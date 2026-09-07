, בין השאר בכפר רומאן, ומסר כי הן החלו אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס עלי טאהר.

, בין השאר בכפר רומאן, ומסר כי הן החלו אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס עלי טאהר.

משיגור הרחפנים לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל, שמיד לאחר מכן החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון - בהן, לפי הצבא, גם מחסן אמצעי לחימה. "בנוסף, צה"ל תקף מספר מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה במרחב כפר רומאן, במטרה להסיר את האיום על כוחותינו", נמסר - כשככל הנראה מדובר על תקיפת הרכב שבה נהרגו שני בני אדם.

משיגור הרחפנים לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל, שמיד לאחר מכן החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון - בהן, לפי הצבא, גם מחסן אמצעי לחימה. "בנוסף, צה"ל תקף מספר מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה במרחב כפר רומאן, במטרה להסיר את האיום על כוחותינו", נמסר - כשככל הנראה מדובר על תקיפת הרכב שבה נהרגו שני בני אדם.

משיגור הרחפנים לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל, שמיד לאחר מכן החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון - בהן, לפי הצבא, גם מחסן אמצעי לחימה. "בנוסף, צה"ל תקף מספר מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה במרחב כפר רומאן, במטרה להסיר את האיום על כוחותינו", נמסר - כשככל הנראה מדובר על תקיפת הרכב שבה נהרגו שני בני אדם.

אלא שבמקביל, בכפר רומאן הותקף לפי הדיווחים בלבנון גם מבנה שבו שהו מספר גדול של אנשים - ותשעה מהם נהרגו, בהם נשים וילדים, ועוד 11 נפצעו. "טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר", נמסר מצה"ל בתגובה לכך. "נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות".

אלא שבמקביל, בכפר רומאן הותקף לפי הדיווחים בלבנון גם מבנה שבו שהו מספר גדול של אנשים - ותשעה מהם נהרגו, בהם נשים וילדים, ועוד 11 נפצעו. "טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר", נמסר מצה"ל בתגובה לכך. "נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות".

אלא שבמקביל, בכפר רומאן הותקף לפי הדיווחים בלבנון גם מבנה שבו שהו מספר גדול של אנשים - ותשעה מהם נהרגו, בהם נשים וילדים, ועוד 11 נפצעו. "טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר", נמסר מצה"ל בתגובה לכך. "נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות".