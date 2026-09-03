איראן הזהירה את ארצות הברית כי "תגיב בכוח" למתקפה ישראלית על רכס עלי טאהר, שבו נצורים אנשי צבא איראנים לצד מחבלי חיזבאללה. המסר, לפי סוכנות הודיעות רויטרס, הועבר לארה"ב באוגוסט - ומדגיש את המעורבות הישירה והמתמשכת של איראן בלחימה בדרום לבנון, ואת נכונתה להגיב נגד תקיפות ישראליות שם.

במסר שלה לוושינגטון, טהרן איימה כי כל מתקפה ישראלית כוללת על הרכס תיענה במתקפה איראנית רחבת היקף. עם זאת, לא ברור מה באיראן מגדירים בתור "מתקפה ישראלית כוללת", אך בכל אופן ישראל ממשיכה לפעול באזור. יש לציין כי פעילות צה"ל ברכס נמשכת כבר כמה שבועות, ובמערכת הביטחון טוענים מנגד כי אין איראנים באזור.

רכס עלי טאהר

חיזבאללה, נזכיר, בנה מרכז פיקוד תת-קרקעי ומחסני נשק בתוך רכס עלי א-טאהר, שצופה לעבר דרום-מזרח לבנון. צה"ל השתלט על הרכס, ועשרות מחבלים נכלאו בפנים. חיזבאללה אמר בהצהרות פומביות כי הוא שולט בגבעה ויתעמת עם כל התקדמות ישראלית. בכיריו התייחסו ל"מתקן" שם, אך סירבו לספק פרטים.

ברויטרס ציינו כי צה"ל כבש שטחים נרחבים מדרום לעלי א-טאהר והזכיר את הרכס כאחד מ"המוקדים המבצעיים העיקריים" שלו בהצהרות פומביות.

שני גורמים אמרו לרויטרס כי המסר הועבר דרך עומאן, שמילאה תפקיד מתווך. שני הגורמים האזוריים הללו, שתודרכו על ידי טהרן, אמרו כי יותר מתריסר חברים במשמרות המהפכה האיסלאמית, כולל לפחות שני קצינים בכירים, נמצאים ברכס יחד עם לוחמי חיזבאללה.

ברויטרס ציינו המקור השלישי, גורם זר בעל ידע ישיר לגבי המסר, אמר כי הוא הועבר סביב אמצע אוגוסט וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את ההסתערות על עלי טאהר. בשיחה עם רויטרס, לשכת התקשורת של חיזבאללה לא אישרה ולא הכחישה את המסר של איראן, אך אמרה כי זו "מסקנה טבעית" שאזהרה כזו הייתה נשלחת לגבי הרכס.

"איראן רואה בכל מהלך ישראלי קרקעי בדרום לבנון, ובמיוחד בהתרחבות טריטוריאלית, הפרה חמורה של הסכם איסלאמאבאד", אמרו בלשכת התקשורת של חיזבאללה, בהתייחסם למזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן מיוני, שכלל הפסקת אש בלבנון.

יירוט רחפן בלילה הקודם ( צילום: סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים )





למרות ההכרזה על הפסקת האש בחודש יוני, צה"ל אמר כי חיזבאללה עדיין ממשיך לפעול סביב הרכס, ולפחות פעמיים במהלך השבוע האחרון אף שיגר רחפני נפץ לעבר לוחמים באזור. גורם רשמי בצה"ל, ששוחח עם רויטרס באנונימיות בחודש יוני, אמר כי מחבלי חיזבאללה תקועים מתחת לפני הקרקע באזור ללא מזון או שתייה.

גורם שלישי אמר לסוכנות הידיעות כי צה"ל מנסה להבריח החוצה את פעילי חזבאללה ומשמרות המהפכה באמצעות הטלת מצור עליהם ויירוט ניסיונות להצניח מזון ומים באמצעות כטב"מים אל הרכס. "מה שראינו במהלך החודש האחרון הוא לחץ ישראלי לכתר את עלי טאהר כדי לכפות מציאות בתוך המתקן הזה שתהפוך אותו לבלתי-ראוי למגורים. גישה זו, בהיעדר מתקפה בהיקף נרחב, פירושה שייתכן שהועבר מסר דרך כמה מדינות - זוהי מסקנה טבעית", מסר משרד התקשורת של חיזבאללה.

מקור לבנוני שתודרך על ידי ארגון הטרור אמר כי המחבלים שלו עדיין יכולים להגיע לעמדותיהם דרך צידו הצפוני של הרכס. למרות האזהרה האיראנית, המקור הלבנוני ובכיר במנגנוני הביטחון של לבנון אמרו כי מבצע צבאי ישראלי לכיבוש הרכס עדיין אפשרי בשבועות הקרובים. בחיזבאללה, מנגד, אמרו כי כל מתקפה נרחבת על עלי טאהר תהווה חזרה למלחמה כוללת, ועלולה להוביל לנפילת טילים ביישובים בצפון ישראל.

בינתיים, משהו חורק במנגנון שאמור היה להביא שקט לגבול הצפון , כשהפיילוט בדרום לבנון - אותה תוכנית שנועדה לסלול את הדרך לפירוז חיזבאללה מדרום לליטני, לנסיגת צה"ל ולהעברת המושכות לידי צבא לבנון - אינו מתקדם כצפוי. לתקיעות הזו שני פנים: מחד, היא מעניקה לצה"ל מרחב פעולה חיוני להשלמת המשימה ברכס עלי טאהר, שם כלואים כעת עשרות מחבלי חיזבאללה, והיא מאפשרת לכוחות לשפר את מודל האחיזה, להקים תשתיות שליטה איכותיות יותר ולהמשיך בטיהור השטח ושלילת התשתיות שפיתח חיזבאללה לאורך שנים. מנגד, שהייה ממושכת בדרום לבנון מציפה חששות מוכרים ובראשם החזרה לימים הקשים והמדממים של העבר.