"אם 70 אחוז ממה שהציגו יתקבל, אנחנו נהיה גן-עדן": כך הכריז יו"ר פורום יישובי קו העימות וראש מועצה אזורית מטה אשר, משה דוידוביץ', בשיחה עם ynet, בהתייחס לתוכנית "לשיקום ושגשוג הצפון" של יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט.

גלריה הרס בקריית שמונה מפגיעת טיל של חיזבאללה ( אביהו שפירא )

המיזם, בעלות של 15 מיליארד שקל, כולל את שיקום מערך המיגון של יישובי הצפון בהשקעה של שישה מיליארד שקלים, וכן תשעה מיליארד שקלים שיושקעו בכל תחומי החיים בצפון, בדגש על תעשייה, חקלאות, חינוך, בריאות ותיירות. את הפרויקט הכין שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר ומועמד ברשימת ישר! לכנסת.

דוידוביץ' סיפר כי שבוע שעבר, במפגש בו הוצגה התוכנית לראשי הרשויות מפורום קו העימות, הוא אמר למרידור "שלפוליטיקאים אסור להאמין" - וזה השיב לו "התפקיד שלנו זה להוכיח שטעיתם ואנחנו עומדים בזה". על אף החשיבות שרואים בהנהגת ישר! לאתגרי הגליל, היו"ר איזנקוט לא ראה לנכון עד כה להציב נציג מהאזור במקום ריאלי ברשימה לבחירות - וזוכה בשל כך לביקורת רבה.

במפלגת ישר! מבינים כי הממשלה נכשלה במתן מענים לצפון לאורך המלחמה, ולקראת הבחירות איזנקוט מנסה לייצר אמון בין התושבים לבין הממשלה אותה הוא מקווה להקים. הוא התחייב להעביר את תוכנית השיקום החדשה, בנוסף על זו שהעבירה הממשלה הנוכחית בתקצוב של יותר מ-20 מיליארד שקלים,

תוכנית שיקום בעלות של 15 מיליארד שקלים. גדי איזנקוט ( צילום: AP Photo/Ariel Schalit )

המיזם מתפרס על שלל נושאים משמעותיים, הנוגעים לשיקום האזור ולמיגונו. חלקים נרחבים דומים להחלטות שתוקצבו כבר ואחרים מבטיחים להעלות את תקרת הטבות המס של יישובי הגבול עד ל-25%, ולכל הפחות ב-4% נוספים. איזנקוט אף מבקש להעתיק בתוך חמש שנים את מדיניות המיגון וביצור כל מוסדות החינוך והמרפאות בכל יישובי קו העימות, בדומה לעוטף עזה.

אך בשל כך, התוכנית זוכה לביקורת בקרב אנשי מקצוע בפיקוד העורף, על כך שהיא עלולה לאפשר "מציאות של חיים בשגרת 'טפטופי ירי' כמו לעוטף עזה, וזאת כי בזמן שבהסלמה ביטחונית של מלחמה בפועל, ממילא נעצרים הלימודים".

איזנקוט הבטיח להקצות תקציבי עתק נוספים לתוכנית, ומרידור הצהיר כי הכסף למיזם יגיע מ"ביטול הכספים הקואליציוניים לטובת שיקום הצפון, וביטול תקציבים לגופים משתמטים, המסרבים לקחת חלק בתוכנית גיוס לכולם - שנעים בין 7 ל-9 מיליארד שקלים".

אסור להאמין לפוליטיקאים? "התפקיד שלנו זה להוכיח שאתם טועים". שאול מרידור ( צילום: עידו ארז )

בתוכנית של איזנקוט מרידור ישנה התייחסות נפרדת לקריית שמונה - עיר המחוז של הגליל המזרחי - שחוותה את המשבר הגדול באזור מוכה האסון, שבעקבותיו מחצית מתושביה לא שבו אליה בתום הפינוי הממושך. אביחי שטרן, ראש העירייה, אמר כי העניין הרב ותשומת הלב שמביאה העיר לשיח הפוליטי הוא חשוב בעיניו. "כל מי שעוסק בקריית שמונה זה מבורך", ציין. לדבריו, "אני שמח שקריית שמונה זוכה סוף סוף לעניין במערכת הבחירות וככה צריך להיות. קריית שמונה יודעת להחזיר ולחבק את כל מי שרוצה לתמוך בה".