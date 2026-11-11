ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בצהריים (רביעי) בכנסת, כמעט יממה לאחר נאומו שעורר סערה , כי ממשלת אחדות היא עדיין אפשרית. "העם הזה יודע להתלכד ברגעי מבחן. זהו צו השעה וזהו רצון רוב העם", הוא הוסיף.

צפו בדברי נתניהו: "ממשלת אחדות אפשרית"





אחרי הנאום שאותו ניצל נתניהו להכפשות נגד הח"כים הערבים, הודיע אמש יו"ר ישר! גדי איזנקוט על ביטול פגישת המו"מ שתוכננה להיום עם הליכוד.

"ראיתי את זה אתמול בבית הזה ברגעים מרגשים שאין כמוהם. ראיתי את זה שכולם הריעו לטלי גואילי ולשירה שפירא, שאיבדו את הבנים הגיבורים שלהם. ראיתי איך כולם קמים ומריעים לגיבור ישראל, אלישע מדן, שאחרי שלוש שנים קם ועמד זקוף והבית רעד ממחיאות הכפיים", הוסיף נתניהו היום בדבריו בכנסת. "ראינו את זה במהלך כל המלחמה, ששלוש שנים העם הזה בכל חלקי הארץ ספג טילים בליסטיים ועמד איתן. עמד איתן בצפון תל אביב ובדרום תל אביב, עמד איתן בעיר, בכפר, בקיבוץ, במושב".

עוד אמר: "ראינו את זה בשדה הקרב: ראיתי את זה בטנק, ראיתי את זה בצבא האוויר והקרקע, ראיתי את זה בחילות השדה, ראיתי את זה בארגוני החסד, ראינו את זה. דתיים וחילוניים, שמאל וימין – פשוט עמדו יחד ונלחמו יחד, שכם אל שכם. אז העם הזה יודע להתלכד ברגעי מבחן, ואנחנו עומדים בפני רגעי מבחן. אני לא יכול לספר כאן כל מה שאני יודע, אבל יש פה מספיק אנשים שיודעים איזה אתגרים כבדים עומדים לפנינו, וגם הזדמנויות כבירות. ולכן אני חושב, אני מאמין, שברגעים כאלה אפשר וצריך להתלכד. זהו רצון העם, אלה רגעי המבחן, זה צו השעה, ואני אמשיך להושיט יד".

הנאום - וההתפרצות

יום אחרי שנחשף כי מקורבו נתן אשל פנה ליו"ר רע"מ מנסור עבאס לפני הבחירות ואחריהן, הקדיש אתמול כאמור נתניהו את נאומו באירוע צילום מסורתי של ראשי הסיעות בכנסת - ביום השבעתה - למתקפה נגד המפלגות הערביות. נתניהו, שקרא להקים "ממשלת אחדות לאומית", תקף את המשא ומתן של גוש השינוי עם רע"מ, שפרטיו נחשפו ב-ynet .

הנאום והסערה ( צילום: ערוץ הכנסת )





"אתם שרוצים להקים עם תומכי הטרור ממשלה לא מבינים מה הם באמת רוצים להשיג", פנה נתניהו לגוש השינוי. "מה היא שאיפתם הלאומית: ווליד אלהוואשלה מרע"מ, שותף לממשלה שרוצים להקים אומר: 'היהודים הם מתנחלים בתל אביב'". אמר ראש הממשלה באולם שאגאל במשכן הכנסת, על מי שבעבר לפי דיווחים ניסה להקים איתם ממשלה.

אחרי שראש הממשלה דיבר באריכות נגד המפלגות הערביות ותקף אותן, התפרץ נפתלי בנט לדבריו: "מה עם היועצים הקטארים שלך? מה עם חקירת 7 באוקטובר?". במהלך הנאום, השמיע נתניהו את המסר על "ממשלת אחדות לאומית": "מול האיומים האלו אנו חייבים לעשות דבר אחד בבית הזה: לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית. רק היא תוכל להתמודד עם אתגרים כבירים כאלה".

בעקבות הנאום, כאמור, חשפה מפלגת ישר! כי נקבעה להיות פגישת המשא ומתן - אך זו בוטלה. "על רקע נאום הפילוג של ראש הממשלה היוצא וביזוי טקס השבעת הכנסת ואיתה מה שעוד נותר מהממלכתיות תחת שלטון נתניהו, הנחה כעת יו"ר ישר! גדי איזנקוט, לבטל את פגישת המו"מ שתוכננה למחר עם נציגי הליכוד", נכתב בהודעת המפלגה.

מאז היוודע תוצאות הבחירות, שבהן לא זכה גוש נתניהו לרוב שיאפשר לו להקים קואליציה, פתח נתניהו בקמפיין "אחדות", לצד הטענות ל"גניבת הבחירות". בינתיים, לפי המסרים שהעביר, אין הכוונה של נתניהו לזניחת הגוש, אלא רק להצטרפות כוחות נוספים תחת הנהגתו.

סרטון ה"אחדות" ( צילום: דוברות רה"מ )





רק ביום שני פרסם סרטון נוסף שבו קרא להקים ממשלת אחדות, אך כזו שבה לא יוותר על אף אחד משותפיו, כולל המפלגות החרדיות - ברקע המגעים הראשוניים של יהדות התורה עם איזנקוט. לדבריו, "זהו צורך השעה, זה פשוט צורך הכרחי. הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות".