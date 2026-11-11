הפרקליטות הודיעה הבוקר (רביעי) באולם בית המשפט במהלך דיון במשפט נתניהו כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לא תתייצב לדיונים, אחרי בקשת הסנגורים והצטרפות השופטים להצעה שתעשה זאת.
התובעת יהודית תירוש אמרה הבוקר כי היא מתנגדת לכך: "היועמ"שית פועלת בתיקי התביעה וגם בתיק חשוב זה באופן מסודר, ועל פי תהליך זה הפרקליטים מטעמה מוסמכים - בוודאי בתיק זה. צוות שמעביר באופן תדיר את המתרחש באולם וכמובן את אמרות ההרכב הנכבד. הצוות הזה מוכן לכל דבר שתראו לנכון. אלו יבחנו ונבחנים תמיד בכובד ראש. היום המשנה לפרקליט המדינה לא נמצא כאן אבל בשבועות הבאים הוא יהיה כאן והוא הנציג הבכיר ביותר שנמצא באולם המשפט".
היא הוסיפה: "מצב שבו היועמ"שית מגיעה לבית המשפט כאשר צוות התביעה נמצאים כאן ובכירי הפרקליטות הוא תהליך שהוא לא נכון מבחינת סדרי העבודה של מערך התביעה בישראל. אם בית המשפט מכוון לכיוון ההליך בדרך של הסכמה או הסדר זאת הזדמנות להזכיר שוב שדלתם של יועמ"ש ופרקליט המדינה נותרה פתוחה לשיח ישיר. התשובה היחידה שניתנה לנשיא נעשתה לאחר דיונים רבים שנעשו עם הצוות ולאחר שהיועמ"שית סירבה בעבר לגישור, הנאשם בחר שלא להגיב לתשובת הנשיא כך שתשובתנו החיובית לשיטתנו נותרה עומדת באוויר".
מנגד, עורך דינו של נתניהו עמית חדד אמר: "זה שהיועמ"שית לא רוצה להגיע לכאן, אפשר בהחלט לזמן אותה. אני חושב שהסמכות בהחלט קיימת. בית משפט עליון זימן לאחרונה את פרקליט המדינה לדיון אצלו. בתיק הזה עלו דברים לא פחות חשובים ממה שקרה שם וראוי ונכון שהיא תגיע אבל אני לא מתכוון מעבר להתייחס לדברים".
בדבריו התייחס עו"ד חדד לפרסום ב"ידיעות אחרונות" בסוף השבוע בנוגע לכך שלפני כמה חודשים הורה שופט בית המשפט העליון נעם סולברג לפרקליט המדינה להתייצב בסיטואציה דומה, בתיק הגניקולוג שטטמן לאחר שנדרש לדעתו שיח ישיר מול מקבל ההחלטה הרם ביותר, ולא רק מול פרקליטות המחוז.
יש להעריך כי כוונת השופטים, בהצטרפות לבקשת הסנגורים בדבר ההתייצבות של בהרב-מיארה לדיונים, נסובה לגבי תיק 4000, שכן רק בתיק הזה קבעו השופטים פעמיים כי אין עבירת שוחד והמליצו לפרקליטות לסגת ממנה. היועמ"שית לא השיבה להצעה, וסירבה לגשת לגישור מול גורם שיפוטי מחוץ לתיק.