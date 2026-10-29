בהנחיית יו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, חוקר שב"כ חשדות לשוחד בחירות על ידי גורם זר - ככל הנראה קטאר. במקביל, בפרשה אחרת, נעצרו ארבעה חשודים נוספים בפרשת רע"ם - ובהם שלושה מנהלי בתי ספר מתל שבע ומשגב שלום. שלושה מהם שוחררו בהמשך למעצר בית. בשלב זה מיוחסות לחשודים עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, נתינת או הצעת שוחד בחירות, הכנסה או הפצת פתקי הצבעה של כדין והפרעה למהלך הסדיר של הבחירות.

גלריה הצבעה ביישוב בחברה הערבית ( צילום: אפי שריר )

ל-ynet נודע כי הליכוד עולה שלב במאבק נגד תוצאות הבחירות, וכחלק מקמפיין הדה-לגיטימציה נגד שותפות עם המפלגות הערביות, ונערך לעתור לפסילת הבחירות בקלפיות שלגביהן יש חשד לשוחד בחירות או שימוש באמצעים פסולים.

גורם בדואי מהנגב, המעורה בנעשה בשטח, תיאר שיטה שלטענתו מופעלת על ידי מפלגות ערביות, ובראשן רע"ם, בימים שלפני הבחירות. לדבריו, פעילים מגיעים לבתיהם של תושבים מעוטי יכולת ומציעים להם סיוע כספי בסכומים של 200 עד 300 שקלים, בין היתר למשפחות שנפגעו מהריסות בתים ולתושבי הכפרים הלא מוכרים. לדבריו, הכסף מוצג כסיוע לנזקקים, ובתמורה מבקשים מהם לתמוך במפלגה בקלפי. במקרים אחרים, הוא טוען, מחולקים תלושי דלק בשווי 100 שקלים למי שמסיעים תושבים לקלפיות. הסכומים, לדבריו, עשויים להשתנות בהתאם לגודל המשפחה, והחלוקה מתרחשת יום או יומיים לפני הבחירות ולעיתים אף ביום הבחירות עצמו.

אותו גורם טוען כי בקרב חלק מהתושבים בנגב, המעשים אינם נתפסים כשוחד בחירות, אלא כסיוע כלכלי, על רקע המצוקה והיעדר המענה לצרכים הבסיסיים של אוכלוסיות מוחלשות. "אני לא מבין על מה כל המהומה. למדנו את זה מש"ס, שעושה את זה כבר שנים, ואפילו מחלקת כספים בבתי כנסת. אז על מה כל המהומה עכשיו? רק בגלל שאנחנו ערבים? בגלל שנהרנו לקלפיות והפכנו לכוח פוליטי חזק?", הוא אומר.

קרב משפטי בדרך

בשעות הקרובות מתכוונים בליכוד לעתור לוועדת הבחירות המרכזית בקלפיות שלגביהן יש חשד לשוחד בחירות או שימוש באמצעים פסולים. "יש לקיים בחירות חוזרות בקלפיות האלה", אמרו בכירים בליכוד. עו"ד אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד וסגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, מכין את העתירה על בסיס חומר שהעבירו בליכוד לוועדה בטענה לשוחד ושימוש באמצעים פסולים, כמו יישומונים שעקבו אחרי זהות המצביעים בקלפיות.

הדרישה אינה נוגעת לחקירת השב"כ על מימון זר בבחירות, אולם לטענת הליכוד די בחומר ובראיות שהעבירו לוועדת הבחירות המרכזית כדי לפסול קלפיות ולהורות על בחירות חוזרות. עו"ד בומבך אינו טוען לזיופים של פתקים או של תוצאות ההצבעה, אלא על מתן שוחד, שימוש באמצעים פסולים והעברת כספים או הטבות אחרות למצביעים בתמורה להצבעתם בקלפי.

יו"ר רע"מ מנסור עבאס בקלפי ביום הבחירות ( צילום: אפי שריר )





ביום הבחירות עצרו חוקרי להב שלושה בחשד לשוחד בחירות וקשירת קשר לפשע, והיום נעצרו כאמור ארבעה נוספים, בהם כאמור אותם מנהלי בתי ספר. החשודים שנעצרו ביום הבחירות הם איברהים אלגריבי (42) מאל עזאזמה, חוסיין מסעודין משגב שלום (63) וסיאף אבו ריאש (38) משבט א-סאנע, רופא במקצועו. בית משפט השלום האריך עד יום ראשון את מעצרם של שני הראשונים ושיחרר את הרופא למעצר בית. אלא שהמשטרה ערערה על השחרור ומעצרו של אבו ריאש הוארך גם כן.

נציג להב טען כי אבו ריאש "עושה חוגי בית כדי לגרום לאנשים להצביע לרע"ם אף שהוא רופא, וזה בעייתי". העצור אלגריבי נחשד בהתנהלות בניגוד לחוק הבחירות, לאחר שבחיפוש בביתו נמצאו כספים וברכבו מעטפות עם כיתוב בערבית, חולצות ירוקות ודגלים ירוקים, כמו גם פתקי הצבעה של מפלגת רע"ם. החשוד מסעודין טען לרדיפה פוליטית. במעטפות שנמצאו בביתו, טען סניגורו, היה כיתוב של התנועה האיסלאמית וכל מעטפה הכילה 1,000 שקלים כתרומה למשפחות דלות אמצעים. בחיפוש נתפסה גם מעטפה נוספת עם 12 אלף שקלים, והוא טען כי מדובר בכסף לבנו.

קרוב משפחתו של אבו ריאש אמר: "העלייה באחוזי ההצבעה בבחירות זה בגלל דבר אחד: השר הכושל שעשה נזק בנגב, בן גביר. אז בטח שהבדואים יצאו להצביע, היה חשש לחייהם. גם אין תחושת ביטחון. אני הייתי בכפר עזה בתחנת הדלק ב-7 באוקטובר, אני מוכר כנפגע פעולות איבה - אז בטח שאני רוצה להשפיע על הממשלה הזו ולשנות אותה. זו החשיבה של כולם".

הפרשה הנוספת - חשד לכספי שוחד מקטאר

כאמור, היום נודע על פרשה נוספת ש עוסקת בחשד לשוחד בחירות: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, שלח מכתב חריג לראש השב"כ דוד זיני וקרא לו לחקור חשדות בעניין מימון זר וחשדות לשוחד בחירות על ידי גורמים זרים. סולברג שיגר את המכתב לזיני לאחר פגישה ביניהם שנערכה אתמול.

דוד זיני, נועם סולברג, וראש ממשלת קטאר אל ת'אני ( צילום: ועדת הבחירות המרכזית, Nathan Howard/Pool Photo via AP, רועי ידובסקי )

ככל הנראה מדובר בניסיון השפעה של קטאר על הבחירות בישראל באמצעות העברת סכומי כסף המוערכים בעשרות מיליוני שקלים, והמידע הוצג כ"מוצק". מדובר במידע שבשב״כ מחזיקים כבר כמה ימים אבל חיכו לראות שהשוחד אכן מתבצע. מהשב"כ נמסר כי כרגע הארגון לא מתייחס לחקירה.