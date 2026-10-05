הפרקליטות הגישה הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד סלאח עותמאן (48), תושב א-טור בי-ם, בגין רצח בנסיבות מחמירות של פאטמה רג'בי (61) לפני כשלושה שבועות. בכתב האישום צוין כי עותמאן רכש מראש חבית שבה יוכל להסתיר את גופתה, ובהמשך נפגש איתה ורצח אותה באמצעות מכות פטיש בראשה.

גלריה רג'בי, והתיעוד האחרון שבו נצפתה

בכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד נתי בן חמו מפרקליטות מחוז ירושלים, צוין כי הרצח בוצע בגלל חוב כספי של עותמאן לרג'בי. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של עותמאן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

עותמאן, כך לפי האישום, נהג להמר באופן תדיר ובמהלך השנים נקלע לחובות כספיים, ורג'בי, שאותה הכיר במסגרת עבודתו כטכנאי, הלוותה לו לאורך השנים סכום מצטבר של כ-90 אלף שקל, לאחר שאמר לה כי הכסף נועד להקמת עסק למכירה ותיקון של מכונות כביסה. בפועל, ציינה הפרקליטות, השתמש עותמאן בכספים לצורך הימורים.

רג'בי דרשה ממנו בהמשך להחזיר את החוב, ולכן עותמאן החליט לרצוח אותה. לפי האישום, ההחלטה התקבלה כמה ימים לפני הרצח, ועותמאן רכש לצורך זה חבית מתכת, שאותה הסתיר במחסן בחצר ביתו, במטרה להסתיר בה את גופתה לאחר הרצח.

לפני כשלושה שבועות נפגש עותמאן עם המנוחה בעזרייה והסיע אותה לכיוון ביתו בא-טור, לאחר שאמר לה כי יביא לה משם את הכסף. כשהגיעו לקרבת ביתו, ולאחר שרג'בי המשיכה לדרוש את כספה, נטל עותמאן פטיש מתא המטען והכה אותה בחוזקה בראשה. לאחר שהבחין כי היא עדיין זזה, הכה אותה פעם נוספת בראשה. כתוצאה ממעשיו היא מתה בסמוך לאחר מכן.

תיעוד הנאשם מושך כסף

לאחר הרצח נסע עותמאן למקומות שונים בירושלים ובתל אביב כשגופת המנוחה ברכבו. בהמשך הכניס את גופתה לחבית שרכש מראש ושפך עליה חומר איטום, במטרה למנוע את גילויה. בנוסף, נטל את כרטיס החיוב של המנוחה ומשך באמצעותו 15 אלף שקל מחשבונה. עותמאן אף הסתיר את הפטיש והשליך את הטלפונים הניידים שהיו בשימושו, במטרה למנוע את השימוש בהם כראיות ואת איתורו על ידי המשטרה.

עותמאן הסתתר במשך כמה ימים, עד שנפגש עם קרוב משפחתו שהסגיר אותו למשטרה. בחקירתו הודה ברצח, טען כי "היה שתוי", והוביל את החוקרים למקום המסתור של רג'בי שנעדרה במשך חמישה ימים. בתיעוד שלו אחרי הרצח הוא נראה לכאורה ניגש למשוך מזומן באמצעות כרטיס האשראי של רג'בי.