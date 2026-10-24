אמש (שישי) לפי החשד על-ידי בן זוגה בחיפה, עושה את דרכה לישראל כדי לטפל בו. במקביל, שירותי הרווחה של עיריית חיפה מחפשים אחר עוד בני משפחה שיסייעו לו.

אמש (שישי) לפי החשד על-ידי בן זוגה בחיפה, עושה את דרכה לישראל כדי לטפל בו. במקביל, שירותי הרווחה של עיריית חיפה מחפשים אחר עוד בני משפחה שיסייעו לו.

הילד, תלמיד כיתה א' שנמצא במסגרת טיפולית מיוחדת שהיה עד להתרחשות, פונה מהמקום ע"י המשטרה והועבר לטיפול על-ידי העובדים הסוציאליים של עיריית חיפה במנהל הרווחה. ככל הידוע, אמו של הילד התגוררה לבד בקומה הרביעית בבניין - שם נרצחה. לפי השכנים בבניין, השניים היו פרודים, והם הגדירו את מערכת היחסים ביניהם "מורכבת".

הילד, תלמיד כיתה א' שנמצא במסגרת טיפולית מיוחדת שהיה עד להתרחשות, פונה מהמקום ע"י המשטרה והועבר לטיפול על-ידי העובדים הסוציאליים של עיריית חיפה במנהל הרווחה. ככל הידוע, אמו של הילד התגוררה לבד בקומה הרביעית בבניין - שם נרצחה. לפי השכנים בבניין, השניים היו פרודים, והם הגדירו את מערכת היחסים ביניהם "מורכבת".

הילד, תלמיד כיתה א' שנמצא במסגרת טיפולית מיוחדת שהיה עד להתרחשות, פונה מהמקום ע"י המשטרה והועבר לטיפול על-ידי העובדים הסוציאליים של עיריית חיפה במנהל הרווחה. ככל הידוע, אמו של הילד התגוררה לבד בקומה הרביעית בבניין - שם נרצחה. לפי השכנים בבניין, השניים היו פרודים, והם הגדירו את מערכת היחסים ביניהם "מורכבת".

"היו ביניהם יחסים לא ברורים. הם לא חיו יחד", סיפרה אתמול אחת השכנות ל-ynet. לדבריה, "יאנה הייתה אישה נעימה, שכל כך דאגה ושמרה על הילד. היא טיפלה בו במסירות. השנה הוא התחיל ללמוד בכיתה א'. זו טרגדיה נוראית".

"היו ביניהם יחסים לא ברורים. הם לא חיו יחד", סיפרה אתמול אחת השכנות ל-ynet. לדבריה, "יאנה הייתה אישה נעימה, שכל כך דאגה ושמרה על הילד. היא טיפלה בו במסירות. השנה הוא התחיל ללמוד בכיתה א'. זו טרגדיה נוראית".

"היו ביניהם יחסים לא ברורים. הם לא חיו יחד", סיפרה אתמול אחת השכנות ל-ynet. לדבריה, "יאנה הייתה אישה נעימה, שכל כך דאגה ושמרה על הילד. היא טיפלה בו במסירות. השנה הוא התחיל ללמוד בכיתה א'. זו טרגדיה נוראית".

יאנה ובן זוגה לשעבר עלו לארץ ממדינות ברית המועצות לשעבר, ולזיקובה אין משפחה שמתגוררת דרך קבע בישראל. השכנים בבניין סיפרו לאחר הרצח כי יאנה טיפלה בילד במסירות. הסבתא הייתה לאחרונה בארץ וסייעה לבתה בגידולו, לאחר שנפצעה בתאונת דרכים ועברה שיקום ארוך. "היא הייתה מחכה להסעות של הילד דואגת לו, האם עברה שיקום, והוא קשור מאוד לסבתו", אמרו אתמול השכנים ההמומים בבניין המגורים.

יאנה ובן זוגה לשעבר עלו לארץ ממדינות ברית המועצות לשעבר, ולזיקובה אין משפחה שמתגוררת דרך קבע בישראל. השכנים בבניין סיפרו לאחר הרצח כי יאנה טיפלה בילד במסירות. הסבתא הייתה לאחרונה בארץ וסייעה לבתה בגידולו, לאחר שנפצעה בתאונת דרכים ועברה שיקום ארוך. "היא הייתה מחכה להסעות של הילד דואגת לו, האם עברה שיקום, והוא קשור מאוד לסבתו", אמרו אתמול השכנים ההמומים בבניין המגורים.

יאנה ובן זוגה לשעבר עלו לארץ ממדינות ברית המועצות לשעבר, ולזיקובה אין משפחה שמתגוררת דרך קבע בישראל. השכנים בבניין סיפרו לאחר הרצח כי יאנה טיפלה בילד במסירות. הסבתא הייתה לאחרונה בארץ וסייעה לבתה בגידולו, לאחר שנפצעה בתאונת דרכים ועברה שיקום ארוך. "היא הייתה מחכה להסעות של הילד דואגת לו, האם עברה שיקום, והוא קשור מאוד לסבתו", אמרו אתמול השכנים ההמומים בבניין המגורים.