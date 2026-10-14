בבית החולים סורוקה שבבאר שבע נקבע הערב (יום רביעי) מותו של אחד משלושת הפצועים מהפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. הפצוע, טכנאי גז באינטל, הגיע לבית החולים במצב אנוש, בעוד השניים האחרים נפצעו באורח קשה.
מבית החולים סורוקה נמסר: "לצערנו, הפצוע שפונה היום בצהריים במצב אנוש לחדר הטראומה במלר״ד סורוקה, בעקבות הפיצוץ במפעל בקריית גת, נפטר מפצעיו חרף מאמצי הצוותים הרפואיים. אנו משתתפים בצער המשפחה. שני הפצועים הנוספים מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ פנימי במצב קשה".
שלושת הפצועים פונו בעקבות הפיצוץ במפעל של ענקית הטכנולוגיה, שלפי החשד נגרם בעקבות התפוצצת של בלון גז במהלך פריקת משאית.
בזירה המורכבת סיפרו הפרמדיקים, יובל אליאס ומועד אלעמור, וחובשי רפואת חירום, אביעד בנחמו ועידו נבון, כי "מדובר באירוע קשה עם שלושה פצועים שנכוו קשות במהלך עבודתם, שניים מהם היו ללא דופק ונשימה".