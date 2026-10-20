הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שלישי) באימון מפקדות באוגדת עזה והתייחס למוכנות צה"ל בשמירה על הביטחון לקראת הבחירות. "מטרתנו היא לסכל כל איום מבעוד מועד ולאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות ללא השפעה חיצונית", אמר.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שלישי) באימון מפקדות באוגדת עזה והתייחס למוכנות צה"ל בשמירה על הביטחון לקראת הבחירות. "מטרתנו היא לסכל כל איום מבעוד מועד ולאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות ללא השפעה חיצונית", אמר.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שלישי) באימון מפקדות באוגדת עזה והתייחס למוכנות צה"ל בשמירה על הביטחון לקראת הבחירות. "מטרתנו היא לסכל כל איום מבעוד מועד ולאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות ללא השפעה חיצונית", אמר.

לפי צה"ל, האימון נבנה על בסיס המסקנות והלקחים שהופקו בעקבות אירועי 7 באוקטובר, ודימה תרחישי הגנה והתקפה להכרעת האויב. במהלכו בחן הרמטכ"ל את כשירות הכוחות ואת מוכנותם למשימות בחירום. כמו כן, התקיימה הערכת מצב ממוקדת לבחינת מוכנות האוגדה למלחמה ולמימוש התוכניות האופרטיביות למגוון תרחישים.

לפי צה"ל, האימון נבנה על בסיס המסקנות והלקחים שהופקו בעקבות אירועי 7 באוקטובר, ודימה תרחישי הגנה והתקפה להכרעת האויב. במהלכו בחן הרמטכ"ל את כשירות הכוחות ואת מוכנותם למשימות בחירום. כמו כן, התקיימה הערכת מצב ממוקדת לבחינת מוכנות האוגדה למלחמה ולמימוש התוכניות האופרטיביות למגוון תרחישים.

לפי צה"ל, האימון נבנה על בסיס המסקנות והלקחים שהופקו בעקבות אירועי 7 באוקטובר, ודימה תרחישי הגנה והתקפה להכרעת האויב. במהלכו בחן הרמטכ"ל את כשירות הכוחות ואת מוכנותם למשימות בחירום. כמו כן, התקיימה הערכת מצב ממוקדת לבחינת מוכנות האוגדה למלחמה ולמימוש התוכניות האופרטיביות למגוון תרחישים.