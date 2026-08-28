לקראת מערכת הגשם החריגה לעונת הקיץ, היום (שישי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. לאחר התפזרות עננות הבוקר מזג האוויר ייעשה נאה ותורגש הקלה בעומסי החום.

חשש מהצפות לאורך מישור החוף ( צילום: כבאות והצלה לישראל מחוז מרכז )

מחר, יום שבת, יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות - ובשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון. הרוחות יתחזקו ובמהלך הלילה הגשם צפוי להגיע גם למרכז. בצפון צפויות גם סופות רעמים וקיים חשש מהצפות לאורך מישור החוף.

הגשמים ימשיכו גם ביום ראשון, מצפון הארץ ועד צפון הנגב. תורגש ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות, שייעשו נמוכות לעונה. רק בשעות הצהריים הגשמים צפויים להיפסק, אך ביום שני ייתכן טפטוף בשעות הבוקר. תחול במקביל עלייה קלה בטמפרטורות, שימשיכו להיות מתחת לממוצע העונתי.

מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, אמר כי "אירוע הגשם שלפנינו אומנם יהיה משמעותי, אולם הוא יהיה בעל אופי מקומי ועל כן לא כולם ירגישו אותו במידה דומה. יהיו אף אזורים בהם לא ירדו גשמים כלל, כולל במישור החוף".

לדבריו, "המודלים המעודכנים מתכנסים לתרחיש של ירידת כמות משקעים גבוהה ומשמעותית בזמן קצר יחסית, כ-60-40 מ״מ במהלך שעה עד שלוש שעות בלבד בלילה שבין שבת לראשון, כאשר המיקוד גיאוגרפי החזוי לגשמים החזקים הוא מאזור חוף הכרמל דרך עמק חפר ודרומה לקו חדרה-נתניה".

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 23-33, תל אביב 25-32, חיפה 24-31, צפת 23-34, קצרין 22-38, טבריה 24-38, נצרת 23-36, עפולה 23-37, בית שאן 26-41, לוד 24-33, אשדוד 24-32, עין גדי 29-39, באר שבע 23-36, מצפה רמון 24-36, אילת 31-43.

צפי לברד - והחשש מההמשך

לפי תחזית השירות המטאורולוגי, מזג האוויר החריג יתאפיין בגשמים, לעיתים בעוצמות חזקות, בברקים, סופות רעמים - ו בחוף הצפוני, באזור חיפה ובשרון צפוי אפילו ברד .

לרוב, הגשם המשמעותי הראשון לעונה מגיע רק בסביבות חודש אוקטובר, ובחורפים מסוימים אף מאוחר מכך. הגעת הגשם מוקדם יותר השנה דורשת מהרשויות גם להקדים את היערכותן לכך. לדברי ד"ר גבעתי, "גשם ראשון בכל עונה דורש היערכות מיוחדת בשל האבק, העלים ושאר השפעות שהצטברו במהלך הקיץ - וזה יכול להשפיע על מערכות הניקוז בערים".