בית משפט השלום בראשון לציון האריך היום (שני) את מעצרם של ראש העיר כפר סבא רפי סער ורעייתו מיטל, בשמונה ימים. בני הזוג חשודים ש ניצלו את מעמדם בתמורה לכספי שוחד וקידום אינטרס אישי. הם נעצרו הבוקר עם כ-20 חשודים נוספים. העבירות המיוחסות להם כוללות שחיתות, סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע. בעוד מיטל שמרה על שתיקה בחקירה, בעלה רפי טען: "לא לקחתי שקל בודד ולא עשיתי כל פעולה שיש בה להטות מכרז או משהו לא כשר".

רעייתו של ראש העיר כפר סבא, מיטל סער בדיון הארכת מעצר ( צילום: מוטי קמחי, מאיר תורג'מן )





בדיון הארכת המעצר של מיטל סער, אמר השופט יובל קידר כי "יש חשד סביר שהחשודה ביצעה את המיוחס לה. כלל ערוצי ביצוע העבירות התנהלו על פי החשד באמצעות החשודה או דרכה. החומר המונח לפניי מלמד על מעורבות עמוקה של החשודה בענייני עיריית כפר סבא, שם משמש בעלה כראש עיר. החומר מלמד על קבלת כספים בלתי מוסברים לידיה, מעשיה פליליים באופן מובהק. היחידה החוקרת הראתה פעולות שנעשו בימים האחרונים לשיבוש החקירה".

עורכת דינה של סער, חיה ציון זכאי, התלוננה על כך שמעצרה נעשה מול עיני הילדות של בני הזוג. "לא הייתה למשטרה דרך אחרת? לתת לילדות בנות 14 ו-15 ללכת לבית הספר ולעצור את אבא ואמא לעיני הבנות שלהם". עוד טענה כי סער "ללא עבר פלילי ונמצאת במצב נפשי קשה". עם קבלת ההחלטה על הארכת המעצר, פנתה סער לשופט ושאלה: "איפה יהיו הילדות שלי 7 ימים?".

במשטרה הגדירו את סער, שאינה נושאת בתפקיד רשמי, כציר מרכזי בפרשה, ש"ידה בכל". נציגי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, אמרו כי "לחשודה השפעה על החלטות בעירייה, בתמורה לכספים שקיבלה. היא האישה החזקה בעירייה. מדובר בפרשייה חמורה רחבת היקף בהם מעורבים אישי ציבור וגורמים עבריינים. יש 135 פעולות חקירה, מתוכן רבות בנות שיבוש".

לאחר מכן, החל הדיון בעניינו של ראש העירייה רפי סער. עו"ד מיכה פטמן, שמייצג את סער, אמר כי צריך לעשות הפרדה בין מרשו לרעייתו: "יש הפרדה רכושית ואין לו מושג בענייני כספים. אין ולו שיחה אחת בהאזנת הסתר הסמויה להפנות ולו לשיחה אחת שראש העיר מודע למה שאשתו עושה. מאוד יכול להיות שהיא פועלת עצמאית".

גלריה רפי סער ראש העיר כפר סבא ורעייתו מיטל ( צילום: עמוד האינסטגרם של רפי סער )

נציג המשטרה הגיב כי "לראש העיר לא רק מודעות, אלא שותפות לפעילות הפלילית. הניסיון נעשה בכוונה על מנת להרחיק כדי לייצר הפרדה ליום פקודה ולטען שאין מודעות לראש העיר. עבירות השוחד בוצעו בצוותא. כל מה שאתה עושה זה ניסיון להפיל את החשד על האישה".

עו"ד פטמן הביע מחאה על הדברים: "מעמדו של מרשי אין בו כדי לומר מילה וחצי מילה על רעיית ראש העיר. אני לא מפיל אשמה. היא חשודה בסחיטה ואיומים והוא לא, היא חשודה בשיבוש והוא לא. האם לשיטתכם בחשבונות הבנק שלו כספים אסורים?". נציג המשטרה השיב: "רוב כספי השוחד שניתנו לבני הזוג ניתנו במזומן. סכומי כסף גדולים מאוד גם בימים האחרונים. כספי השוחד שנתפסו הם של שניהם". החשוד המרכזי בפרשה.

השופט קדר נימק את החלטתו: "מיוחס לחשוד קבלת שוחד, קשירת קשר לפשע מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה חוק איסור הלבנת הון ופקודת מס הכנסה. נחשד יחד עם רעייתו בקבלת כספים שלא בדרך לגיטימית לצורכי הטיית מכרזים, קידום פרויקטים של בעלי עניין ועוד".

בתוך כך, מעצרו של מנכ"ל החברה הכלכלית, שגיא חן, הוארך ב-4 ימים. לחן מיוחסות עבירות של קבלת שוחד, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה. סנגוריו, עו"ד ששי גז ועו"ד בר אסלן, מסרו כי מרשם "מכחיש כל קשר לחשדות. אין כל הוכחה לטענות המשטרה וזה יוכח בחקירה".

כך פעל מנגנון השחיתות, לפי החשד

כאמור, הבוקר שוטרים מלהב 433 עצרו 17 חשודים ועיכבו שבעה נוספים בפרשיית שחיתות ציבורית, בהם ראש העיר כפר סבא רפי סער, אשתו מיטל ומנכ"ל החברה הכלכלית של העירייה. לפי החשד, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש העיר והמנכ"ל, במעורבות חריגה של אשת ראש העיר, כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים רבים ומשמעותיים.

המכרזים שלפי החשד הוטו בידי בכירי העירייה נגעו בתחומים מגוונים ברשות המקומית: החל משיפוץ מוסדות חינוך בעיר, דרך שירותי הניקיון ועד הצבת עגלות מזון.

רפי סער ( צילום: אסף פרידמן, אוראל כהן, shutterstock/Igal Vaisman )

החקירה החלה לפני כשנה וחצי בעקבות עשרות ידיעות מודיעיניות שהתקבלו במשטרה והצביעו על חשדות לשחיתות נרחבת בעירייה. שיטת הפעולה שנחשפה בחקירה, לפי החשד, פעלה כך: אנשי עסקים פנו לרעיית ראש העיר, נוצר קשר של "תן וקח", והיא פעלה כדי שיזכו במכרזים ובפרויקטים עירוניים. במשטרה חושדים כי כדי להסתיר את העדפתם של אנשי עסקים מסוימים ואת החשד להטיית מכרזים, הועברו פרויקטים מהעירייה לחברה הכלכלית העירונית. על פי החשד, התקיים תיאום בין בני הזוג לבין מנכ”ל החברה הכלכלית, שידע מראש איזה גורם אמור לזכות במכרז שהגיע אליו.

לדברי גורמים המעורים בחקירה, בחלק מהמקרים הוצבו מכשולים בפני מתמודדים במכרזים, עד שנאלצו לוותר על השתתפותם. בהמשך, כך על פי החשד, הועברו הפרויקטים לגורמים עסקיים שבני הזוג נהנו לכאורה מקשריהם עימם. החשדות נוגעים כאמור כמעט לכל תחומי הפעילות העירונית: שיפוץ מוסדות חינוך, הצבת פודטראקים, פתיחת בתי עסק, הקמת מתחמי בילוי ובידור, פרויקטים בתחום הספורט, התחבורה, הרמזורים, תאורת הרחוב ושירותי הניקיון בעיר.

בעירייה מתארים תחושה מוכרת, שכן ראש העיר הקודם של כפר סבא, יהודה בן חמו, הורשע בפרשת שחיתות ובאפריל 2022 נידון ל-24 חודשי מאסר. "כולנו פה יחסית רגועים. לצערי רובנו היינו פה בפעם האחרונה שאירוע כזה קרה, אז אנחנו מכירים את הפרוטוקול", תיארה העובדת.