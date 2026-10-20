הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שלישי) באימון מפקדות באוגדת עזה והתייחס למוכנות צה"ל בשמירה על הביטחון לקראת הבחירות. "מטרתנו היא לסכל כל איום מבעוד מועד ולאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות ללא השפעה חיצונית", אמר.
לפי צה"ל, האימון נבנה על בסיס המסקנות והלקחים שהופקו בעקבות אירועי 7 באוקטובר, ודימה תרחישי הגנה והתקפה להכרעת האויב. במהלכו בחן הרמטכ"ל את כשירות הכוחות ואת מוכנותם למשימות בחירום. כמו כן, התקיימה הערכת מצב ממוקדת לבחינת מוכנות האוגדה למלחמה ולמימוש התוכניות האופרטיביות למגוון תרחישים.
"זה אימון חשוב שנועד לשפר את כשירות אוגדת עזה ויחידותיה למגוון תרחישים", אמר זמיר. "לקחי 7 באוקטובר מחייבים אותנו להבטיח שאירוע כזה לא יתרחש שוב לעולם. עלינו להיות מוכנים תמיד, להבין שקיימים מרחבי עיוורון שאיננו מזהים ולהיערך לכל תרחיש. המבחן שלנו הוא המוכנות, הכשירות והקצב המבצעי. עלינו לוודא שהפקודות וההנחיות מיושמות עד אחרון המוצבים והכוחות בשטח, כדי שלא נאפשר לאויב להפתיע אותנו.
"אנחנו מצויים ב'קרב רדיפה' מתמשך אחר המחבלים והפושטים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר. בשבוע האחרון חיזקנו את ההגנה ותגברנו את הכוחות בכלל הזירות, ואנחנו נמצאים ברמת דריכות ומוכנות גבוהה. אויבינו ספגו מכות קשות מאוד, אך הם ממשיכים לתכנן פעולות נגדנו. אנחנו פועלים בכלל גזרות הלחימה בתפיסה של הגנה קדמית וסיכול טרור. איננו ממתינים לאיומים, אלא פועלים באופן יזום להסרתם".