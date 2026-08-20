מתנגדי ההגירה הבלתי-חוקית באירופה זועמים היום (ה') לנוכח סרטון חדש, שבו נראית סירת מהגרים מגיעה אתמול לחוף עמוס תיירים בספרד, ולעיני הרוחצים והמשתזפים בו עשרות מסתננים קופצים ממנה אל החוף ומתקדמים אל פנים היבשה, בתקווה להשתקע בספרד ובאיחוד האירופי. התיעוד החריג מגיע כשחוגי ימין באירופה ובספרד עדיין זועמים על הפריצה ההמונית של מסתננים ממרוקו למובלעת הספרדית סאוטה בסוף החודש שעבר.
בסרטון, שצולם אתמול בסביבות השעה 13:00 סמוך לאתר הנופש המפורסם "לה מנגה קלאב" בקוסטה קלידה, נראית סירה שחורה שעליה כ-60 מהגרים מתקרבת למפרצון הפופולרי קאלה דל ברקו, ואז הם מתחילים לזנק ממנה אל המים אל מול הנופשים ההמומים. המהגרים, שלפי הערכות היו רובם צפון אפריקנים צעירים בשנות ה-20 המוקדמות לחייהם ואף פחות מכך, חלפו בריצה על פני המשתזפים ונכנסו במהירות לעיירות הסמוכות. הנופשים המודאגים מצדם נראו חלקם אוספים את חפציהם ובורחים מקו החוף. כמה מהם התקשרו למשטרה. בהמשך נראית הסירה מסתובבת וחוזרת לעומק הים.
נראה כי את הזעזוע מהקלות שבה הגיעה סירת המסתננים לספרד הגבירה לא רק העובדה שחדירתם לשטח הספרדי תועדה, אלא גם העובדה שהם עשו זאת ליד אתר נופש מפורסם כמו לה מנגה. ב"סאן" הבריטי הזכירו היום כי המקום ידוע במלונות היוקרה שלו, במגרש גולף ובמתחם אימוני כדורגל, וכי בעבר הוא אירח ידוענים רבים, בהם דייוויד בקהאם, מאט דיימון, סלמה הייק ורובי וויליאמס.
פרנסיסקו ברנבה, ראש העיר לשעבר של לה אוניון הסמוכה לחוף, מתח ביקורת חריפה על מה שנראה בסרטון ואמר: "עשרות מהגרים בלתי-חוקיים נחתו היום במפרצון לה מנגה קלאב. איך ייתכן שסירה בגודל כזה לא זוהתה על ידי המכ"מים? האם הם מקולקלים? האם כיבו אותם? או שהם עובדים ופשוט מתעלמים מהם?". נואליה ארויו, ראש הרשות המקומית של קרטחנה שבה שוכן קאלה דל ברקו, זעמה: "אסור לנרמל את זה. אם סירת מהגרים יכולה להגיע למפרצון כזה, להוריד אנשים לנגד עיניהם של אזרחים ואז לעזוב, עלינו לשאול את עצמנו כיצד פועל הפיקוח על הגבולות הימיים שלנו".
התיעוד מלה מנגה מגיע כאמור אחרי שבסוף החודש שעבר הצליחו כ-72 אלף מהגרים בלתי-חוקיים לפרוץ את הגבול בין מרוקו לסאוטה, מובלעת ספרדית ששוכנת בצפון יבשת אפריקה וגובלת במרוקו. רובם הוחזרו מאז למרוקו, אבל כ-5,000 נשארו בסאוטה ומחכים כעת לבדיקת מעמדם. רבים מהם, בעיקר הקטינים, צפויים לקבל בסופו של דבר אישור להשתקע בספרד, ולפיכך גם באיחוד האירופי. מעמדם זה עשוי לאפשר להם להביא בעתיד את משפחותיהם להתגורר איתם בספרד.
המראות של המוני מהגרים פורצים את הגבול ממרוקו לסאוטה באו בעיתוי פוליטי רגיש במיוחד, כשברקע תוכניתו של ראש הממשלה הספרדי פדרו סנצ'ס להסדיר את מעמדם של מאות אלפי מהגרים בלתי-חוקיים שכבר שוהים בארצו, וכך לאפשר להם לעבוד בצורה חוקית. ממשלת סנצ'ס הכריזה על התוכנית הזו באפריל, ובחודש יוני הודיע סנצ'ס כי יותר ממיליון מהגרים בלתי-חוקיים נרשמו אליה. סביר להניח שרובם יעמדו בתנאים ויקבלו את האישור הנחשק.
תוכנית הסדרת המעמד למהגרים בלתי-חוקיים מוצגת על-ידי סנצ'ס מהשמאל כמהלך מוסרי שיביא צדק לאותם מהגרים שעובדים כיום באופן לא-מוסדר בספרד, אבל גם כמהלך חיוני מבחינה כלכלית – שיסייע למלא את המחסור בכוח אדם בשוק העבודה ולהתמודד עם מציאות שבה אוכלוסיית המדינה הולכת ומזדקנת, תהליך שמאיים על הפנסיות ועל מערכת הרווחה הספרדית.
בימין הספרדי לעומת זאת האשימו אותו כי הוא מאפשר ומעודד "פלישה" של מהגרים לתוך ספרד. אחרי אירועי סאוטה הצטרפו לביקורת החריפה גם פוליטיקאים ימנים ממדינות אחרות באירופה, ואיטליה אף השעתה את הסכם שנגן עם ספרד, והחזירה את ביקורת הדרכונים לבאים ממנה בגבולותיה.