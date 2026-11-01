בית משפט השלום בתל אביב דחה היום (ראשון) את תביעת לשון הרע ופגיעה בפרטיות שהגישה שרה נתניהו בשנת 2020 נגד עובדת המעון לשעבר, סילבי גנסיה, וקבע כי נתניהו תשלם 10,000 שקלים בגין הוצאות. פסק הדין פורסם בפעם השלישית. שני פסקי דין קודמים בתיק כבר בוטלו, מאחר שעורך דינה הקודם של גנסיה "נעלם" ולא הגיש סיכומים.

גלריה סילבי גנסיה ושרה נתניהו ( צילום: שלו שלום, Abir Sultan/Pool Photo/AP )

נתניהו טענה בתביעה כי גנסיה היא שתולה שנוצלה ומומנה בסכומים אדירים בידי גורמים פוליטיים, שרצו לפגוע בראש הממשלה לפני הבחירות, ע"י פרסום שקרי "בתקשורת העוינת". השופט אילן רונן קבע בפסק הדין כי לגנסיה נתונה הגנת "אמת דיברתי" והגנת תום הלב, ודחה לחלוטין את טענת נתניהו על פגיעה בפרטיות.

"אכן, הטענות שהעלתה גנסיה בכל הנוגע ליחסה של נתניהו קשות, שכן הן מציגות את נתניהו כמי שניצלה את מעמדה לרעה, התייחסה לגנסיה בבוטות וגרמה לה למצוקה ולתחושות קשות", כתב השופט בהחלטתו. "ואכן, גנסיה לא הביאה עדים רבים או ראיות רבות לתמיכה בגרסתה, אותה הכחישה נתניהו מכל וכל. ואכן, אפשר וכל אחת מהראיות שהוצגו לא הייתה מספיקה לבדה כדי לבסס את גרסת גנסיה. ועם כל זאת, משקלן המצטבר של הראיות כאמור, עדות, מספיקים כדי לקבוע שגנסיה עמדה בנטל הרובץ לפתחה. נתניהו, כך אני קובע, אכן התייחסה לגנסיה בצורה לא ראויה, מזלזלת ומשפילה. טענות גנסיה בפרסומים התבררו כאמת".

במשך השנים שבהן התנהל המשפט, הופצו באמצעי התקשורת הקלטות ופרסומים שונים, שתמכו בגרסת גנסיה. למרות שפרסומים אלה לא היו חלק מראיות עליהן נסמך פסק הדין, בית המשפט קבע כי "התמונה המצטיירת ביחס לנתניהו כאשר בוחנים את אותם שני פרסומים מושא התביעה - מטרידה. ההתנהלות המיוחסת לנתניהו בפרסומים אלו חמורה כשלעצמה אך חמורה שבעים ושבעה בהינתן ההקשר הכולל במסגרתו נעשו הפרסומים. כאמור, גנסיה איננה היחידה ואיננה הראשונה המייחסת לנתניהו התנהלות פוגענית ביחסה לעובדים במעון".

שרה נתניהו בבית המשפט בירושלים, בשנה שעברה ( צילום: שלו שלום )

"לפרסומים הרי קדמו פרסומים נוספים המייחסים לנתניהו התנהלות לא ראויה לעובדים במעון", המשיך השופט. "הפרסום הראשון של גנסיה, ב-23 בדצמבר 2019, נעשה ביום בו העידה נתניהו בתביעה של עובדת אחרת בשם שירה רבן, שבעצמה האשימה את נתניהו בהתנהלות פוגענית. בבקשות השונות הוזכרו גם מר מני נפתלי, גברת טניה שור, לודיה, גברת נעמי איגוס, גברת ליאורה בביאן, גברת אירדה שטוטמן, גברת נילי קדוש ואלו רק דוגמאות לכאלו שלפי הנטען הלינו על היחס של נתניהו כלפיהם במהלך עבודתם במעון ראש הממשלה".

את גנסיה ייצג בהתנדבות מלאה עו"ד שאול אידה, שהחליף את עורך הדין הקודם שלה אופיר שמשון - שנעלם - מה שהוביל באופן חריג לחייב אותו בהוצאות אישיות בסך 20,000 שקלים. מטעמו של עו"ד אידה נמסר: "עינוי דין שנמשך למעלה משש שנים, הגיע סוף כל סוף אל קיצו. מהרגע הראשון שצללתי לתוך אלפי העמודים בתיק, היה לי ברור שמדובר בתביעת השתקה של האדם בעל העוצמה הכי גדולה בישראל אולי, המנצל את כוחו לרעה, הפעם באמצעות בית המשפט. כל זאת נעשה מול עובדת משק בית שפעלה ופועלת מתוך מצפן פנימי - שהלוואי והיו לנו עוד כמוה ובתפקידים בכירים יותר".