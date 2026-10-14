יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, נפגש לפחות פעמיים באירופה ביולי 2024 עם הבכיר הקטארי עלי אל-תוואדי - שבין השאר מכהן ב"מועצת השלום", ונכח גם בשיחת ההתנצלות של נתניהו בפני ראש ממשלת קטאר על התקיפה בדוחא.
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נתניהו ב"שיחת ההתנצלות" בפני ראש ממשלת קטאר בחדר הסגלגל כשהבכיר הקטארי ברקענתניהו ב"שיחת ההתנצלות" בפני ראש ממשלת קטאר בחדר הסגלגל כשהבכיר הקטארי ברקע
עלי אל-תוואדי בשיחת ההתנצלות של נתניהו לקטאר
(צילום: The White House)
ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד אל רחמן אל ת'אני במועצת הביטחון של האו"ם עם עלי אל ת'וואדי שר בכיר שנפגש עם נתניהוראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד אל רחמן אל ת'אני במועצת הביטחון של האו"ם עם עלי אל ת'וואדי שר בכיר שנפגש עם נתניהו
אל-תוואדי מאחורי רה"מ הקטארי א-תאני בעצרת האו"ם
(צילום: רויטרס/REUTERS/Eduardo Munoz)
הדיווח על שני המפגשים, שלפחות באחד מהם בברלין נכחו גם הלוביסט ג'יי פוטליק והיועץ הנוסף לנתניהו שרוליק איינהורן, פורסם הערב בחדשות 12. מעורבותו של אל-תוואדי בפרשת "קטאר-גייט" נחשפה לראשונה ב-ynet וב"ידיעות אחרונות".
נתניהו, נזכיר, טען בעדותו שלא ידע על כל קשר בין יועצו לקטאר, ואורך עצמו הכחיש שהוא נפגש עם פוטליק. לפי הדיווח בקשת, אוריך בחקירתו במשטרה אישר את קיומן של הפגישות - שעליהן העיד בכיר לשעבר במוסד - אך לא הסביר מה התרחש בהן.
בספטמבר 2024, נזכיר, ביקש אוריך מ-ChatGPT לגבש תוכנית אסטרטגית לשיפור תדמיתה של קטאר, ולנסח מסרים שמיועדים לאזרחי ישראל, לקהילות יהודיות בעולם ולמובילי דעת קהל בארה"ב. אוריך מצידו הכחיש שפעל לקידום קטאר בישראל.