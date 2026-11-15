כלי תקשורת בעולם ובהם ה"דיילי מייל" הבריטי וה"בילד" הגרמני, שהתבססו על דיווח של גוף התחקירים הרוסי העצמאי "אגנטסבו", דיווחו כי נכדו בן 11 החודשים של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין איננו יכול לשאת את שמו של אביו. הסיבה: שם משפחתו של האב הוא זלנסקי, זהה לשם משפחתו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי - אויבו המושבע של פוטין.
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מקפיד להרחיק את בני משפחתו הרחק מעיני הציבור, וביתר שאת מאז הרחבת הפלישה הרוסית לאוקראינה בפברואר 2022, אולם מעת לעת מתפרסמים דיווחים על אודותיהם. בימים האחרונים דיווח גוף התחקירים "אגנטסבו", בהתבסס על מסמכים שהודלפו לו ממשרד הרישום הרוסי, על זהותו של הנכד אדריאן, שנולד ב-15 באוגוסט 2025 אך תעודת הלידה שלו נרשמה רק לאחרונה, על אף שהחוק הרוסי מחייב רישום תוך חודש מרגע הלידה.
הנכד אדריאן נולד ליקטרינה טיחונובה (40), בתו השנייה של פוטין, ולרקדן הבלט והכוריאוגרף הרוסי איגור זלנסקי (57), שככל הידוע איננו קשור משפחתית לנשיא האוקראיני. זלנסקי היה מנהל להקת הבלט של מדינת בוואריה בגרמניה מ-2016 ועד אפריל 2022 - כחודשיים אחרי הרחבת הפלישה הרוסית - אז החליט להתפטר "מסיבות אישיות". לפי הדיווחים, הזוג היה נע על קו מינכן-מוסקבה לפני המלחמה, מלווה במטפלות, מאבטחים ואנשי מודיעין.
השם זלנסקי עבור נכדו עורר ככל הנראה אי-נוחות בקרמלין, ולפי הידוע אדריאן התינוק נושא כעת את שם המשפחה "טיחונוב" - הגרסה הגברית של שם משפחתה של אימו, שגם הוא נגזר משם המשפחה של סבא-רבא שלה מצד אימה, ולא מצד אביה פוטין.
לפי ה"דיילי מייל", טיחונובה היא רקדנית רוקנרול אקרובטי לשעבר שהופיעה ברחבי העולם, וכיום מנהלת טכנולוגיה מולטי-מיליונרית, שאחראית על פיתוחי בינה מלאכותית מרכזיים ברוסיה, עם תפקיד בעקיפת הסנקציות שהושתו על המדינה בעקבות המלחמה. בעבר הייתה נשואה בחשאי לקיריל שמלוב, מי שתואר בעבר כמיליארדר הצעיר ביותר ברוסיה ובנו של אחד מחבריו הוותיקים של פוטין.
לפי הדיווחים, אדריאן הוא בנם השני של הזוג טיחונובה וזלנסקי, שלהם בת בכורה בשם אלזה שנולדה ב-2017 ונקראה על שם דמותה של אלזה מהסרט האמריקני "לשבור את הקרח" של אולפני וולט דיסני. ב"בילד" צוין כי אלזה, שנולדה כ-5 שנים לפני הרחבת הפלישה וכשנתיים וחצי לפני שוולדימיר זלנסקי הפך לנשיא אוקראינה, נשאה את שם משפחתו של אביה כנהוג ברוסיה במקרה שההורים אינם נשואים. אולם מאז המלחמה גם היא נושאת את שם משפחתה של אימה.
ככל הידוע, לנשיא פוטין ישנם חמישה ילדים, שאף לא אחד מהם נושא את שמו, כנראה מסיבות ביטחוניות. כמו כן, הוא אינו נוהג לדבר על נכדיו, אך בריאיון שהעניק ביוני אשתקד ציין באופן נדיר כי נכדתו לומדת אצל מורה מבייג'ינג. ב"בילד" צוין כי ככל הנראה מדובר בנכדה אלזה.
לפוטין ישנם כנראה שני נכדים נוספים, ילידי 2012 ו-2017, מבתו הבכורה ד"ר מריה ורונצובה (41). האחרונה היא אחותה הבכורה של יקטרינה, ושתיהן נולדו לו מנישואיו לליודמילה - שממנה התגרש ב-2013 במעמד ששודר אז בטלוויזיה. ורונצובה, שפוטין מעולם לא אישר בפומבי שהיא בתו, היא אנדוקרינולוגית בכירה ומנהלת המכון הרפואי למחקר ולהוראה של אוניברסיטת מוסקבה. לאחרונה דווח כי היא מעורבת עמוק בתוכניות הגנטיקה ואריכות החיים של המדינה. ככל הנראה, אביו של אחד מבניה של ורונצובה הוא הולנדי.
לפי ה"דיילי מייל", שתי בנותיו הבכורות של פוטין צעירות רק במעט מבת זוגו הנוכחית, אלינה קבאייבה בת ה-43, עימה יש לו שני בנים: איוואן בן ה-11, ואחיו הצעיר ולדימיר בן השמונה, שקיבלו שניהם את שם המשפחה ספירידונוב.
לפי העיתון הבריטי, ספירידונוב הוא ככל הנראה שם משפחה שקשור לשמו הפרטי של סבו של פוטין מצד אביו, ספירידון פוטין, שהיה השף האישי של מייסד ברית המועצות ומנהיג המהפכה הבולשביקית ולדימיר לנין, ובהמשך עבור המנהיג הסובייטי הידוע לשמצה יוזף סטלין. עוד לפני כן, כך לפי הדיווח, בישל סביו של פוטין למיסטיקן המסתורי גריגורי רספוטין, שהיה דמות בולטת ומשפיעה בחצר הצאר הרוסי בראשית המאה הקודמת.
לפוטין יש בת נוספת ממערכת היחסים שלו מחוץ לנישואין עם סבטלנה קריבונוגיך, מנקה שהפכה למנהלת בנק עשירה ולבעלת מועדון חשפנות. מדובר בלואיזה רוזובה בת ה-23, שמתגוררת לפי הדיווחים בפריז.