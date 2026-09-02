, שם כלואים כעת עשרות מחבלי חיזבאללה. כמו כן היא מאפשרת לכוחות לשפר את מודל האחיזה, להקים תשתיות שליטה איכותיות יותר ולהמשיך בטיהור השטח ושלילת התשתיות שפיתח חיזבאללה לאורך שנים. מנגד, שהייה ממושכת בדרום לבנון מציפה חששות מוכרים ובראשם החזרה לימים הקשים והמדממים של העבר.

, שם כלואים כעת עשרות מחבלי חיזבאללה. כמו כן היא מאפשרת לכוחות לשפר את מודל האחיזה, להקים תשתיות שליטה איכותיות יותר ולהמשיך בטיהור השטח ושלילת התשתיות שפיתח חיזבאללה לאורך שנים. מנגד, שהייה ממושכת בדרום לבנון מציפה חששות מוכרים ובראשם החזרה לימים הקשים והמדממים של העבר.

לעבר הכוחות שפועלים במרחב - אירוע שהסתיים ללא נפגעים לאחר שרחפן אחד יורט והשני נפל. מחקר שפרסם מרכז "עלמא" לחקר אתגרי הביטחון בצפון מצביע על שינוי עמוק בדפוס הפעולה של חיזבאללה, שמתאים את עצמו למציאות החדשה. לאחר שאיום הפלישה לגליל ספג מכה אנושה ותשתיות כוח רדואן הושמדו, הארגון זנח תוכניות מערכתיות רחבות ועבר לפעילות גרילה מבוזרת בחוליות קטנות, במתכונת דומה לזו שמוכרת כיום מרצועת עזה.

לעבר הכוחות שפועלים במרחב - אירוע שהסתיים ללא נפגעים לאחר שרחפן אחד יורט והשני נפל. מחקר שפרסם מרכז "עלמא" לחקר אתגרי הביטחון בצפון מצביע על שינוי עמוק בדפוס הפעולה של חיזבאללה, שמתאים את עצמו למציאות החדשה. לאחר שאיום הפלישה לגליל ספג מכה אנושה ותשתיות כוח רדואן הושמדו, הארגון זנח תוכניות מערכתיות רחבות ועבר לפעילות גרילה מבוזרת בחוליות קטנות, במתכונת דומה לזו שמוכרת כיום מרצועת עזה.

בינתיים, הלחימה ברכס עלי טאהר מתקדמת היטב ומייצרת מתיחות רבה בתוך חיזבאללה, כפי שבא לידי ביטוי רק בלילה הקודם, כש

בינתיים, הלחימה ברכס עלי טאהר מתקדמת היטב ומייצרת מתיחות רבה בתוך חיזבאללה, כפי שבא לידי ביטוי רק בלילה הקודם, כש

גורמי ביטחון מצביעים על כך שחיזבאללה ממשיך לאסוף מודיעין על לוחמי צה"ל, לומד את אופן הפעולה שלהם, ממפה מיקומים ומסמן שיטות עבודה, כהכנה לתרחיש שבו תתחדש הלחימה במתכונת של התגנבויות, מארבים, שיגור רחפני נפץ והקמת זירות מטענים.

גורמי ביטחון מצביעים על כך שחיזבאללה ממשיך לאסוף מודיעין על לוחמי צה"ל, לומד את אופן הפעולה שלהם, ממפה מיקומים ומסמן שיטות עבודה, כהכנה לתרחיש שבו תתחדש הלחימה במתכונת של התגנבויות, מארבים, שיגור רחפני נפץ והקמת זירות מטענים.

גורמי ביטחון מצביעים על כך שחיזבאללה ממשיך לאסוף מודיעין על לוחמי צה"ל, לומד את אופן הפעולה שלהם, ממפה מיקומים ומסמן שיטות עבודה, כהכנה לתרחיש שבו תתחדש הלחימה במתכונת של התגנבויות, מארבים, שיגור רחפני נפץ והקמת זירות מטענים.

כדי לחלץ את הפיילוט מהבוץ, ישראל מנסה להפעיל לחץ אמריקני על ממשלת לבנון וצבאה, מתוך הערכה כי השלמת הפעילות של צה"ל ברכס עלי טאהר, לצד המגעים המדיניים בתיווך ארצות הברית - יאלצו את הצדדים להתקדם, לגבש כוח אכיפה מוסכם ולקבוע קריטריונים ברורים.

כדי לחלץ את הפיילוט מהבוץ, ישראל מנסה להפעיל לחץ אמריקני על ממשלת לבנון וצבאה, מתוך הערכה כי השלמת הפעילות של צה"ל ברכס עלי טאהר, לצד המגעים המדיניים בתיווך ארצות הברית - יאלצו את הצדדים להתקדם, לגבש כוח אכיפה מוסכם ולקבוע קריטריונים ברורים.

כדי לחלץ את הפיילוט מהבוץ, ישראל מנסה להפעיל לחץ אמריקני על ממשלת לבנון וצבאה, מתוך הערכה כי השלמת הפעילות של צה"ל ברכס עלי טאהר, לצד המגעים המדיניים בתיווך ארצות הברית - יאלצו את הצדדים להתקדם, לגבש כוח אכיפה מוסכם ולקבוע קריטריונים ברורים.