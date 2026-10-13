בג"ץ החליט היום (שלישי) לאמץ את המתווה שגיבשה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והמשנה שלה אביטל סומפולינסקי לשחרור הכספים שהוקפאו לרשתות החינוך החרדיות. המתווה נוגע ל-98 מיליון שקלים שיועדו לשנת הלימודים הקודמת ועוכבו בצו ביניים. לפי המתווה, מוסדות שלא עמדו במלוא הדרישות ללימודי ליבה יקבלו סכום מופחת או שלא יקבלו כספים כלל.
השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ הורו לבטל את צו הביניים ולשחרר את הכספים "לפי המתווה הנ"ל בלבד", לאחר שלא הוגשה התנגדות למתווה מצד מי מהצדדים. לפי המתווה, הכספים ישוחררו רק לשנת 2025 ורק למוסדות שמלמדים ליבה בשיעור של יותר מ-75% מהנחיות משרד החינוך. יתר הכספים, שלגביו עתרו מפלגת יש עתיד ועמותת חדו"ש, ידון בהמשך.
לפי המתווה שאושר, הכספים ישוחררו רק בגין מוסדות שנמצא כי בשנת הלימודים תשפ"ה עמדו בעיקר דרישות לימודי הליבה. היועמ"שית קבעה כי לצורך הבדיקה ייבחנו חמישה מקצועות מרכזיים בלבד - תנ"ך, עברית, אנגלית, מתמטיקה ומדעים - אך המוסדות יידרשו לעמוד בהם לפחות ברף המלא שנקבע בחוזר משרד החינוך למוסדות מוכרים שאינם רשמיים המחויבים ב-75% מתוכנית היסוד.
עוד נקבע כי מוסד שלא עמד במלוא הרף הזה לא יקבל את חלקו היחסי מהכספים שהוקפאו, אך אם הוא לימד את המקצועות בשיעור של בין 75% ל-100% יבוצע קיזוז יחסי של הסכום - כך ששיעור התקצוב לא יעלה על שיעור לימודי הליבה בפועל. בנוסף, לא ישוחררו כספים שמיועדים ל-31 מוסדות שבהם מצא משרד החינוך כי מקצוע ליבה שלם אינו נלמד בכל שכבות הגיל.
היועמ"שית הדגישה כי מדובר במתווה נקודתי ורטרוספקטיבי לשנת תשפ"ה בלבד, שאינו מכריע בשאלות הרחבות יותר הנוגעות לחובת לימודי הליבה, להכשרת המורים, למבחני מדידה והערכה ולשיטת הפיקוח על הרשתות. סוגיות אלה יתבררו בעתירה בהמשך.
העתירות, שהוגשו בין היתר בידי ח"כים מהאופוזיציה ועמותת חדו"ש, מכוונות נגד החלטת ועדת הכספים מדצמבר 2025 לאשר העברות תקציביות לרשתות החינוך החרדיות ערב סיום שנת התקציב. העותרים טענו כי מוסדות רבים ברשתות אינם מקיימים את חובות לימודי הליבה וכי הפיקוח עליהם לקוי, ולכן אין הצדקה להעברת תקציבי מדינה נוספים.
מתוך סכומים בהיקף של כמיליארד שקל שנכללו בעתירות, מרבית הכספים כבר הועברו קודם לצו הביניים, בין היתר לצורכי שכר. הסכום שנותר מוקפא עמד על כ-98 מיליון שקל - והוא שיעמוד כעת לחלוקה בהתאם למתווה שאושר.
פורסם לראשונה: 20:38, 13.10.26