יו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, התייחס היום (חמישי) במכתב ל חברי הוועדה לחקירה המתנהלת בעניין הבחירו ת - ומחה על כך שחומרים ממנה מודלפים לתקשורת, ובייחוד חוות דעת משטרתית בנושא, ש הודלפה השבוע.

"שלשום, בשעת ערב, נמסרה לנו הודעה על כך שהושלמה הכנת חוות דעת מסוימת הנוגעת לחקירה, ובהיותה מסוּוגת, תועבר אלינו באמצעות שליח למחרת היום", אמר סולברג. "שעה קלה לאחר מכן, ועוד בטרם הגיעה חוות הדעת ליעדיה, פורסמו עיקריה בכלי התקשורת האלקטרוניים. אל ועדת הבחירות המרכזית הגיעה חוות הדעת רק בצהרי יום אתמול. לא על נימוסים והליכות אני קובל, אלא על פגיעה חוזרת ונשנית בחקירה, ובעיקר בהיבטים הביטחוניים שבה, בעטיין של ההדלפות. הדלפה כזו היא רעה חולה. הערתי על כך היום בחומרה. ראוי הציבור שנגיע למיצוי החקירה".

"שיתוף הפעולה טוב". גלי בהרב-מיארה, נעם סולברג ודוד זיני

סולברג הוסיף וטען כי חלק מהפרסומים בתקשורת בנוגע לחקירה אינם מדויקים "בלשון המעטה", והוסיף: "אם אתם נחשפים בתקשורת למידע על אודות החקירה, קחו אותו עם קַב חֳמָטִין, שכן עד עתה, בין התיאורים התקשורתיים להתנהלות החקירה – מרחק רב".

לדברי יו"ר ועדת הבחירות, "ראש השב"כ הציג לפניי סמוך לאחר הבחירות מידעים שהעלו חשדות - חלקם חמורים מאוד - שיש להם נגיעה לבחירות. הנחיתי אותו לפתוח בחקירה מקיפה בנושא, כדי לרדת לשורשם; להזימם או לאששם".

ברקע הביקורת על זיני והטענות באופוזיציה כי הוא פועל בשליחות ראש הממשלה בנימין נתניהו שמינה אותו, הוסיף סולברג כי "עוד בראשית מערכת הבחירות הנוכחית רתם ראש השב"כ את עצמו ואת השירות להגנה על הבחירות. פעולות רבות בוצעו - השתיקה יפה להן - כדי לשמור על בטחון המידע. תודותיי ותודות ועדת הבחירות המרכזית כולה, על חבריה ועל עובדיה, שלוחה לשב"כ ולעומד בראשו. סיועם במהלך מערכת הבחירות לא יסולא בפז. ראוי השב"כ להכרת הטוב ולאֵמון הציבור כלפיו".

סולברג הדגיש: "החקירה עודנה מתנהלת. הוצגו מידעים חסויים, שעד כּה לא הבשילו לכדי ראיות ממש, וייתכן אף שלא יבשילו; ימים יגידו. יחד עם זאת, מידעים אלו מחייבים המשך חקירה מאומצת, עד לכדי מיצויה. המצב הראייתי בשלב זה, דומה למצב הראייתי שהונח לפנינו ערב ההצהרה שהוצאנו לתקשורת בשבוע שעבר".

סולברג אמר כי חרף הדיווחים בתקשורת והאף העימותים הפומביים, "שיתוף הפעולה בין שב"כ, משטרת ישראל והייעוץ המשפטי לממשלה – טוב. שאלתי ובדקתי את הנושא עם חברי הצח"מ – אנשי מקצוע טובים ושקולים – ולא מצאתי כי הייעוץ המשפטי לממשלה סירב לבקשות חקירה שהשב"כ הגיש לו. הובטח לי, וההבטחה נאמנה עלי, כי כל בקשה שתוגש, ושתהיה מבוססת על חשד כפי הנדרש בחוק, תיבחן במהרה, ביעילות, תוך מגמה להיענות למה שיביא לחקר האמת, ובהתאם לדין. אמשיך לעקוב אחר התקדמות החקירה. ככל שאזהה שישנם פערים או חסמים – אפעל להסירם. לכשיהיו ממצאים שניתן לחשוף לציבור מבלי שיהיה בכך כדי לסכל את החקירה או לפגוע בביטחון המדינה – כך נעשה".