לקראת הכרעה: לאחר שלוחמי הקומנדו ויחידת יהלום, שפעלו תחת פיקוד אוגדה 36, השלימו את טיהור רכס עלי טאהר בדרום לבנון, בצה"ל נחושים כעת לשלול לחלוטין את תשתיות הטרור שנותרו במרחב האסטרטגי. בימים הקרובים יכריעו במערכת הביטחון כיצד להוציא לפועל את שלב ההשמדה בדרך היעילה ביותר.
המהלכים הנחושים של צה"ל להשמדת הנכסים ברכס מטרידים מאוד את הנהגת חיזבאללה, שמנסה בכל דרך לבלום אותם. בארגון הטרור שואפים לערב את האיראנים באירוע, מתוך ניסיון לייצר משוואת הרתעה חדשה מול ישראל שתמנע את השמדת הנכסים הללו.
במקביל, במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר תגובת וושינגטון והנשיא טראמפ למהלכים ברכס, בתקווה שלא יידרשו לעצור את הפעילות. בכל מקרה, לאחר שתתקבל ההחלטה על השלמת הפעולה באופן מלא, צה"ל צפוי לסגת לקווי הגנה אחוריים. הכוחות כבר נערכים לכך. המטרה המרכזית היא לייצר קו הגנה משמעותי ומבוצר לקראת תקופת החגים והמשך השמירה על המסגרת ההסכמית מול מדינת לבנון באזורי הפיילוט, אף על פי שבצה"ל מודים כי אין עדיין התקדמות בשטח, בצורה המניחה את הדעת. ברקע הדריכות לקראת השמדת הרכס, מעגל ההסלמה בדרום לבנון הולך ומתרחב. אתמול שיגרו מחבלי חיזבאללה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל השולטים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון, כשאחד מהם יורט על ידי הלוחמים ולא היו נפגעים לכוחותינו. בצה"ל הגדירו את שיגור רחפני הנפץ כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש והגיבו בגל תקיפות נרחב במרחב א-נבטיה ובדרום לבנון, במסגרתו תקפו מטוסי קרב מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים של הארגון.
בנוסף, הותקפה מפקדה פעילה של חיזבאללה שהוקמה בתוך מבנה ששימש בעבר כבית חולים, מתוכה פעלו מחבלים בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור, תצפיות וירי ארטילרי. טרם התקיפות ננקטו אמצעי זהירות לצמצום פגיעה באזרחים, לרבות אזהרת פינוי דחופה שפורסמה לתושבי הכפר ערב סלים, שנקראו להתרחק כ-300 מטרים מהמתקן. בצה"ל מבהירים כי הכוחות ימשיכו לפעול בעוצמה במרחב הרכס ובדרום לבנון להסרת כל איום ולא יאפשרו לחיזבאללה לפגוע בלוחמים או באזרחים, תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. בינתיים נראה כי המתיחות סביב רכס עלי טאהר תימשך בימים הקרובים, עד למציאת הפתרון הנכון ביותר להשמדתו. עם זאת, המטרה בצה"ל כרגע היא להשלים את המהלך מבלי להיגרר לאדוות שעלולות להשפיע על זירות אחרות.