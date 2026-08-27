ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו בצהריים (יום חמישי) כי בניגוד לדיווחים, אין הנחיה לפתוח את מעבר ארז לסחורות. זאת, אחרי של-ynet נודע שהמטה לביטחון לאומי - שפועל תחת משרד ראש הממשלה - אישר את קידום פתיחת המעבר לכניסת סחורות לרצועה, כחלק מהמהלך המדיני הנרקם בעזה. אלא שכעת הודיעו נתניהו וכ"ץ כי "מדיניות ישראל בעזה ברורה ולא השתנתה: לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה".