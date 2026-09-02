עכשיו זה כבר ברור: משהו חורק במנגנון שאמור היה להביא שקט לגבול הצפון, כשהפיילוט בדרום לבנון, אותה תוכנית שנועדה לסלול את הדרך לפירוז חיזבאללה מדרום לליטני, לנסיגת צה"ל ולהעברת המושכות לידי צבא לבנון - אינה מתקדמת כצפוי.
במערכת הביטחון מזהים כי הצבא הלבנוני נתקל בקשיים משמעותיים ואינו פועל בהתאם ליעדים, שכן בשל מגבלה משפטית חייליו נמנעים מסריקות בבתים ותשתיות טרור בכפרים. הם מעדיפים להתמקד אך ורק בשטחים פתוחים וציבוריים.
מעבר לקשיים בשטח, שורש הבעיה טמון במישור המדיני, שכן עד כה לא הושגה הסכמה בשאלה מי יפקח על עבודת צבא לבנון, באילו קריטריונים יידרש לעמוד ומהם התנאים המדויקים שצה"ל יצטרך לאשר כדי להתחיל בנסיגה. נזכיר שלפני כחודשיים פורסם ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" כי הייתה הצעה שלפיה כוחות צבא איטליה יפקחו על הנעשה, אך תוכנית זו טרם המריאה.
לתקיעות הזו שני פנים: מחד, היא מעניקה לצה"ל מרחב פעולה חיוני להשלמת המשימה ברכס עלי טאהר, שם כלואים כעת עשרות מחבלי חיזבאללה. כמו כן היא מאפשרת לכוחות לשפר את מודל האחיזה, להקים תשתיות שליטה איכותיות יותר ולהמשיך בטיהור השטח ושלילת התשתיות שפיתח חיזבאללה לאורך שנים. מנגד, שהייה ממושכת בדרום לבנון מציפה חששות מוכרים ובראשם החזרה לימים הקשים והמדממים של העבר.
בינתיים, הלחימה ברכס עלי טאהר מתקדמת היטב ומייצרת מתיחות רבה בתוך חיזבאללה, כפי שבא לידי ביטוי רק בלילה הקודם, כשארגון הטרור שיגר שני רחפני נפץ לעבר הכוחות שפועלים במרחב - אירוע שהסתיים ללא נפגעים לאחר שרחפן אחד יורט והשני נפל. מחקר שפרסם מרכז "עלמא" לחקר אתגרי הביטחון בצפון מצביע על שינוי עמוק בדפוס הפעולה של חיזבאללה, שמתאים את עצמו למציאות החדשה. לאחר שאיום הפלישה לגליל ספג מכה אנושה ותשתיות כוח רדואן הושמדו, הארגון זנח תוכניות מערכתיות רחבות ועבר לפעילות גרילה מבוזרת בחוליות קטנות, במתכונת דומה לזו שמוכרת כיום מרצועת עזה.
גורמי ביטחון מצביעים על כך שחיזבאללה ממשיך לאסוף מודיעין על לוחמי צה"ל, לומד את אופן הפעולה שלהם, ממפה מיקומים ומסמן שיטות עבודה, כהכנה לתרחיש שבו תתחדש הלחימה במתכונת של התגנבויות, מארבים, שיגור רחפני נפץ והקמת זירות מטענים.
כדי לחלץ את הפיילוט מהבוץ, ישראל מנסה להפעיל לחץ אמריקני על ממשלת לבנון וצבאה, מתוך הערכה כי השלמת הפעילות של צה"ל ברכס עלי טאהר, לצד המגעים המדיניים בתיווך ארצות הברית - יאלצו את הצדדים להתקדם, לגבש כוח אכיפה מוסכם ולקבוע קריטריונים ברורים.
בפיקוד הצפון מכינים את השטח לקראת תקופת החגים והכניסה לעונת החורף. ההכנה כוללת תרגולות נסיעה, פתיחת צירים ולחימה בתנאי מזג אוויר קיצוניים. הדרג הטקטי ממוקד בעיקר בהתמודדות מול איום רחפני הנפץ. "לסבב הבא נגיע מוכנים יותר בהקשר איום הרחפנים", אמר גורם ביטחוני ל-ynet. בהיעדר פתרון טכנולוגי רחב, מטמיעים בלוחמים נהלי התמגנות, פריסת רשתות הגנה ושיטות יירוט, לצד שילוב כמה כלים חדשים שכבר הפכו מבצעיים בשטח.
חשוב לציין כי העבודה שביצע צה"ל בתמרון הנוכחי, שהחל עם מבצע שאגת הארי, דרמטית מאוד ופגעה כמעט בכל מערכי הארגון. בסופו של דבר, המציאות בגבול הצפון נשארת נגזרת ישירה של המאזן מול איראן. במערכת הביטחון מעריכים כי אם המצב בין וושינגטון לטהרן יסלים עוד וישראל תשאב אליו, הדבר ישפיע מידית גם על הזירה הלבנונית. ואכן, סיר הלחץ במזרח התיכון מגיע שוב לנקודת רתיחה דווקא בפתח תקופת החגים המתוחה גם ככה, והעימות בין ארה"ב לאיראן שוב מסלים ומכניס את המערכת הביטחונית בישראל לדריכות שיא.
כל זה מתרחש ברקע מגמת ההסלמה בזירות השונות, מפעילות אגרסיבית בעזה ויו"ש ועד להגברת הלחץ בלבנון. זאת, במקביל לשיחות מתוחות של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שגרירי ארה"ב בישראל ובלבנון על מתווה פיילוט בדרום לבנון, שכאמור, לא מתקדם כפי שציפו.