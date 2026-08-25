בית משפט השלום בירושלים קבע בשבוע שעבר כי שניים מהמשתתפים בניסיון לינץ' סמוך לכותל במאי 2021, ישלמו 60 אלף שקל לכל אחד משלושת הנפגעים. בפסק הדין נכתב כי "יש להביא בחשבון את ההיבט הלאומני שעמד בבסיס התקיפה, אשר כוונה כלפי התובעים אך בשל חזותם היהודית-דתית. נסיבות האירוע ואורכו מבססים חשש ממשי הטבוע ממוות אלים במיוחד".

גלריה תיעוד רגעי ניסיון הלינץ' ( צילום: עמית שאבי )

האירוע התרחש בבוקר 10 במאי 2021, כשבישראל היו מהומות ואירועי אלימות רבים, במקביל למבצע " שומר החומות ". באותו יום אפרים שחור, ברק ברוך ורועי זאגא, הותקפו בידי המון בעת שנסעו לכיוון הכותל במאי 2021. אלמלא התערבות מהירה של המשטרה, האירוע יכול היה להסתיים בלינץ'.

בפסק הדין מתואר כי כאשר השלושה הגיעו סמוך לצומת רוקפלר נקלע רכבם לפקק, ואז החל המון לתקוף אותם על רקע לאומני וליידות אבנים לעבר המכונית. אחת האבנים ניפצה את החלון האחורי, ושחור, שנהג ברכב, ניסה להימלט אך נתקע בפקק.

"לאורך כל הרחוב חטפנו אבנים", סיפר שחור בריאיון ל-ynet לאחר האירוע. לדבריו, כאשר הגיעו לאזור שער האריות לא נותרה להם דרך להימלט: "התחלתי לנסוע ברוורס הלוך חזור, תוך כדי שכל השמשות מתנפצות. אנחנו חוטפים אבנים וגז לתוך הרכב".

"נתקעתי בבטון, הרכב הושבת", סיפר שחור אז ל-ynet . "המחבלים פתחו את הדלתות והמשיכו להכות אותנו". לדבריו, שוטר שהיה בסמוך היה זה שהגיע לעזרתם: "הוא רץ לבד והציל אותנו".

פסק הדין שניתן כעת מפרט את מה שהתרחש במהלך אותן דקות. על פי העובדות שעל בסיסן הורשע אחד הנאשמים, שהיה קטין בעת האירוע, הוא רץ לעבר המכונית כשאבן בידו, פתח את הדלת האחורית וניסה להשליך את האבן פנימה. כאשר המכונית נסוגה לאחור הוא רדף אחריה ויידה לעברה את האבן. בהמשך ריסס אחד הפורעים גז פלפל לתוך הרכב ופורע אחר פתח את דלת הנהג.

הנהג שהותקף וקצין המשטרה שסייע לחלץ אותו ( צילום: עמית שאבי )

כתוצאה מיידוי האבנים נפצע שחור בראשו ואיבד שליטה על המכונית, שנתקעה כשחציה על חומה. לפי פסק הדין, הפורעים המשיכו ליידות אבנים לעבר הרכב ונוסעיו. הקטין רץ שוב לעבר המכונית, שדלת הנהג שלה הייתה פתוחה, ובעט בשחור בעוצמה. לאחר מכן הרים אבן גדולה בקוטר של כ-15 ס"מ בשתי ידיו, התקרב בריצה והשליך אותה לתוך המושב האחורי ממרחק של פחות ממטר. בית המשפט ציין כי הדבר נעשה ממניע לאומני ובכוונה לפגוע ביושבי הרכב ולגרום להם חבלה חמורה.

באשר לנאשם השני, בית המשפט הסתמך על הממצאים שנקבעו בהליך הפלילי נגדו, ולפיהם הוא רדף אחר המכונית יחד עם פורעים נוספים, וכאשר הרכב ניסה לסגת יידה לעברו אבן.

מי שהביא לסיום התקיפה היה קצין המשטרה רפ"ק אמיר בן קיקי. פסק הדין מציין כי שוטר שהגיע למקום ירה שלוש יריות באוויר, ובעקבות זאת התרחקו הפורעים. בן קיקי סיפר ביום האירוע ל-ynet כי זיהה המון מתגודד סביב המכונית ומשליך אבנים לעבר יושביה. "הבנתי שמדובר באירוע מסכן חיים", סיפר. לדבריו, הוא שלף את נשקו וירה באוויר כדי להרחיק את ההמון, ואז חילץ את הפצועים מהרכב והזעיק כוחות רפואה.

שלושת הנוסעים נפגעו באירוע. לשחור נגרם חתך בקרקפת שהצריך טיפול בהרדמה מקומית, לברוך נגרמו חתך בשפה העליונה וכאבים ברגל ימין, זאגא סבל מכאבים ומתחושת צריבה עזה בעיניים, ברגליים ובחזה. עם זאת, במסגרת ההליך האזרחי הוסכם כי התובעים אינם טוענים לנכות וכי לא הוגשו חוות דעת או תיעוד רפואי לנזק גוף או נפש מעבר לתשתית שנקבעה בהליכים הפליליים.

שחור מציג את אחת האבנים שהושלכו לעבר רכבו במטרה לפגוע בו ובחבריו

הנאשם הקטין הראשון הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות שבהן מעשה טרור של ניסיון חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, יידוי אבן לעבר כלי תחבורה וחבלה במזיד ברכב. נגזרו עליו 20 חודשי מאסר בפועל, שישה חודשי מאסר על תנאי ופיצוי של 8,000 שקל לכל אחד משלושת הנפגעים. הנאשם השני הורשע בעבירות של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה וחבלה במזיד ברכב ממניע גזעני, ונגזרו עליו 40 חודשי מאסר בפועל, שמונה חודשי מאסר על תנאי ופיצוי של 8,000 שקל לכל נפגע.

במסגרת התביעה האזרחית ביקשו השלושה 75 אלף שקל לכל אחד בגין כאב וסבל, וכן פיצויים עונשיים בסכום נוסף. הנתבעים מצדם טענו, בין היתר, כי יש לחלק את האחריות בינם לבין יתר המשתתפים בתקיפה. השופט אליעד וינשל דחה את הטענה.

"להוסיף הרתעה ומיגור של הטרור"

השופט גם דחה גם את טענתו של הקטין שלפיה חלקו באירוע היה "קטן". הוא הזכיר כי הקטין השתתף בשלבים שונים של התקיפה. ניסה להשליך אבן אל תוך הרכב, בעט בנהג ובהמשך השליך אבן גדולה לתוך המושב האחורי מטווח של פחות ממטר. גם העובדה שהוא היה קטין בזמן האירוע אינה מצדיקה הפחתה מהפיצוי בשל חומרת המעשים ומידת מעורבותו.

בהחלטתו על גובה הפיצוי התייחס השופט לא רק לפגיעות הפיזיות אלא גם לאימה שחוו השלושה. הוא תיאר את המקרה כ"אירוע חמור ביותר של תקיפה על רקע לאומני, על-ידי המון אלים", שכלל יידוי אבנים וריסוס גז פלפל. לדבריו, לצד הפגיעה הפיזית, "הפחד והאימה שחוו התובעים במהלך אירוע התקיפה ובסמוך לו מהווים חלק מרכזי ממרכיב הכאב והסבל". בסופו של דבר העמיד השופט וינשל את הפיצוי על 60 אלף שקל לכל אחד משלושת הנפגעים. בנוסף חויבו הנתבעים בשכר טרחת עורך דין בסך 36 אלף שקל בתוספת מע"מ והוצאות המשפט.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו שייצג את התובעים אמר כי "אנו מברכים על פסק הדין אשר משית פיצוי ממשי על המחבלים שהיו שותפים למעשה טרור של לינץ' חמור כחלק ממלחמת שומר החומות. אנו נמשיך לפעול לכך שכל מחבל או פורע טרור ישלם מחיר כבד על מעשיו ובכך להוסיף הרתעה ומיגור של הטרור".