לפי הדיווחים, אדריאן הוא בנם השני של הזוג טיחונובה וזלנסקי, שלהם בת בכורה בשם אלזה שנולדה ב-2017 ונקראה על שם דמותה של אלזה מהסרט האמריקני

"לשבור את הקרח"