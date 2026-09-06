המהלכים הנחושים של צה"ל להשמדת הנכסים ברכס מטרידים מאוד את הנהגת חיזבאללה, שמנסה בכל דרך לבלום אותם. בארגון הטרור שואפים לערב את האיראנים באירוע, מתוך ניסיון לייצר משוואת הרתעה חדשה מול ישראל שתמנע את השמדת הנכסים הללו.

המהלכים הנחושים של צה"ל להשמדת הנכסים ברכס מטרידים מאוד את הנהגת חיזבאללה, שמנסה בכל דרך לבלום אותם. בארגון הטרור שואפים לערב את האיראנים באירוע, מתוך ניסיון לייצר משוואת הרתעה חדשה מול ישראל שתמנע את השמדת הנכסים הללו.

המהלכים הנחושים של צה"ל להשמדת הנכסים ברכס מטרידים מאוד את הנהגת חיזבאללה, שמנסה בכל דרך לבלום אותם. בארגון הטרור שואפים לערב את האיראנים באירוע, מתוך ניסיון לייצר משוואת הרתעה חדשה מול ישראל שתמנע את השמדת הנכסים הללו.