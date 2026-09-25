לטענת המשטרה, החשוד יצר קשר באמצעות וואטסאפ וטיקטוק עם קטינות בגילים 9 עד 13, שלח להן הודעות בעלות אופי מיני וביקש מהן לבצע בעצמן מעשים מיניים.

לטענת המשטרה, החשוד יצר קשר באמצעות וואטסאפ וטיקטוק עם קטינות בגילים 9 עד 13, שלח להן הודעות בעלות אופי מיני וביקש מהן לבצע בעצמן מעשים מיניים.

לטענת המשטרה, החשוד יצר קשר באמצעות וואטסאפ וטיקטוק עם קטינות בגילים 9 עד 13, שלח להן הודעות בעלות אופי מיני וביקש מהן לבצע בעצמן מעשים מיניים.