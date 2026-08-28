המודלים המעודכנים של השירות המטאורולוגי מחלישים ומצמצמים את עוצמת הגשמים ש צפויים לרדת בלילה שבין שבת לראשון . על פי התחזית המעודכנת גשם ירד במישור החוף הצפוני והמרכזי - אבל הכמויות החזויות נראות נמוכות מאלה שהיו צפויות עד כה.

יירד פחות גשם מהצפוי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

מנהל השירות המטאורולוגי ד"ר עמיר גבעתי הסביר כי "מערכת הגשם העוצמתית שהייתה צפויה להביא כמויות משקעים גדולות של עשרות מ״מ לישראל, בעיקר במישור החוף ובשפלה, לא תגיע ותיוותר במימי הים התיכון. אנחנו נקבל גשמים שעדיין חריגים לאוגוסט אבל בכמות קטנה מהצפוי וכאלה שלא יגרמו לשיבושים והצפות."

על פי התחזית המקורית, מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות - ובשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון. הרוחות יתחזקו ובמהלך הלילה הגשם צפוי להגיע גם למרכז. בצפון צפויות גם סופות רעמים.

הגשמים ימשיכו גם ביום ראשון, מצפון הארץ ועד צפון הנגב. תורגש ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות, שייעשו נמוכות לעונה. רק בשעות הצהריים הגשמים צפויים להיפסק, אך ביום שני ייתכן טפטוף בשעות הבוקר. תחול במקביל עלייה קלה בטמפרטורות, שימשיכו להיות מתחת לממוצע העונתי.

עוד לפני עדכון התחזית, ברשות ניקוז ונחלים ירקון נערכו לגשמים הקיצוניים. המנכ"ל אריק ליבוביץ הסביר כי רשויות הניקוז בארץ מבצעות עבודות הנדסיות להסדרת הנחלים וטיפול בחסימות, אך מערכת ניקוז עירונית טובה יכולה להתמודד עם כ- 25 עד 30 מ"מ גשם בשעה.