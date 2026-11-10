. כך עולה מחוות דעת שהעבירה היום (שלישי) המשטרה ליועמ"שית, לאחר שבחנה את חומרי המודיעין שהעביר לה שב"כ. גורם במשטרה אמר ל-ynet בעקבות הממצאים: "אין דרמות כפי שניסו לצייר על השפעה זרה בבחירות לכנסת".

. כך עולה מחוות דעת שהעבירה היום (שלישי) המשטרה ליועמ"שית, לאחר שבחנה את חומרי המודיעין שהעביר לה שב"כ. גורם במשטרה אמר ל-ynet בעקבות הממצאים: "אין דרמות כפי שניסו לצייר על השפעה זרה בבחירות לכנסת".

חוות הדעת הועברה לאחר הפגישה המשולשת שהתקיימה ביום חמישי האחרון בין הגורמים, שבמהלכה הוצגו למשטרה חומרי המודיעין שנאספו בשב"כ. במשטרה בחנו את החומרים וקבעו כי הם אינם מעלים חשד לעבירות מימון בחירות או לעבירות ביטחוניות. מדובר בהתפתחות משמעותית בפרשה, שבמסגרתה

חוות הדעת הועברה לאחר הפגישה המשולשת שהתקיימה ביום חמישי האחרון בין הגורמים, שבמהלכה הוצגו למשטרה חומרי המודיעין שנאספו בשב"כ. במשטרה בחנו את החומרים וקבעו כי הם אינם מעלים חשד לעבירות מימון בחירות או לעבירות ביטחוניות. מדובר בהתפתחות משמעותית בפרשה, שבמסגרתה