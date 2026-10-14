יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, נפגש לפחות פעמיים באירופה ביולי 2024 עם הבכיר הקטארי עלי אל-תוואדי - שבין השאר מכהן ב"מועצת השלום", ונכח גם בשיחת ההתנצלות של נתניהו בפני ראש ממשלת קטאר על התקיפה בדוחא.
הדיווח על שני המפגשים, שלפחות באחד מהם בברלין נכחו גם הלוביסט ג'יי פוטליק והיועץ הנוסף לנתניהו שרוליק איינהורן, פורסם הערב בחדשות 12. מעורבותו של אל-תוואדי בפרשת "קטאר-גייט" נחשפה לראשונה ב-ynet וב"ידיעות אחרונות".
נתניהו, נזכיר, טען בעדותו שלא ידע על כל קשר בין יועצו לקטאר, ואורך עצמו הכחיש שהוא נפגש עם פוטליק. לפי הדיווח בקשת, אוריך בחקירתו במשטרה אישר את קיומן של הפגישות - שעליהן העיד בכיר לשעבר במוסד - אך לא הסביר מה התרחש בהן.
בספטמבר 2024, נזכיר, ביקש אוריך מ-ChatGPT לגבש תוכנית אסטרטגית לשיפור תדמיתה של קטאר, ולנסח מסרים שמיועדים לאזרחי ישראל, לקהילות יהודיות בעולם ולמובילי דעת קהל בארה"ב. אוריך מצידו הכחיש שפעל לקידום קטאר בישראל.