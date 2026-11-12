במסגרת הניסיון לשקם את פעילות החטיבה, העביר אבו איסמעיל את המפקדה שלו מחאן יונס והקים אותה בבית החולים נאסר. לפי גורמי הביטחון, הוא ביקש לנצל את המיקום בתוך המתחם הרפואי

כמקום מסתור וכמחסה מפני תקיפות צה"ל