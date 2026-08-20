נראה כי את הזעזוע מהקלות שבה הגיעה סירת המסתננים לספרד הגבירה לא רק העובדה שחדירתם לשטח הספרדי תועדה, אלא גם העובדה שהם עשו זאת ליד אתר נופש מפורסם כמו לה מנגה. ב"סאן" הבריטי הזכירו היום כי המקום ידוע במלונות היוקרה שלו, במגרש גולף ובמתחם אימוני כדורגל, וכי בעבר הוא אירח ידוענים רבים, בהם דייוויד בקהאם, מאט דיימון, סלמה הייק ורובי וויליאמס.

נראה כי את הזעזוע מהקלות שבה הגיעה סירת המסתננים לספרד הגבירה לא רק העובדה שחדירתם לשטח הספרדי תועדה, אלא גם העובדה שהם עשו זאת ליד אתר נופש מפורסם כמו לה מנגה. ב"סאן" הבריטי הזכירו היום כי המקום ידוע במלונות היוקרה שלו, במגרש גולף ובמתחם אימוני כדורגל, וכי בעבר הוא אירח ידוענים רבים, בהם דייוויד בקהאם, מאט דיימון, סלמה הייק ורובי וויליאמס.

נראה כי את הזעזוע מהקלות שבה הגיעה סירת המסתננים לספרד הגבירה לא רק העובדה שחדירתם לשטח הספרדי תועדה, אלא גם העובדה שהם עשו זאת ליד אתר נופש מפורסם כמו לה מנגה. ב"סאן" הבריטי הזכירו היום כי המקום ידוע במלונות היוקרה שלו, במגרש גולף ובמתחם אימוני כדורגל, וכי בעבר הוא אירח ידוענים רבים, בהם דייוויד בקהאם, מאט דיימון, סלמה הייק ורובי וויליאמס.