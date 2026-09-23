פרטים חדשים נחשפים בפרשת הרצח של פאטמה רג'בי , תושבת מזרח ירושלים בת 61. החשוד ברציחתה, סאלח עותמאן, טכנאי תושב מזרח העיר בשנות ה-60 לחייו, הטמין לפי החשד את גופתה בתוך חבית תעשייתית, לא הרחק מביתו בשכונת א-טור. לאחר שהסגיר את עצמו למשטרה הודה עותמאן במעשים, שחזר אותם והוביל את החוקרים אל המקום שבו הוסתרה הגופה. בחקירתו טען: "הייתי שתוי בזמן הרצח".

גלריה פאטמה רג'בי, והתיעוד האחרון שלה. החשד: הרקע הוא חוב של עשרות אלפים

החשוד מושך כסף, על פי החשד עם כרטיס האשראי של פאטמה

במקביל, תיעוד חדש חושף את פעולותיו של עותמאן לאחר הרצח. בתיעוד הוא נראה, לפי החשד, ניגש למשוך מזומן באמצעות כרטיס האשראי של רג׳בי. במשטרה חושדים כי הרקע לרצח הוא חוב כספי של עשרות אלפי שקלים, וכי בין השניים הייתה היכרות מוקדמת.

רג׳בי תועדה בפעם האחרונה כשהיא יוצאת מביתה ובהמשך עולה לרכב העבודה של עותמאן, ומאותו רגע נעלמו עקבותיה. לפי החשד, במהלך הדרך רצח אותה עותמאן ובהמשך העביר את גופתה לאזור הסמוך לביתו במזרח ירושלים, שם הטמין אותה בחבית.

היעלמותה הובילה למבצע חיפושים שנמשך חמישה ימים. שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ומאות מתנדבים השתתפו בסריקות אחריה, בין היתר באזור אבו גוש ומבשרת ציון. במקביל לחיפושים בשטח, ניסו החוקרים להתחקות אחר מסלולה האחרון ולאסוף תיעודים וממצאים שיסייעו להבין מה עלה בגורלה.

במהלך ימי החיפושים טענו בני משפחתה כי המאמצים לאיתורה החלו באיחור ומתחו ביקורת על התנהלות המשטרה. במשטרה דחו את הטענות והבהירו כי מרגע שהתקבל הדיווח על היעדרותה הופעלו כוחות ואמצעים רבים בניסיון לאתרה.

הזירה שבה אותרה הגופה ( צילום: דוברות המשטרה )

נקודת המפנה בחקירה הגיעה אחרי חמישה ימים, כאשר עותמאן הסגיר את עצמו למשטרה. בחקירתו הודה במעשים, שחזר את הרצח והוביל את החוקרים למקום שבו הטמין את גופתה של רג'בי.

בנה של רג'בי מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה, וטען כי החיפושים המשמעותיים אחר אמו החלו באיחור. "ביום הראשון לא התייחסו לזה. רק אחר כך התחילו באמת לחפש והרגשנו שהמשטרה עושה משהו בשביל להגיד 'הנה, גם אנחנו מחפשים'", אמר. לדבריו, "אם זו הייתה אישה יהודייה, כבר בשעות הראשונות להיעלמות היו פועלים ומוצאים אותה. הלכנו לתחנת המשטרה ומסרנו את כל מה שהיה צריך, אבל לא הרגשנו את הרגישות ואת הדחיפות שהיינו מצפים להן".