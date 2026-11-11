התובעת יהודית תירוש אמרה הבוקר כי היא מתנגדת לכך: "היועמ"שית פועלת בתיקי התביעה וגם בתיק חשוב זה באופן מסודר, ועל פי תהליך זה הפרקליטים מטעמה מוסמכים - בוודאי בתיק זה. צוות שמעביר באופן תדיר את המתרחש באולם וכמובן את אמרות ההרכב הנכבד. הצוות הזה מוכן לכל דבר שתראו לנכון. אלו יבחנו ונבחנים תמיד בכובד ראש. היום המשנה לפרקליט המדינה לא נמצא כאן אבל בשבועות הבאים הוא יהיה כאן והוא הנציג הבכיר ביותר שנמצא באולם המשפט".