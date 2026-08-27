ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו בצהריים (יום חמישי) כי בניגוד לדיווחים, אין הנחיה לפתוח את מעבר ארז לסחורות. זאת, אחרי של-ynet נודע שהמטה לביטחון לאומי - שפועל תחת משרד ראש הממשלה - אישר את קידום פתיחת המעבר לכניסת סחורות לרצועה, כחלק מהמהלך המדיני הנרקם בעזה. אלא שכעת הודיעו נתניהו וכ"ץ כי "מדיניות ישראל בעזה ברורה ולא השתנתה: לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה".
הסיבות להמלצת המל"ל היו שפתיחת המעבר עשוי להביא לשיפור יכולות הבידוק של משאיות הסיוע שנכנסות לרצועה - מבלי להגדיל את היקף הסחורות; מעורבות גרמניה - שתרמה משקיף לטובת הנושא; וכן הקלה ליישובי העוטף - על ידי הפחתת תנועת משאיות על כביש 232.
פתיחת המעבר שבצפון הרצועה תוכננה ל-1 בספטמבר במטרה לקדם את שלב ב' לשיקום הרצועה, ועל אף שחמאס עדיין לא התפרק מנשקו. יתרה מכך, בימים האחרונים התרחשו כמה אירועים בהם עפיפונים שיצאו מרצועת עזה - ועליהם כיתובים מתריסים - נמצאו ביישובי העוטף. בצה"ל קיימו דיונים בעניין ושר הביטחון בעצמו הבטיח כי יינקטו צעדים משמעותיים למיגור התופעה.
צה"ל מצידו ממשיך את התקיפות ברצועה, אך עדייין שומר על מסגרת ההסכם. רק אתמול דיבר מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, שאמר בפני מועצת הביטחון כי "חמאס והארגונים החמושים בעזה הודיעו לראשונה על הסכמתם למסור את נשקם ולהעביר את הסמכויות הביטחוניות והאזרחיות למינהל זמני שהוכר על ידי האו"ם".
במועצת השלום הוסיפו כי "אנו מנסים להכניס את הצדדים למסלול של קיום ההסכמים. ככל שנקדים את קיום הסכם 20 הנקודות, כך נוכל להתחיל במהרה את פירוק החמאס מנשק כבד וקל. לחלופין, אם החמאס לא יתפרק מנשקו, ישראל תוכל לפעול בעוצמה ועם גיבוי מדיני בינלאומי. חבל שישראל מפספסת את ההזדמנות הענקית הזו בשביל כמות קטנה של פעולות טקטיות שלא באמת יביאו לפירוק החמאס".
מעבר ארז, נסגר ב-7 באוקטובר לכניסת סחורות, ונפתח שוב במאי 2024 רק לצורך הכנסת סיוע הומניטרי. כאמור, פתיחתו היא חלק מתוכנית 20 הנקודות של טראמפ לשיקום הרצועה.