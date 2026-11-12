מאחורי התקיפה שביצע צה"ל הלילה (בין רביעי לחמישי) בבית החולים נאסר ברצועת עזה, עומד ניסיון של חמאס לשקם מחדש את חטיבת חאן יונס ולהחזיר לה יכולת מבצעית. במערכת הביטחון זיהו כי אבו איסמעיל, שמונה למח"ט חאן יונס, פעל בתקופה האחרונה לבניית המסגרת הצבאית של החטיבה מחדש. גיבש צוות מפקדים, הקים שדרת פיקוד חדשה ויצר תשתית ארגונית, שתאפשר לחמאס להוציא לפועל פעולות טרור נגד ישראל.
אבו איסמעיל, שפיקד בעבר על הגדודים שפשטו על קיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר, היה יעד למעקב של צה"ל עוד בתקופת כהונתו כמג"ד. לאחר מינויו למח"ט, הפך הניסיון לשקם את החטיבה לאחד המהלכים המרכזיים שהובילו אותו. בצה"ל זיהו כי הוא מנסה לאסוף סביבו מפקדים ופעילים, לבנות מחדש את שרשרת הפיקוד ולייצר מסגרת שתוכל להוציא לפועל מתווי טרור במרחב חאן יונס.
לא רק שורדים - אלא משקמים
המשמעות מבחינת מערכת הביטחון היא שחמאס אינו מסתפק בניסיון לשרוד את הפגיעה הקשה שספג במהלך המלחמה. הארגון מנסה לבנות מחדש את יכולותיו הצבאיות, להחזיר את מנגנוני הפיקוד והשליטה ולייצר תנאים שיאפשרו לו לשוב לפעילות מאורגנת. אבו איסמעיל היה אחד האנשים שהובילו את המאמץ הזה בגזרה הדרומית של הרצועה.
במסגרת הניסיון לשקם את פעילות החטיבה, העביר אבו איסמעיל את המפקדה שלו מחאן יונס והקים אותה בבית החולים נאסר. לפי גורמי הביטחון, הוא ביקש לנצל את המיקום בתוך המתחם הרפואי כמקום מסתור וכמחסה מפני תקיפות צה"ל. בצה"ל עקבו אחריו במשך תקופה, והתקיפה הלילה יצאה לפועל לאחר שהבשילו התנאים המבצעיים לפגיעה בו. המבנה, שבו לא היה ציוד רפואי - ע"פ טענת גורמי הביטחון, הותקף על ידי חימוש מדויק שלא גרם נזק לכלים רפואיים. הדברים נבדקו בסריקות ברזל, כך אומרים בצה"ל.
במערכת הביטחון הדגישו כי המאמץ לשיקום חטיבת חאן יונס אינו אירוע נקודתי, אלא חלק מתמונה רחבה יותר של ניסיונות חמאס להתארגן מחדש ברחבי הרצועה. בצה"ל זיהו ניסיונות לגייס פעילים, להקים מחדש מסגרות פיקוד, לייצר ולאחסן אמצעי לחימה ולחדש אימונים. בהתאם לכך, הצבא המשיך לפעול נגד תשתיות הייצור, מחסני האמל"ח והפעילים המעורבים בתהליכי ההתעצמות.
משימת העל של צה"ל ופיקוד הדרום נותרה פירוק חמאס מנשקו ומיכולותיו הצבאיות. אלא שבמערכת הביטחון אומרים כי הארגון אינו מוותר על שאיפותיו הצבאיות ואינו מתקדם לפירוק מנשקו, ובשטח ניתן לזהות ניסיונות שיטתיים להחזיר את יכולותיו. הניסיון של אבו איסמעיל להקים מחדש את חטיבת חאן יונס ממחיש, לשיטת גורמי הביטחון, את הפער בין ההתחייבויות במסגרת ההסדרים לבין הפעולות שחמאס ממשיך לקדם בפועל.
"דמות מרכזית בקומה השנייה"
מרכז האש של פיקוד הדרום ניהל מקצה לקצה את התקיפה החריגה שביצע צה"ל. יעד התקיפה היה כאמור אבו איסמעיל, שהיה אחראי בין היתר גם על החזקתם בשבי של חטופים רבים לאורך המלחמה: נמרוד כהן, מתן צנגאוקר, עידן אלכסנדר, אברה מנגיסטו, אלוף-משנה אסף חממי ז"ל, סמל ראשון עוז דניאל וסרן עומר נאוטרה ז"ל.
לצידו הותקפו גם מחבלים נוספים ששהו במתחם, ובהם מוראד תאופיק מחמוד אבו זריפה, ראש צוות במחלקת ההנדסה בפלוגת הסיוע הקרבי והמנהלתי, וחאלד אוסאמה אבו ענזה, ראש מדור הקשר במחלקת המבצעים במטה המודיעין של ארגון הטרור חמאס.
התקיפה התרחשה מעט אחרי חצות, וכבר זמן קצר לאחריה החלו להתפרסם בכלי תקשורת ברחבי העולם דיווחים על תקיפה ישראלית בבית חולים ברצועה. הפרסומים הכילו טענות נגד מדיניות ישראל בעזה וטענות על פגיעה בחפים מפשע. רק בשעות הבוקר פרסם דובר צה"ל הודעה מסודרת ובה הציג את הטענה שלפיה מתחם בית החולים שימש את חמאס לפעילות צבאית.
דובר צה"ל הסביר את התקיפה שעלתה לכותרות בעולם, ומסר כי "טרם התקיפה ננקטו צעדי זהירות על מנת לצמצם ככל הניתן פגיעה במבנה בית החולים ובבלתי מעורבים. כמו כן, התקיפה בוצעה באופן ממוקד לחדר שממנו פעלו צבאית המח״ט והמחבלים". דובר צה"ל הוסיף כי "טרם ביצוע התקיפה שב, הזהיר ודרש צה״ל להפסיק את הפעילות הצבאית בבית החולים, במספר הזדמנויות, לרבות בעת האחרונה".
לפי צה"ל, "הקומה השנייה בבית החולים משמשת כמפקדה צבאית של חמאס, כאשר אזרחים לא מורשים להיכנס אליה ויש עליה שמירה קפדנית, בהיותה משמשת את מפקדי הארגון, לרבות את מוחמד אבו איסמאעיל. לאורך המלחמה בבית החולים נאסר הוחזקו עשרות רבות של חטופים, רבים מהם מקיבוץ נחל עוז וביניהם גם נשים, ילדים, מבוגרים ואזרחים זרים".