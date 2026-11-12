בית משפט השלום באשקלון האריך היום (חמישי) את מעצרן של שלוש גננות שעובדות במעונות הפרטיים באשקלון בחמישה ימים - זאת בחשד לאלימות והתעללות בפעוטות מגיל שמונה חודשים עד שלוש שנים. הגננות שמעצרן הוארך הן סבטלנה בוז'דומוב, טטיאנה פלטניקוב ואנסטסיה סופורונובה. מנהלת המעונות, שנעצרה גם היא, שוחררה בתום הדיון בתנאים מגבילים. גננת נוספת שנעצרה שוחררה בתחנת המשטרה.
החקירה נפתחה לפני שבוע לאחר הגשת תלונה של אחד ההורים. במהלך הדיון בהארכת מעצר הגננות שאלה השופטת את נציגת המשטרה "מה טיב האלימות?". על כך השיבה הנציגה: "לסבטלנה על פי הראיות נבדקו מצלמות בגן הילדים ממה שנבדק עד כה עולה חשד לאלימות. אתמול הוצא צו מעצר על סמך ראיות שיש בתיק. על סמך הראיות ניתן לראות שיש אלימות כלפי הילדים במעון. הוצג לחשודה סרטון בחקירה ובו היא זיהתה את עצמה״.
השופטת: ״רואים שם מספיק לארבע ההארכות הבאות. היא מאשרת שזה לא תקין מה שהיא עשתה. יש לה הסבר?״
נציגת המשטרה: "לגבי טטיאנה גם הוצא צו מעצר לאחר ראיות שמציגה אלימות כלפי ילדים במעון. בשלב זה היא מכחישה".
השופטת: "יש עשרות אלפי סרטונים. מה שרואים רואים. היא מקטינה את המיוחס לה, בסדר, לא מכחישה לגמרי".
נציגת המשטרה אמרה לגבי החשודה אנסטסיה סופורונובה: "גם לגביה יש ראיות לאלימות. היא נחקרה פעמיים - לפני ולאחר המעצר".
השופטת: "כרגע ההיקף לא ידוע אבל היה אישור למעצר כי היה סיכון מאוד גבוה כי יש בסיס איתן. כל רגע שעובר זה מסתעף. סבטלנה רואים אותה תופסת, מטיחה ומכה ילדים. התינוקות הלכו לגן וחזרו עם חבלות״.
עורכי הדין שייצגו את החשודות ביקשו לא לפרסם את שמן וצילום של החשודות וכמו כן לבחון חלופת מעצר. בהחלטתה השופטת אמרה: ״לאחר שעיינתי בחומר החקירה ושמעתי את טיעוני הצדדים שוכנעתי כי מתקיים חשד סביר. עיון במסמכים מעלה תמונה של התעללות שאיננה ברף הנמוך ואיננה באירוע חד פעמי או בהיקף קטן אלא בהתנהלות שיטתית שמתנהלת בכל אחד משני המעונות שבהם עובדות החשודות.
לדבריה: "די בחבלות בצירוף הסרטונים כדי להוכיח שזו לא תקיפה סתם אלא תקיפה מסיבית של מי מהמשיבות ואין מקום לערוך כל הבחנה ביניהן בשלב זה, כפי שנראה החקירה עלולה להוליד תוצרים נוספים״. כמו כן, החליטה השופטת להתיר את פרסום שם הגננות החשודות.
בנוגע למנהלת המעונות החשד כלפיה הוא אי דיווח על המקרים. לא יוחסה לה אלימות כלפי הפעוטות.
השופטת אמרה בדיון בעניינה: ״אי הדיווח זה על סמך אמירה אחת של אחת הגננות. אם תצפו במצלמות ויעלה שהיא תקפה פעוטות אז אפשר לעצור אותה אבל נכון לעכשיו יכול להיות שעצרתם אותה בטרם עת. יכול להיות שיעלה משהו אבל עכשיו אין הצדקה למעצר״. השופטת, כאמור, שיחררה אותה למעצר בית בתנאים מגבילים וכתבה: ״מדובר בעבירה של אי דיווח אשר נלמדת מעדותה השנייה של גננת שנעצרה. אין ראיה נוספת. אבקש להורות על שחרורה״.