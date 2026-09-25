המשטרה הודיעה הבוקר (שישי) כי עצרה גבר בשנות ה-30 לחייו מצפון הארץ, בחשד להטרדה מינית ולביצוע מעשים מגונים בקטינות מתחת לגיל 14. החקירה החלה באופן סמוי לאחר שהתקבלו כמה דיווחים ותלונות בתחנות משטרה בנוגע לחשוד שנעצר ביום שלישי.
לטענת המשטרה, החשוד יצר קשר באמצעות וואטסאפ וטיקטוק עם קטינות בגילים 9 עד 13, שלח להן הודעות בעלות אופי מיני וביקש מהן לבצע בעצמן מעשים מיניים.
בחקירותיו הודה החשוד במיוחס לו, ולפי המשטרה אישר כי התכתב עם כ-150 קטינות וקיים איתן שיח מיני בוטה. לטענתו, הוא מחק את כל הפרופילים שמהם ביצע לכאורה את העבירות, משום שידע כי מעשיו אינם תקינים. מעצרו של החשוד הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון עד יום ראשון.
ביחידה 105 ביקשו מכל מי שנפגעו מהחשוד ליצור קשר עם מוקד 105, שפועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. המשטרה גם פרסמה באורח חריג את כתובת החשוד ברשתות החברתיות - ori.abou4@ ואת מספר הטלפון שלו - 0529003910, לצורך איתור נפגעים נוספים.