שעות לאחר הרצח בקריית חיים שבצפון חיפה, הותר לפרסום הערב (שישי) שמה של הנרצחת: יאנה זיקובה, בת 43 ואמא לילד בן 6. כעת מתגלים עוד פרטים על הרצח המזעזע בדירתה של יאנה, לפי החשד בידי בן זוגה - ולעיני בנם המשותף. לפי השכנים בבניין, השניים היו פרודים, והם הגדירו את מערכת היחסים ביניהם "מורכבת".

ככל הידוע, היא גרה לבדה בקומה הרביעית בבניין, שם נרצחה. הילד שלה, בן 6 בלבד, היה עד להתרחשות ופונה מהמקום על ידי המשטרה וגורמים במשרד הרווחה.

גלריה "הייתה אמא למופת". הילד מוקף בגורמי הרווחה מחוץ לבניין ( צילום: איתן גליקמן )

זירת הרצח בקריית חיים, הערב ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )





"היו ביניהם יחסים לא ברורים. הם לא חיו יחד", סיפרה אחת השכנות ל-ynet. לדבריה, "יאנה הייתה אישה נעימה, שכל כך דאגה ושמרה על הילד. היא טיפלה בו במסירות. השנה הוא התחיל ללמוד בכיתה א'. זו טרגדיה נוראית".

לפי העדויות עולה כי שכן שמע את זעקתה של יאנה - והזעיק את המשטרה. "היו כאן צעקות. שכנים שמעו אותה ועלו לדירה. אחת השכנות ממש לקחה את הילד, ניסתה להרגיע אותו. הזעקנו את מד"א והמשטרה", הוסיפה.

שכן אחר אמר ל-ynet: "מדובר באסון כבד, ילד בן 6 היה בדירה שבה אימו נרצחה. היא סיפרה שהחשוד עשה לה הרבה בעיות והיא חששה ממנו. הם היו פרודים היא גרה פה לבדה, גידלה את הילד והיא הייתה אמא למופת. זה אסון לא נתפס". אמה של יאנה הייתה בארץ לפני כחודש, ומאז שבה לאוקראינה. משפחתה עודכנה.

"אסון בלתי נתפס". זירת הרצח בקריית חיים ( צילום: עמרי שטיין )

בפורום מיכל סלה הגיבו על הרצח המזעזע ומסרו כי "הדיווח הקשה על רצח נוסף של אישה, בתוך פרק זמן קצר כל כך מהרצח הקודם, מזכיר לנו את הסטטיסטיקה המצמררת של אישה הנרצחת בממוצע מדי 14 יום". בפורום סיפקו אזהרה: "מאחורי כל מספר עומדים חיים שנגדעו ומשפחה שנהרסה. אלה נתונים שמעידים על מצב חירום מתמשך בתוך הבתים בישראל".

"לקראת סוף השבוע, שבו משפחות שוהות שעות ארוכות יחד בבית, חשוב להזכיר כי עבור נשים החיות תחת איומים ושליטה אלימה, הבית עלול להפוך למלכודת מסוכנת. דווקא בימים אלה נדרשת ערנות מוגברת של הסביבה הקרובה. רצח אישה הוא קצה הקרחון של אלימות מתמשכת. לרוב קודמים לו תמרורי אזהרה שאפשר וצריך לזהות. אנחנו קוראות לציבור לא להישאר אדיש. שמעתם צעקות מהדירה הסמוכה? זיהיתם סימני מצוקה אצל חברה, שכנה או קרובת משפחה? התערבו, הזעיקו עזרה ואל תחכו לאסון הבא".

חגית פאר, יו"ר ארגון נעמת, מסרה בתגובה: "עוד סוף שבוע מדמם שבו אישה נרצחה. אנו בתנועת נעמת כואבות את הירצחה, משתתפות בצערה העמוק של המשפחה בשעתה הקשה והבלתי נתפסת, ושולחות לה את תנחומינו".

לדבריה, "אנחנו לקראת שבוע של בחירות ואני דורשת מכל המפלגות, מכל קצוות הקשת הפוליטית, להתחייב לתוכנית לאומית מתוקצבת למניעת אלימות נגד נשים, עם אחריות ברורה ולוחות זמנים לביצוע. ההתחייבות הזאת חייבת להיות חלק מקווי היסוד של כל ממשלה שתקום".