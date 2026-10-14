יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, נפגש לפחות פעמיים באירופה ביולי 2024 עם הבכיר הקטארי עלי אל-תוואדי - שבין השאר מכהן ב"מועצת השלום", ונכח גם ב

יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, נפגש לפחות פעמיים באירופה ביולי 2024 עם הבכיר הקטארי עלי אל-תוואדי - שבין השאר מכהן ב"מועצת השלום", ונכח גם ב