המתקפה אתמול (שבת) של מתנחלים צעירים על הכפר קוסרה הייתה האחרונה - בשלב זה כמובן - בשרשרת אירועים אלימים שנמשכת כבר שנים, ובמסגרתה פוגעים יהודים בתושבים פלסטינים, בכפריהם ובשדותיהם. האירועים הללו גברו אחרי הקמת ממשלת נתניהו האחרונה, והחריפו מאז טבח 7 באוקטובר. בממשלה נשמעים מדי פעם גינויים רפים, והמשטרה מגיבה לפעמים במעצרים, אך אלה לא עוצרים את המגמה ומספר כתבי האישום שמוגשים נגד פורעים יהודים הוא שולי חרף המחיר שמשלמים הפלסטינים בחיי אדם וברכוש.

המתקפה על קוסרה, בשבת

על פי רוב מטרת הפורעים היא להמאיס את חיי הפלסטינים, ואכן בשנים האחרונות נטשו כמה קהילות בדואיות את המקומות שבהם חיו, אולם גם הכפרים הקבועים מותקפים. קוסרה שבנפת שכם הוא אחד מעשרות מוקדים כאלה. בשבת תועדו הפורעים מגיעים אליו בטנדרים לבנים, ולאחר מכן הם התבצרו בבית פלסטיני, יידו אבנים ותקפו אנשי תקשורת שהגיעו לסקר את האירוע, אך עצורים לא היו.

חרף הפריסה הרחבה של האירועים האלימים ביהודה ושומרון, במערכת הביטחון מתעקשים שמי שמובילים אותם הם בסך 100-70 צעירים (המוגדרים "יעדי איש"), ואלה מובילים אחריהם כ-300 צעירים נוספים. "אלה כמה עשרות שמכוונים את האחרים לאן להגיע", אומר ל-ynet גורם ביטחוני.

"לא מעניין אותם כלום. לא מדינת ישראל ולא צה"ל. הם רוצים לייצר ממלכה. הם רק רוצים לטשטש את הקווים בין שטחי C (הנמצאים בשליטה ישראלית מלאה והממשלה מתירה בהם התיישבות באופן רשמי, אב"ק) לבין אזורי B ו-A. נגד חלקם כבר יש צווי מעצר בית ונגד חלק גם כתבי אישום. אבל יש עוד הרבה עבודה. הם המנוע מאחורי הפרעות".

רובם ככולם של העימותים מתרחשים בשטחי B (בשליטה ביטחונית ישראלית ובאחריות אזרחית של הרשות), רחוק מחוות חקלאיות אך בסמוך למאחזים שמוקמים בעומק השטח, בסמוך לכפרים פלסטינים. אותם 300 צעירים שאליהם מתייחס הגורם הביטחוני הגיעו לגבעות כדי לחפש משמעות והם מסתובבים בשטח מבלי שמרות כלשהי משפיעה עליהם.

חלק מהצעירים הופנו לחוות, שם יש מבוגר אחראי וסדר יום, אבל המצב שונה מאוד במאחזים. שם הם נודדים מאזור לאזור בהתאם להוראות של הגרעין הקשה, נשארים במאחז עד שהוא מפונה - וחוזר חלילה. "שם אין באמת חוק ואיש הישר בעיניו יעשה", מסביר גורם בהתיישבות.

השיירה והפורעים, אתמול בקוסרה השיירה והפורעים, אתמול בקוסרה

הפרופיל של אותם צעירים מוכר. לרוב מדובר בנערים שנטשו את המסגרות החינוכיות, חלקם הסתבכו קודם עם החוק, ובגבעות הם מקבלים מעין חיזוק אידיאולוגי לפעילות האלימה שלהם, כזה שמשכנע אותם שהם עושים זאת כחלוצים עבור ארץ ישראל השלמה.

"איזה חלוציות תגיד לי?", אומר בכיר בהתיישבות. "עשינו פה מהפכה והם הורסים. כל פעם שמתרחשת מתקפה כזאת יש ביקורת אדירה מהאמריקאים וזה מהודהד בכל מקום. ההתיישבות פורחת והם עושים לנו נזק. חוות לא עולות לשטח בגללם. זה לא יהודי".

הביקורת ביהודה ושומרון כלפי הפורעים נוגעת כאמור לנזק שנגרם להתיישבות, ולא לפלסטינים. "בפורעים היה צריך לטפל במסגרת הרווחה, כי כשלא מטפלים בהם, הם מוצאים כר פורה בגבעות יהודה ושומרון", אומרת דמות אחרת בהתיישבות. "כל גורמי הרווחה צריכים להיכנס לזה בכל הכוח. צריך לתת להם מזור. ומי שלא - קדימה למשטרה. תראה איזה נזק אדיר הם גורמים לנו. תראה מה אמר ידיד ישראל הגדול מייק האקבי".