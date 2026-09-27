כשבאלינדרה שאה עלה ביום חמישי לדוכן הנואמים בעצרת הכללית של האו"ם, הנוכחים באולם בניו יורק הופתעו אולי מחזותו הלא-שגרתית, אך עבור תושבי נפאל היה מדובר במראה מוכר לחלוטין. ראש הממשלה בן ה-36, הידוע בארצו פשוט כ"באלן", התייצב מול מנהיגי העולם במראה המזוהה איתו כל כך: חליפה כהה, כובע נפאלי מסורתי שחור – ומשקפי שמש כהים שאינם יורדים מעיניו ולו לרגע.
ראש הממשלה בימיו כראפר, לפני שנים מעטות:
שאה הגיע לניו יורק כדי לנצל את נאומו בעצרת לדרוש מהקהילה הבינלאומית להקים קרנות סיוע למדינות מתפתחות, שמשלמות את המחיר הכבד ביותר על נזקי ההתחממות הגלובלית. ארצו הייתה הדוגמה הבולטת ביותר לכך השנה, כשאסון קריסת הקרחון והשיטפון שבא בעקבותיו גרמו בחודש שעבר ליותר מ-5,000 הרוגים ונעדרים, שרובם לא נמצאו עד עכשיו. "משבר האקלים אינו מכיר בגבולות", הזהיר מעל הבמה בניו יורק, והגדיר את השיטפונות בנפאל "תמרור אזהרה לעולם כולו".
עבור שאה משקפי השמש הם הרבה מעבר להצהרה אופנתית – הם עומדים במרכזה של תדמית פוליטית שנבנתה בקפידה. הוא החל להרכיב אותם עוד בימיו כראפר צעיר בסצנת ההיפ-הופ המחתרתית של נפאל, שם קנה לו קהל מעריצים אדוק בזכות שירי מחאה כמו "Nepal Smiling" ("נפאל מחייכת") ודו-קרבות ראפ סוערים. ב-2022 הדהים את המערכת הפוליטית כשנבחר לראש העיר של הבירה קטמנדו, והחליפה השחורה ומשקפי השמש קיבעו אז את מעמדו כאאוטסיידר שאינו כבול לעסקנות המפלגתית המסורתית.
הפופולריות הזו סללה את דרכו של "באלן" לראשות הממשלה מוקדם יותר השנה: לאחר שהתקוממות עממית בהובלת צעירים הביאה בספטמבר 2025 להפלת ממשלתו של ק"פ שארמה אולי, הוביל שאה את מפלגתו החדשה לניצחון סוחף בבחירות לפרלמנט שנערכו במרץ. מאז כניסתו ללשכת ראש הממשלה הוא מופיע במשקפיים הכהים בכל מקום: במליאת הפרלמנט, בטקסים ממלכתיים, במצעדים צבאיים ואפילו בפורטרט הרשמי שלו.
ההילה המסתורית הזו מתוחזקת היטב. שאה כמעט אינו מקיים מסיבות עיתונאים או מתראיין לתקשורת, והוא מעדיף לתקשר ישירות עם הציבור באמצעות הרשתות החברתיות. באתר הקניות המקוון הגדול במדינה, Daraz, נמכרים אין-ספור חיקויים הממותגים תחת השם "משקפי באלן שאה". לפי תחקיר שפורסם ביולי ב"קטמנדו פוסט", שאה מקפיד להישאר במשקפיים מול המצלמות ובפגישות עם שגרירים זרים, אך מסיר אותם בישיבות ממשלה ובדיונים סגורים.
למעשה, שאה מסיר את המשקפיים בפומבי רק ברגעים נדירים שבהם הוא מבקש להעביר מסר של כובד ראש או רגש עמוק. כך עשה ביולי האחרון, כשבנאום לאומה פנה היישר למצלמה כדי להרגיע את הרוחות לאחר עימותים קטלניים בין הינדים למוסלמים. כך נהג גם בחודש שעבר, כשסייר בעיניים חשופות בין ההריסות בהימלאיה לאחר השיטפונות.
ההרגל של שאה לא עבר ללא התנגדות. בחודש אוגוסט ניסה יו"ר בית הנבחרים, דול פראסאד אריאל, לשים קץ לתופעה והודיע על איסור גורף להרכיב משקפי שמש כהים במהלך דיוני המליאה, בעקבות תלונות על חוסר ממלכתיות. עם זאת זמן קצר אחר כך העביר ראש הממשלה להנהלת הפרלמנט מסמך רפואי שבו ממליץ לו רופא להמשיך להרכיב את המשקפיים כדי להגן על עיניו. המסמך, כך נכתב, נוסח בעקבות בדיקת עיניים שעבר שאה בבית חולים צבאי לאחר שהתלונן על קושי בראייה באור חזק. הפרלמנט הכיר בהמלצה וקיבל את בקשתו של שאה, וכך, בחסות ההמלצה הרפואית, הוא יוכל לשמור על הסמל המסחרי שלו, שהפך לחלק בלתי נפרד מתדמיתו.