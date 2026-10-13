השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ הורו לבטל את צו הביניים ולשחרר את הכספים "לפי המתווה הנ"ל בלבד", לאחר שלא הוגשה התנגדות למתווה מצד מי מהצדדים. לפי המתווה, הכספים ישוחררו רק לשנת 2025 ורק למוסדות שמלמדים ליבה בשיעור של יותר מ-75% מהנחיות משרד החינוך. יתר הכספים, שלגביו עתרו מפלגת יש עתיד ועמותת חדו"ש, ידון בהמשך.

השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ הורו לבטל את צו הביניים ולשחרר את הכספים "לפי המתווה הנ"ל בלבד", לאחר שלא הוגשה התנגדות למתווה מצד מי מהצדדים. לפי המתווה, הכספים ישוחררו רק לשנת 2025 ורק למוסדות שמלמדים ליבה בשיעור של יותר מ-75% מהנחיות משרד החינוך. יתר הכספים, שלגביו עתרו מפלגת יש עתיד ועמותת חדו"ש, ידון בהמשך.

השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ הורו לבטל את צו הביניים ולשחרר את הכספים "לפי המתווה הנ"ל בלבד", לאחר שלא הוגשה התנגדות למתווה מצד מי מהצדדים. לפי המתווה, הכספים ישוחררו רק לשנת 2025 ורק למוסדות שמלמדים ליבה בשיעור של יותר מ-75% מהנחיות משרד החינוך. יתר הכספים, שלגביו עתרו מפלגת יש עתיד ועמותת חדו"ש, ידון בהמשך.