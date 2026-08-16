יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט צפוי לפרסם היום (שני) תוכנית לשיקום הצפון בעלות כוללת של 15 מיליארד שקל. המיזם כולל את שיקום מערך המיגון של יישובי הצפון בהשקעה של שישה מיליארד שקלים, וכן תשעה מיליארד שקלים שיושקעו בכל תחומי החיים בצפון, בדגש על תעשייה, חקלאות, חינוך, בריאות ותיירות.
את הפרויקט הכין שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר ומועמד ברשימת ישר! לכנסת. "נפעל להקדמת צפי השלמת המיגון מ-2035 ל-2030 כאשר מיגון צמודי קרקע 5-1 ק"מ יבוצע עד סוף 2028, וצמודי קרקע 9-5 ק"מ עד סוף 2029", נכתב בתוכנית.
בנושא הביטחון האישי והמשילות מתחייב איזנקוט להקים יחידת אכיפה מחוזית בראשות תנ"צ, עם 300 שוטרים, לטיפול בתופעות פשיעה חמורות. עוד נכתב בתוכנית שתיחשף היום: "נקדם פתיחת עסקים חדשים על-ידי עדכון חוק עידוד השקעות הון; נקדם תוכנית עשור לתמיכה רציפה, הכוללת תוכנית השקעות הון ופיתוח מקיפה בחקלאות".
בתחום החינוך מבטיחים במפלגתו של איזנקוט להגדיל את ההשקעה בחינוך לסכום של 7,000 שקל בשנה, לכל ילד, לתקופה של חמש שנים. עוד הובטח: "נפתח מודל אזורי למצוינות בקריית שמונה ונהריה. נגדיל ההשקעה בחינוך הבלתי פורמלי באמצעות העברת כלל תקציב החינוך הבלתי פורמלי לרשויות והגדלתו באופן דרמטי".
במיזם יש גם פרק מיוחד הנוגע לקריית שמונה, שספגה פגיעה אנושה אחרי 7 באוקטובר: "נעגן את מעמדה של קריית שמונה כעיר המחוז של הגליל המזרחי ונבטיח את צמיחתה, והיותה מוקד משיכה לצעירים, למשפחות ולאוכלוסייה מכל רחבי הארץ. נקדם תוכנית מקיפה להתחדשות עירונית במרכז העיר".
שאול מרידור טוען כי מדובר בתוכנית ריאלית ולא בגימיק בחירות. "מאז שמוניתי להוביל את התוכנית לשיקום ושגשוג הצפון הייתי בצפון יותר מ-10 פעמים, כשהמטרה היא לדבר עם כולם - ראשי הרשויות, תעשיינים, חקלאים, תיירות, רפואה וחינוך. שיתפנו את האנשים בתוכניות שלנו כאשר אמרנו להם שאנחנו באמת מתכוונים לזה, בניגוד לאחרים שמבטיחים. השתדלנו לא להיות פופוליסטיים אלא לתת מענה לדברים הנכונים". אמר מרידור, "אנשים בצפון איבדו אמון במדינה".
אם אתם תוהים מאיפה התקציב, מרידור טוען כי לתוכנית יש שני מקורות מימון - "ביטול הכספים הקואליציוניים לטובת שיקום הצפון, וביטול תקציב של 9-7 מיליארד שקלים לגופים המשתמטים המסרבים לקחת חלק בתוכנית גיוס לכולם".
יו"ר המפלגה איזנקוט אמר כי "הממשלה הבאה תיבחן בצפון - לא לפי מספר ההצהרות, אלא לפי התוצאות בשטח. קודם כל בהחזרת הביטחון המלא לתושבים אך גם במענה האזרחי, המיגון שהושלם, המשפחות שחזרו הביתה, העסקים שנפתחו מחדש, התשתיות שנבנו והאמון שהוחזר".
פורסם לראשונה: 00:00, 17.08.26