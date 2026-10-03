הטייס ההודי הגיבור מספר לראשונה על שקרה בשניות שלפני ניסיון ריסוק המטוס: בשיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר סמית מאצ'צ'אר כי טייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי , שרק התושייה של מאצ'צ'אר ושל הנוסעים הישראלים מנעה ממנו לבצע מגה-פיגוע, התפלל בדקות שלפני תקיפת הקברניט. צפו בשיחה המלאה בין נתניהו לקברניט ההודי:

נתניהו בשיחה עם הטייס ההודי ( צילום: דוברות ראש הממשלה )





"זו הייתה טיסה רגילה", סיפר הטייס ההודי. "טייס המשנה רצה להתפלל. זה לא חריג, הרבה מקומיים מתפללים. בזמן שהוא התפלל הסתכלתי קדימה ולא לאחור מתוך כבוד – ואז אחרי ארבע או חמש דקות קיבלתי מכה חזקה לחלק האחורי של הראש שלי".

המחשבה הראשונה שלי הייתה שנגרם נזק קטסטרופלי למטוס. אבל אז המכות המשיכו להגיע, אחת אחרי השנייה. ואז הבנתי שזה לא המטוס - זה הבחור השני שהיה איתי בתא הטייס", הוסיף הקברניט ההודי. "ניסיתי לעצור אותו, אבל בגלל המכות הראשונות שלו, הראייה שלי הייתה כמעט לא קיימת. הכול היה מטושטש לחלוטין. ובשלב הזה, התחושה הבאה שהייתה לי היא הייתה שהמטוס צולל בחדות כלפי מטה".

הטייס-מחבל העומאני והקברניט ההודי

לדברי מאצ'צ'אר, "ניסיתי להצליח לפתוח את דלת תא הטייס פעם אחת, אבל אני חושב שהוא סגר אותה בחזרה. ובשלב הזה אני זוכר ששכבתי על רצפת תא הטייס ושמעתי אנשים צורחים. אז הרגשתי שנשאר בי עוד מאבק אחד אחרון, מאבק אישי או למען האנשים. ידעתי שאם לא אעשה את זה - אני אמות. ואז דחפתי בכל הכוח. נתתי את כל מה שהיה לי, פשוט הסתערתי לעבר הדלת ופתחתי אותה. ולמרבה המזל, האנשים הסתערו פנימה והשתלטו על השליטה במטוס".

נתניהו שאל אותו איך הצליח לפתוח את הדלת, והטייס ההודי ענה: "לדלת מבפנים יש מנגנון פתיחה באמצעות סיבוב. מבחוץ אי אפשר לפתוח אותה, אלא באמצעות קוד. העמיתים שלי מבחוץ ניסו להקליד את הקוד, אבל הבחור לא אפשר להם לפתוח באמצעות הקוד. והדרך היחידה לפתוח את הדלת הייתה להגיע לידית, וכמו כל ידית אחרת, פשוט לסובב אותה. העניין היה להגיע לנקודה הזו. וברגע שהיד שלי הייתה על הידית, אני מניח שסובבתי אותה ופתחתי אותה".

ד"ר שוטה מוסייב בהקפות שמחת תורה ( צילום: מאיר תורג'מן )





ראש הממשלה, שבפגישה עם כמה מגיבורי הטיסה אמר להם שהם ישיאו משואה בטקס יום העצמאות - אף שכלל לא ברור מה יהיה הרכב הממשלה באותה עת - אמר כי הוא רוצה שגם הטייס ההודי וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, ישיאו משואה. "זהו הכבוד הגבוה ביותר שאנחנו מעניקים ביום העצמאות שלנו. בדרך כלל הוא שמור לאזרחים ישראלים, אבל אני חושב שבמקרה הזה כל אזרחי ישראל יחבקו אותך. אנחנו מקווים לראות אותך בקרוב מאוד בישראל", אמר נתניהו למאצ'צ'אר.