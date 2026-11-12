השופטת אמרה בדיון בעניינה: ״אי הדיווח זה על סמך אמירה אחת של אחת הגננות. אם תצפו במצלמות ויעלה שהיא תקפה פעוטות אז אפשר לעצור אותה אבל נכון לעכשיו יכול להיות שעצרתם אותה בטרם עת. יכול להיות שיעלה משהו אבל עכשיו אין הצדקה למעצר״. השופטת, כאמור, שיחררה אותה למעצר בית בתנאים מגבילים וכתבה: ״מדובר בעבירה של אי דיווח אשר נלמדת מעדותה השנייה של גננת שנעצרה. אין ראיה נוספת. אבקש להורות על שחרורה״.