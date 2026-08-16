צפוי לפרסם היום (שני) תוכנית לשיקום הצפון בעלות כוללת של 15 מיליארד שקל. המיזם כולל את שיקום מערך המיגון של יישובי הצפון בהשקעה של שישה מיליארד שקלים, וכן תשעה מיליארד שקלים שיושקעו בכל תחומי החיים בצפון, בדגש על תעשייה, חקלאות, חינוך, בריאות ותיירות.

צפוי לפרסם היום (שני) תוכנית לשיקום הצפון בעלות כוללת של 15 מיליארד שקל. המיזם כולל את שיקום מערך המיגון של יישובי הצפון בהשקעה של שישה מיליארד שקלים, וכן תשעה מיליארד שקלים שיושקעו בכל תחומי החיים בצפון, בדגש על תעשייה, חקלאות, חינוך, בריאות ותיירות.

בתחום החינוך מבטיחים במפלגתו של איזנקוט להגדיל את ההשקעה בחינוך לסכום של 7,000 שקל בשנה, לכל ילד, לתקופה של חמש שנים. עוד הובטח: "נפתח מודל אזורי למצוינות בקריית שמונה ונהריה. נגדיל ההשקעה בחינוך הבלתי פורמלי באמצעות העברת כלל תקציב החינוך הבלתי פורמלי לרשויות והגדלתו באופן דרמטי".

בתחום החינוך מבטיחים במפלגתו של איזנקוט להגדיל את ההשקעה בחינוך לסכום של 7,000 שקל בשנה, לכל ילד, לתקופה של חמש שנים. עוד הובטח: "נפתח מודל אזורי למצוינות בקריית שמונה ונהריה. נגדיל ההשקעה בחינוך הבלתי פורמלי באמצעות העברת כלל תקציב החינוך הבלתי פורמלי לרשויות והגדלתו באופן דרמטי".

בתחום החינוך מבטיחים במפלגתו של איזנקוט להגדיל את ההשקעה בחינוך לסכום של 7,000 שקל בשנה, לכל ילד, לתקופה של חמש שנים. עוד הובטח: "נפתח מודל אזורי למצוינות בקריית שמונה ונהריה. נגדיל ההשקעה בחינוך הבלתי פורמלי באמצעות העברת כלל תקציב החינוך הבלתי פורמלי לרשויות והגדלתו באופן דרמטי".

במיזם יש גם פרק מיוחד הנוגע לקריית שמונה, שספגה פגיעה אנושה אחרי 7 באוקטובר: "נעגן את מעמדה של קריית שמונה כעיר המחוז של הגליל המזרחי ונבטיח את צמיחתה, והיותה מוקד משיכה לצעירים, למשפחות ולאוכלוסייה מכל רחבי הארץ. נקדם תוכנית מקיפה להתחדשות עירונית במרכז העיר".

במיזם יש גם פרק מיוחד הנוגע לקריית שמונה, שספגה פגיעה אנושה אחרי 7 באוקטובר: "נעגן את מעמדה של קריית שמונה כעיר המחוז של הגליל המזרחי ונבטיח את צמיחתה, והיותה מוקד משיכה לצעירים, למשפחות ולאוכלוסייה מכל רחבי הארץ. נקדם תוכנית מקיפה להתחדשות עירונית במרכז העיר".

במיזם יש גם פרק מיוחד הנוגע לקריית שמונה, שספגה פגיעה אנושה אחרי 7 באוקטובר: "נעגן את מעמדה של קריית שמונה כעיר המחוז של הגליל המזרחי ונבטיח את צמיחתה, והיותה מוקד משיכה לצעירים, למשפחות ולאוכלוסייה מכל רחבי הארץ. נקדם תוכנית מקיפה להתחדשות עירונית במרכז העיר".