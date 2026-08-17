על רקע ההערכה בישראל ש טהרן עשויה לנסות להרחיב את העימות האזורי , אמר בצהריים (שני) גורם איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "איראן החליטה לשנות את מדיניותה מהגנתית ל'התקפית לחלוטין'". לדבריו, "כל הגופים האיראניים יהיו ערוכים להסלמת המתיחות במצר הורמוז ובאזור - אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו".

הגורם טען כי לחץ על ארה"ב או הסתמכות על מתווכים, כדי להגיע להסכם שלום יציב, אינן אפשרויות ריאליות. לדבריו, איראן הציבה לארה"ב דדליין של כמה שבועות ליישום מלא של מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות. עוד הוסיף כי לוחות הזמנים יועברו לממשל טראמפ ולמדינות המפרץ באמצעות מתווכים: "המצור הימי לא יכול להימשך ללא הגבלת זמן".

בתוך כך, דובר משמרות המהפכה, חוסיין מוחבי, התייחס בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, על אמירתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיה הבית הלבן מנהל שיחות ישירות עם הארגון: "אין שיחות בין בכירי משמרות המהפכה לאמריקנים, והשקר הזה של טראמפ הוא בסך הכל פנטזיה שפקדה אותו עקב אשליות כתוצאה מתבוסה וייאוש במלחמה".

כאמור, גורמים בישראל מזהים סימנים לכך שההנהגה הניצית בטהרן משנה את תפיסת המערכה ונערכת לאפשרות של הרחבת העימות. במרכז ההערכה: איראן עלולה לנסות להפעיל לחץ צבאי וכלכלי על ארצות הברית וישראל, בין היתר באמצעות פגיעה בתשתיות אנרגיה, בנתיבי שיט ובבעלות בריתה של וושינגטון באזור.

"המצור לא יכול להימשך ללא הגבלת זמן". הורמוז ( צילום: REUTERS/Stringer )

הדיווחים האחרונים מצביעים על כך שבטהרן גוברת ההבנה כי המערכה אינה מתנהלת רק בשדה הצבאי. המצור הימי והפגיעה ביכולת של איראן לייצא נפט ולייצר הכנסות מכבידים על המשטר, בעוד שארצות הברית ממשיכה להפעיל מנופי לחץ כלכליים. לפי דיווח ברויטרס מהימים האחרונים, ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ שוקל להחריף את הלחץ על איראן באמצעות סנקציות נוספות, בין היתר נגד גורמים המעורבים בייצוא הנפט ובמערכת הפיננסית.

במקביל, המעבר של הלחימה לזירת הים כבר מורגש היטב. התנועה במצר הורמוז הצטמצמה באופן דרמטי בעקבות תקיפות נגד כלי שיט, והמצר, שדרכו עבר בעבר חלק משמעותי מהסחר העולמי בנפט ובגז, הפך לאחד ממוקדי העימות המרכזיים בין איראן לארצות הברית.