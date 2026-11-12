ברצועת עזה דיווחו הלילה (בין רביעי לחמישי) על תקיפה חריגה של צה"ל שכוונה לבניין בבית החולים נאסר שבעיר חאן יונס בדרום הרצועה. לפי הדיווחים, לפחות שישה בני אדם נהרגו - בהם רופא מנתח ונער - ויותר מ-20 נוספים נפצעו. צה"ל טרם התייחס לתקיפה בהודעה רשמית, אך מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי "העניין נמצא בבדיקה".

תיעוד פלסטיני מהנזק בבית החולים אחרי התקיפה





גלריה הבניין שנפגע לפי הפלסטינים

לטענת מנהל בית החולים, בתקיפה נרשמה פגיעה ישירה שגרמה לנזק למחלקת טיפול נמרץ ולמחלקת ניתוחים. דובר מטעם ההגנה האזרחית בעזה - הפועלת תחת שלטון חמאס ברצועה - טען כי כוחות ההצלה חילצו מתוך ההריסות את גופותיהם של שישה בני אדם - נער בן 13, שלושה גברים בני 53, 52 ו-45, ושני צעירים בני 28 ו-27. לדבריו, מחלקת ניתוחים ספגה "נזק משמעותי". בהמשך לתקיפה, בעזה דיווחו גם על ירי ארטילרי לעבר חאן יונס.

בעזה טענו כי התקיפה כוונה לקומה השנייה של בניין, ובתיעוד שפורסם ברשתות הערביות אכן נראית פגיעה בחלון בקומה השנייה. בנוסף, פורסם תיעוד של הרגעים הראשונים אחרי התקיפה. הנזקים נראים בעיקר בחדר אחד וחורים נוצרו בתקרה וברצפה במקום שבו ככל הנראה פגע החימוש. כמה מיטות בית חולים תועדו בין ההריסות, כמו גם ציוד משרדי.

מיטות בית חולים בחדר שנפגע בתקיפה

החור שנוצר בתקרה

בחודש פברואר השנה, ארגון "רופאים ללא גבולות" (MSF), שהפסיק לפעול ברצועה אחרי שסירב להעביר לישראל את רשימת עובדיו הפלסטינים, אישר כי אנשיו זיהו גברים חמושים בבית החולים נאסר , "חלקם רעולי פנים". לפי הארגון, שאנשיו פעלו בעיקר בבתי החולים, במרכזים רפואיים ובמרפאות בעזה - בעקבות נוכחות החמושים הוא קיבל "החלטה קשה" להשעות את פעילותו בבית החולים, שהוא המתקן המתפקד הגדול ברצועה. בארגון ציינו כי הם חוששים לגבי ניהול המבנה, השמירה על הניטרליות שלו ומפרצות אבטחה.

הארגון הסביר ופירט באתר שלו: "בחודשים האחרונים, בבית החולים נאסר חולים ואנשי 'רופאים ללא גבולות' ראו גברים חמושים - חלקם רעולי פנים - באזורים שונים במתחם. זה לא היה באזורים שבהם 'רופאים ללא גבולות' פעילים, אלא בחלקים אחרים של המתחם. מאז הפסקת האש המצב החמיר, וצוותינו דיווחו על דפוס של מעשים בלתי-מקובלים, כולל נוכחות של גברים חמושים, הפחדה, מעצרים שרירותיים של חולים ולאחרונה גם חשד לשינוע אמצעי לחימה. אירועים אלה מהווים איומים ביטחוניים חמורים על הצוותים והחולים שלנו".

ארדואן בוועידת האקלים: "לא רק ג'נוסייד - גם אקוסייד"

מי שלא פספס הזדמנות לתקוף את ישראל, כהרגלו, הוא נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן . הוא נשא אתמול דברים בוועידת האקלים של האו"ם המתקיימת באנטליה, שאליה ישראל לא הוזמנה, וקרא לקהילה הבינלאומית להכיר בהשפעות הסביבתיות של המלחמה בעזה.

ארדואן שוב טען ל"רצח עם", משרד החוץ: "אמור לדרוש את פירוק חמאס מנשק" ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

ארדואן הפציר בממשלת ישראל לאפשר להכניס יותר ציוד הומניטרי לרצועה, ותקף: "מה שקרה בעזה הוא לא רק ג'נוסייד (רצח עם) אלא גם אקוסייד". בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP ציינו כי מנהיגי ונציגי המדינות שנכחו באולם הגיבו לאמירה במחיאות כפיים. ארדואן המשיך: "עצי זית בני מאות שנים נעקרו, האדמה והמים זוהמו וערים בעזה הפכו לערמות ענק הריסות".

משרד החוץ הגיב לארדואן ברשת X, והאשים את הנשיא הטורקי בכך שהוא "מנצל פורום בינלאומי כדי לקדם את קמפיין שקרים אנטי-ישראל" ולתמוך בחמאס. משרד החוץ כתב עוד כי "מי שבאמת אכפת לו מעזה, אמור לדרוש את פירוק חמאס מנשק כדי ששיקום הרצועה יוכל להתחיל".

בשבוע האחרון, מערכת הגשם שפקדה את האזור גרמה ל הצפות ענק ולנזקים כבדים ברחבי הרצועה , בעיקר במרכזה. ההצפות בעזה הגיעו גם לכותרות בעולם וגררו ביקורת חריפה על ישראל, לצד טענות שהיא אחראית על המצב הקשה אחרי שעשרות אלפי אוהלי עקורים הוצפו ונהרסו. לפי משרד הבריאות בעזה, המנוהל על ידי חמאס, כ-70,000 אוהלים הוצפו ורבבות בני אדם הושפעו מהנזקים.

ההצפות בעזה ( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

בין המבקרים היה שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד, שפרסם הצהרה וטען כי "המצב ההומניטרי בעזה הולך ומחמיר. גשם כבד, אוהלים מוצפים. המציאות בשטח שוברת לב. ממשלת בריטניה לא תעמוד מן הצד. לא ננוח עד שנביא קץ לסבל הבלתי נסבל הזה". יום קודם לכן, פרסמה מועצת השלום לעזה הצהרה חריפה, ובה קראה לישראל לאשר מיידית הכנסת ציוד להיערכות לחורף לעזה. בהודעה ביקרה המועצה את התנהלות ישראל, וטענה כי העיכובים באישורי הכנסת הציוד החמירו את המצוקה ברצועה. ההודעה פורסמה ימים ספורים לאחר ביקורו בישראל של הנציג הבכיר במועצת השלום , ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, שנפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג.