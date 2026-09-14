דובר צה"ל הגיב היום (שני) לסצנה מ הסרט התיעודי החדש "נז"א" ("נזק אגבי", NAZA), שבה מוצגת עדות לכאורה שלפיה אישרו בצבא תקיפה ברצועת עזה שבה עשויים להיהרג 500 אזרחים, ומסר כי "זה שקרי לחלוטין". נכון לכתיבת שורות אלו, מאז שפורסמה תגובת הצבא בשפה האנגלית ברשת החברתית X - היא צברה יותר מ-372 אלף צפיות. בנוסף, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, צפוי לכנס דיון בנושא.

בחשבונו ברשת פרסם הצבא תגובה חלקית, אך באתר צה"ל פרסם תגובה מלאה בשפה האנגלית. "צה"ל דוחה לחלוטין את הטענות", נמסר. "מהפרסומים עולה שהסרט מסתמך על עדויות אנונימיות, של אנשים שלא ניתן לוודא האם שירתו בצה"ל, באיזה תפקיד, והאם עסקו בדברים שעליהם מועלות טענות לגביהם.

מתוך הסרט "נז"א" ( צילום: באדיבות פסטיבל ונציה )

"בקטעים המצוטטים קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. קיימת התייחסות לסיטואציות שבהן חיילי אגף מודיעין, שלכאורה רואיינו בסרט, בהגדרה אינם מעורבים בהן. קיים שימוש שגוי בתיוגים משפטיים על ידי אנשים שאינם משפטנים, ובנוסף מצוינות סתירות פנימיות ומופרכות, כגון האמירה שנזק לא-מכוון נובע כתוצאה מתקיפות חוקיות, בוצע במכוון או שהיווה חלק מ'רצח עם', מבלי להבין את משמעות מונחים אלו.

"צה"ל פועל ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי ישראל ומכוון את הפעילות הצבאית שלו נגד ארגוני הטרור, ובראשם ארגון הטרור חמאס - וזאת, בהתאם לדין הבינלאומי ולדיני הלחימה. כחלק מכך, צה"ל תוקף מטרות צבאיות ונוקט מאמצים חסרי תקדים לצמצם פגיעה באזרחים. חמאס ממשיך לפעול באופן שיטתי מתוך הסביבה האזרחית, תוך הטמעת פעיליו ותשתיותיו הצבאיות בקרב האוכלוסייה וניצול אזורים אזרחיים לצורכי טרור. כשעולות חשדות פרטניות להפרת הדין על ידי חייל צה"ל, צה"ל מחויב באופן מלא לבירורן ולמיצוי הדין עם האחראים באמצעות מנגנוני אכיפה עצמאיים. חייל שהיה עד להפרת הדין נדרש לפי פקודות הצבא לדווח על כך כדי לבחון את הצורך בפתיחת חקירה, והדבר תקף גם לאנשים שרואיינו לסרט.

"בעניין הטענות הנוגעות לשימוש בבינה מלאכותית - ההחלטות בדבר בחירה ואישור תקיפות בצה"ל מתקבלות על ידי גורמים אנושיים בלבד, בהתאם להנחיות צה"ל, ולא בידי בינה מלאכותית".

בסצנה המדוברת מהסרט מתאר מרואיין אנונימי שיטת פעולה שבה לטענתו עושה צה"ל שימוש. "יש לך כפתור 'נגן' גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה, ואז נפתח לך הממשק של הנז"א", מסביר המרואיין. המראיין מורה לו: "תשרטט את זה שנייה, זה עוזר לנו ויזואלית". המראיין שואל: "הממשק?". המרואיין משיב: "כן".

לפי המרואיין, "יש לך את המסך, יש לך כאן את המפה הזאת של השכונה. אני מקבל ממש מיפוי של כל בניין שאתה רוצה ברצועה ואני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו". המראיין תוהה: "יש לכם את זה על כל עזה, נכון?". המרואיין עונה: "כן. ממש ברמת הכזה: 'דירה 6, קומה 5, אחמד אבו טור וכל המשפחה שלו'. כזה כמה ילדים יש לו, אשתו... כשאתה בסוף מוריד 20, 30, 300 אנשים, כאילו...".

המראיין שואל: "יש בתוך הנז"א הבדל בין, נגיד, ילדים ותינוקות למבוגרים?". המרואיין עונה מיד: "לא. אין". המראיין מוסיף: "תינוק הוא נז"א 1?". המרואיין משיב: "כן. לא יצא לי אף פעם לעסוק בכאלה דברים". המראיין: "מה המספר הכי גבוה שאתה זוכר שהיה לתקיפה אחת?". המרואיין עונה: "אני לא יודע להגיד כמה נהרגו כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500, כאילו".

אחרי ערב החג ערך הרמטכ"ל כמה התייעצויות בשאלה איך להגיב לפרסום הסרט, שבו טרם צפה. היום הוא צפוי לקיים דיון עם גורמי מקצוע, ובהם גם גורמי משפט, במטרה לגבש מענה לטענות שעולות בסרט.

רס"ר במילואים, ששירת במשך מאות ימים לאורך המלחמה, סיפר ל-ynet: "הכאב הגדול שלי הוא לראות איך הסרטים האלה מתעלמים מהמציאות של 7 באוקטובר ומזינים נרטיב חד-צדדי ומסוכן נגדנו בעולם, כלי שרת במלחמה תודעתית שפוגעת בנו ובחיילי המילואים בשטח שמופקרים לזירה הבינלאומית בזמן שמדינת ישראל וצה"ל צריכים לשמור עלינו".