יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לא הכחיש שהוא הסיר את התנאי שהציב לפני הבחירות לממשלה ללא חרדים, והיום (רביעי) הוא אף נפגש במליאה עם יו"ר יהדות התורה יעקב אשר .

זה קרה לאחר פגישה בציר המקביל, המנסה לסכל הקמת ממשלת שינוי - בין יו"ר ש"ס אריה דרעי לראש הממשלה בנימין נתניהו, שנועדו לראשונה מאז הבחירות, וקריסת ש"ס. מלשכת אשר נמסר: "הם יושבים חדר מול חדר, היה חסר לו קפה - הוא בא לליברמן ללוות".

גלריה ( צילום: אלכס קולומויסקי, יריב כץ, מוטי קמחי )

ליברמן, שעדיין עומד על סירובו לממשלת מיעוט בתמיכה מבחוץ של רע"מ ושולל הצטרפות לממשלת אחדות עם נתניהו, מונה היום רשמית ליו"ר ועדת חוץ וביטחון הזמנית. זה קרה בתום דיון ראשון סוער במיוחד בוועדה המסדרת של הכנסת, שבמהלכו הורחקה חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית.

זה הרכב הוועדה המסדרת שאושר: רועי פולקמן - יו"ר; מסיעת הליכוד - אופיר כץ, דוד פטר, משה סעדה, ארז תדמור ואלי גולדשמיט. מביחד: חה"כ מירב בן ארי ואיתן גינזבורג. מהרשימה המשותפת: אחמד טיבי ויוסף אלעטאונה. מהדמוקרטים, חה"כ אפרת רייטן וגלעד קריב. מרע"ם: וליד טאהא וואליד אלהואשלה. מיהדות התורה, יצחק גולדקנופף. מישראל ביתנו, עודד פורר. מעוצמה יהודית, טלי גוטליב.

המהומה בוועדה המסדרת ( צילום: ערוץ כנסת )





הרכב ועדת חוץ וביטחון: אביגדור ליברמן - יו"ר; טליה לנקרי - ממלאת מקום; חברי הוועדה: בועז ביסמוט, יעקב ברדוגו, אופיר כץ, אלישע מדן, רם בן ברק, קרן טרנר, יאיר גולן, יואב סגלוביץ', לימור סיון הר מלך, אליקים שטארק, ינון אזולאי, שמחה רוטמן. ממלאי מקום - יונתן שלו, נעם תיבון.

הרכב ועדת הכספים : לירן אבישר בן חורין - יו"ר; חברי הוועדה - יעקב ברדוגו, דוד פטר, טליק גויאלי, אתי עטיה, אורית פרקש, שאול מרידור ונעם תיבון.

אישור הרכב הוועדה המסדרת הוא ההצלחה הראשונה של גדי איזנקוט בכנסת הנוכחית, כשברקע מאמציו להרכיב ממשלה. 63 חברי כנסת תמכו בהצעת אישור הרכב הוועדה המסדרת, בהם גם חברי מפלגות ערביות, אל מול 50 שהתנגדו. בינתיים, ואחרי הנאום מעורר המחלוקת שנשא אתמול בכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך לקרוא להקים ממשלת אחדות בהובלתו. "העם הזה יודע להתלכד ברגעי מבחן. זהו צו השעה וזהו רצון רוב העם", אמר היום.

צעקות בישיבה הראשונה

בישיבה הראשונה של הוועדה המסדרת, שהתקיימה אחרי המליאה, פרצה כאמור מהומה - מיד אחרי שניתן אישור לחברים לדבר. הראשון היה הח"כ החדש מהליכוד ארז תדמור, לאחר שחברות האופוזיציה הנוכחית כינו אותו "גנב אמל"ח". תדמור הורשע בעת שירותו הצבאי בגניבת פריטי אמל"ח ונידון ל-45 ימי מאסר בפועל.

הוועדה המסדרת של הכנסת, בישיבה מוקדם יותר ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ח"כ פולקמן, יו"ר הוועדה ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בהמשך קרא לח"כ מירב בן ארי תרנגולת, שוב פרצה מהומה - וחברות כנסת האשימו את תדמור במיזוגניה. "זה היום השני שלי בכנסת ואני מזועזע. אנחנו בעיצומה של מלחמה. נשיא ארה"ב אומר שהוא רוצה להשלים איתנו את העבודה. ראש הממשלה פונה לצד שמאל של המפה, למי שקורא לעצמם גוש השינוי והאחדות - ומציע להם אחדות. אנחנו מושיטים לכם יד לאחדות ואתם חוברים לתומכי טרור", אמר, בקו התואם את קמפיין הליכוד.

אז קרא תדמור לח"כ נעמה לזימי מהדמוקרטים "חוסמת כבישים", והיא השיבה: "הנה האחדות שלך". אז שוב אמר תדמור: "גם לך ח"כ לזימי אני מושיט יד אמתית. העתיד של עם ישראל מוטל על כתפינו. צריך לשם בצד את השטויות. אנחנו מושיטים יד לאחדות".

גוטליב. התרעמה על הערה שעסקה בצבע השיער של נתניהו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ח"כ יוסף עטאונה מהרשימה המשותפת בדיון הוועדה ( צילום: אלכס קולומויסקי )

המהומה נמשכה עוד זמן רב. "דווקא ניסיון הח"כים הוותיקים כאן כדי להגיד איך רמסו את הכנסת. חזינו איך משפילים משפחות שכולות או משפחות חטופים. עברנו פה השפלות סקסיסטיות ומיזוגניות", אמרה נעמה לזימי, בזמן שח"כ טלי גוטליב נכנסה לדבריה. "את קוראת לראש הממשלה, ראש ממשלה עם שיער סגול", אמרה גוטליב, ולזימי השיבה: "מה לעשות שיש לו שיער סגול". אחרי שהמשיכה להתפרץ, הוציא את גוטליב מהחדר יו"ר הוועדה, שח"כים ערבים קוראים לעברה: "ברא, ברא".