים יצליחו בגוש השינוי לבטל אם לא תקום ממשלה, אך לפחות בחוקים שקשורים למהפכה המשפטית צפויות הצלחות.