צה"ל התייחס בצהריים (יום שני) לתקיפות שאירעו הלילה בדרום לבנון, בין השאר בכפר רומאן, ומסר כי הן החלו אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס עלי טאהר.
משיגור הרחפנים לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל, שמיד לאחר מכן החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון - בהן, לפי הצבא, גם מחסן אמצעי לחימה. "בנוסף, צה"ל תקף מספר מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה במרחב כפר רומאן, במטרה להסיר את האיום על כוחותינו", נמסר - כשככל הנראה מדובר על תקיפת הרכב שבה נהרגו שני בני אדם.
בסוכנות הידיעות AP נטען כי הרכב שהותקף שייך לאגודת הצופים וההצלה הלבנונית "א-ריסאלה", וכי אחד ההרוגים בתקיפה הוא פרמדיק מטעם הארגון, לצד שני פצועים נוספים.
אלא שבמקביל, בכפר רומאן הותקף לפי הדיווחים בלבנון גם מבנה שבו שהו מספר גדול של אנשים - ותשעה מהם נהרגו, בהם נשים וילדים, ועוד 11 נפצעו. "טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר", נמסר מצה"ל בתגובה לכך. "נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות".
צה"ל מסר כי בנוסף, ובעקבות שיגור רחפני הנפץ אתמול, "צה"ל תקף במרחב נבטיה וחיסל מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".
"חיינו בהפחדה מתמדת על רקע ההפצצות בפאתי הכפר", אמר ל-AP פואד צ'קרון, אחד התושבים בכפר רומאן, בעודו עומד מול הבניין ההרוס. "עכשיו הם פגעו בלב הכפר". לדברי תושב אחר, סאלח מדליג', מדובר בבניין שבו שהו משפחות וילדים. "האם יש כאן טילים?" אמר בציניות. "אני לא אעזוב את המקום הזה".
ב-BBC נכתב כי לפי כלי תקשורת לבנוניים, נהרגו אתמול בתקיפות שבעה בני אדם נוספים, ונשיא לבנון ג'וזף עאון הזהיר כי התקיפות הן "הסלמה מסוכנת" שמסכנת את הפסקת האש.