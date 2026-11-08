במסגרת תביעת הדיבה של שרה נתניהו נגד אודי מזרחי, בעלי קבוצת הטלגרם הפופולרית "חדשות בזמן", טענה רעיית רה"מ בתצהיר שהגישה לבית המשפט כי "אין לי שום גישה למידע ביטחוני", בתגובה לטענות כי הדליפה מידע כזה לחברתה הטובה ורד גרוס, על חיסולו הצפוי של מזכ"ל חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה.

בדיון שנערך היום (ראשון), במסגרת התביעה שנוהלה גם נגד חדשות קשת, כאן 11 והכתב עמרי מניב, היא הביעה הסכמה לוותר על המשך ההליך. במקביל, תימשך התביעה נגד מזרחי, שפרסם את הטענה לפיה נתניהו לכאורה הדליפה את המידע החסוי. במהלך הדיון גם נטען כי נכדה של גרוס הוא המקור שאיתו שוחח מזרחי.

גלריה "שאלות של הגינות". שרה נתניהו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ההסכמה לוותר על תביעת הדיבה הושגה לאחר שבתחילת הדיון, שופט בית משפט השלום בירושלים, אליעד וינשל, אמר לעו"ד אוריאל ניזרי, פרקליטה של נתניהו, ולעורכי הדין של כאן 11, חדשות 12, קשת, והכתב עמרי מניב: "הקונטקסט הכללי מעורר שאלות של הגינות, אבל אתם יכולים לסיים את התיק בהסכמה". בתום ההפסקה השופט הודיע כי הצדדים הגיעו להסכמה, שלפיה התביעה תימשך רק נגד מזרחי, ושאר הנתבעים יוסרו מההליך המשפטי, ובמקביל חברות החדשות מסכימות לפרסם אצלן את תוצאת ההליך המשפטי שיימשך בין נתניהו למזרחי.

התביעה, בסך 500 אלף שקל, הוגשה בדצמבר 2024 בעקבות כתבה ששושדרה בכאן 11, ב-21 בדצמבר, על ערוץ הטלגרם הפופולרי. בכתב התביעה צוין כי מזרחי אמר בכתבה: "אני אתן לך סקופ - יש לי את המקור הכי טוב בעולם שלא מפסיק לדווח לי דיווחים והוא לא יודע שהוא מדווח לי - שרה נתניהו. יש לה המון חברים שהיא מספרת להם דברים, שרה נתניהו התקשרה לחברים וסיפרה להם שצריך להיזהר ושלחו עלינו כבר את הטילים, תוך 5 דקות ידעתי. שרה נתניהו, בזכותה ידעתי שהולכים לחסל את נסראללה".

ב-22 בדצמבר שודרה בחדשות 12 כתבה של מניב, שבה אמר מזרחי: "אני מקבל דרך גורמים שניים ושלישיים את כל השיחות של שרה נתניהו". הוא הוסיף כי "לאשתו יש פה גדול, היא מדברת עם החברות שלה". מזרחי גם טען כי ידע על הכוונה לחסל את נסראללה שלושה ימים מראש, ובכתבה צוין כי 48 דקות לאחר נחיתת נתניהו בניו יורק כתב מזרחי בקבוצה, כי נסראללה יחוסל בתוך ימים או כשבוע. הוא הדגיש כי הדברים נאמרים על סמך "הערכה אישית בלבד", אולם בפועל נסראללה חוסל למחרת.

זירת חיסול נסראללה בביירות ( צילום: Ibrahim Amro/AFP )

עוד נאמר בכתבה כי לטענת מזרחי הגיע אליו בדרך זו מידע גם על המתקפה האיראנית הראשונה, על הכניסה הקרקעית ללבנון ועל עסקת החטופים, וכי החומר הועבר לצנזורה ולמחב"ם (מערך ביטחון המידע באגף המודיעין של צה"ל).

התביעה שהגישה רעייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נטען כי מדובר ב"שקר מוחלט" שפורסם בכוונה לפגוע, וכי "לא דובים ולא יער". במסגרת ההליך המשפטי נתניהו דרשה פיצוי, פרסום התנצלות וצו האוסר על המשך הפרסום.

כאמור, מזרחי חשף היום כי המקור שלו למידע על נתניהו הגיע אליו מנכדה של ורד גרוס, "למעשה מ-2019 נמסר לי כל הזמן מידע", הוא אמר בדיון. כשהשופט שאל מתי נעשתה השיחה, מזרחי השיב: "לפני שהם טסו לארה"ב לפגישה עם טראמפ. כתבתי שלושה ימים לפני כן כי זה מה שנמסר לנו. הפרסום היה שימיו של נסראללה ספורים".

על מתקפת הטילים מאיראן טען מזרחי: "ב-14.4 כשהאיראנים שיגרו טילים אז היא, ורד גרוס, חברתה של שרה נתניהו אמרה שהיא דיברה עם שרה ושהיא, שרה מאחלת לעם ישראל לעבור את זה בשלום. היא עוד התרברבה קצת. יש לי את השיחה מוקלטת. היא אמרה לה שהמטרות יהיו צבאיות ולא אזרחיות. היא מצטטת אותה כל הזמן".

על הכניסה הקרקעית של צה"ל ללבנון טען מזרחי: "זה היה מידע קונקרטי ודיווחתי גם לראש עיריית קריית שמונה. כל פעם היינו שולחים את הנכד של ורד, כדי שהסבתא תביא דברים. הסבתא היא החברה הכי טובה של שרה נתניהו. לפני שהתראיינתי אמרתי לגורמים בצה"ל שאני מוכן לחשוף את המידע שלי כי זה כבר מסוכן".

לפני הדיון, עו"ד ניזרי הגיש לבית המשפט תצהיר של שרה נתניהו נתניהו בו היא הצהירה כי "מעולם לא שוחחתי עם הגברת גרוס ו/או עם אדם אחר, על מידע בגין תקיפות צפויות באיראן ו/או על חיסול נסראללה ומידע שכזה לא היה מצוי ברשותי בתקופה הרלוונטית. אינני משתתפת בדיונים ביטחוניים ואין לי שום גישה למידע ביטחוני לרבות בגין תקיפות באיראן ו/או חיסולים של אויבי ישראל לרבות חיסולו של מנהיג חיזבאללה נסראללה".