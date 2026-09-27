ההרגל של שאה לא עבר ללא התנגדות. בחודש אוגוסט ניסה יו"ר בית הנבחרים, דול פראסאד אריאל, לשים קץ לתופעה והודיע על איסור גורף להרכיב משקפי שמש כהים במהלך דיוני המליאה, בעקבות תלונות על חוסר ממלכתיות. עם זאת זמן קצר אחר כך העביר ראש הממשלה להנהלת הפרלמנט מסמך רפואי שבו ממליץ לו רופא להמשיך להרכיב את המשקפיים כדי להגן על עיניו. המסמך, כך נכתב, נוסח בעקבות בדיקת עיניים שעבר שאה בבית חולים צבאי לאחר שהתלונן על קושי בראייה באור חזק. הפרלמנט הכיר בהמלצה וקיבל את בקשתו של שאה, וכך, בחסות ההמלצה הרפואית, הוא יוכל לשמור על הסמל המסחרי שלו, שהפך לחלק בלתי נפרד מתדמיתו.